TCL uvádí na český trh nové soundbary a reproduktory! Ten nejlevnější koupíte za tři tisíce

  • TCL uvádí na český trh nové soundbary řady Q a S s cenami od 2 990 do 16 990 Kč
  • Všechny modely nabízejí podporu Dolby Atmos, liší se počtem kanálů a výkonem
  • V září dorazí zajímavější produkt: bezdrátové reproduktory Z100 s technologií Dolby Atmos FlexConnect

Jakub Kárník
Jakub Kárník
28.8.2025 10:00
TCL soundbar

Značka TCL, známá především díky svým televizorům, rozšiřuje své audio portfolio na českém trhu. Nově představila pět modelů soundbarů ve dvou řadách a chystá i uvedení bezdrátových reproduktorů Z100.

Prémiová řada Q: tři modely, tři cenové kategorie

TCL staví na stejné produktové strategii jako u televizorů – řada Q představuje vyšší třídu. Nejdražší model Q85H Pro (16 990 Kč) nabízí 7.1.4kanálové uspořádání s celkovým výkonem 860 W. Jde o soundbar s technologií Ray·Danz, která pomocí zvukových vlnovodů vytváří širší zvukovou scénu.

Q85H lifestyle 2 result

Levnější Q75HE (12 990 Kč) přichází s 5.1.2kanálovým systémem a výkonem 620 W, zatímco Q65H (9 990 Kč) nabízí 5.1kanálový zvuk s výkonem 580 W.

KOUPIT TCL Q85H PRO

Zajímavostí je, že právě tento „nejslabší“ model z řady Q získal ocenění „BEST BUY SOUNDBAR 2025–2026″ od asociace EISA, což naznačuje dobrý poměr ceny a výkonu.

Q75H lifestyle 7 result

Všechny tři modely sdílejí podporu prostorových formátů Dolby Atmos a DTS:X, což jsou standardy běžně dostupné na Netflixu, Disney+ a dalších streamovacích platformách. TCL také implementuje funkci AI Sonic-Adaptation, která má analyzovat akustiku místnosti a upravit nastavení – podobnou funkci ale nabízí i konkurence jako Samsung nebo Sony.

KOUPIT TCL Q65H

Základní řada S: dostupnější alternativy

Pro menší místnosti nebo uživatele s omezenějším rozpočtem TCL nabízí řadu S. Model S55HE za 5 990 Kč disponuje 2.1kanálovou sestavou s bezdrátovým subwooferem. Podporuje Dolby Atmos, ale jen v režimu virtuálního prostorového zvuku, což v praxi znamená výrazně omezenější prostorový efekt než u řady Q.

Q65H result

Nejdostupnějším přírůstkem je S45HE s cenou 2 990 Kč. Jde o základní 2.0kanálový soundbar bez subwooferu, který opět nabízí pouze virtuální Dolby Atmos efekt. V této cenové kategorii se jedná spíše o vylepšení zvuku televizoru než o plnohodnotný prostorový systém.

KOUPIT TCL Q65H

Bezdrátové reproduktory Z100: to nejzajímavější nakonec

Technologicky nejzajímavějším produktem jsou bezdrátové reproduktory Z100, které TCL uvede na český trh v září za 4 990 Kč za kus. Hlavní výhodou má být technologie Dolby Atmos FlexConnect, která na rozdíl od tradičních sestav umožňuje flexibilní rozmístění reproduktorů.

TCL Z100 02 result

Systém automaticky analyzuje umístění reproduktorů a optimalizuje zvuk podle reálné pozice v místnosti. S kompatibilními televizory TCL lze propojit až čtyři Z100 a vytvořit tak bezdrátovou sestavu domácího kina v konfiguraci až 7.1.4. Je však nutné podotknout, že reproduktory fungují plnohodnotně pouze s televizory TCL, což výrazně omezuje jejich univerzálnost.

KOUPIT TCL Z100

Pro majitele jiných značek televizorů nabízí Z100 alespoň možnost stereo poslechu přes Bluetooth – v tomto režimu je však možné spárovat maximálně dva reproduktory, a to bez podpory Dolby Atmos.

Co říkáte na nové reproduktory a soundbary od TCL?

Zdroj: tisková zpráva

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
