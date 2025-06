6 věcí, které mě zaujaly na levných Redmi Buds 6. Proč byste je měli chtít?

Začátkem letošního roku se na českém trhu začala prodávat bezdrátová sluchátka Redmi Buds 6, jejichž cena se pohybovala lehce nad hranicí tisícikoruny, avšak poté postupně klesala a nyní je i na oficiálním e-shopu Xiaomi seženete za 849 Kč. Model tak dobře poslouží všem uživatelům, kteří nechtějí do sluchátek investovat zbytečně mnoho peněz, ale i přes nízkou cenovku dovedou řadou svých vlastností příjemně překvapit. Pojďme se tedy podívat na to, čím sluchátka zaujala mne – uživatele špuntů Google Pixel Buds Pro 2 s doporučenou cenou okolo 6 tisíc.

Zpracování sluchátek a nízká hmotnost krabičky

Redmi Buds 6 spoléhají na designové provedení s nožičkou a silikonovým náušníkem. Ačkoliv za běžných okolností používám několik denně špunty bez nožičky, na svá nová sluchátka jsem si poměrně rychle zvyknul. V uších netlačí, hmotnost je ideální a vzhledem neurazí. Xiaomi si sice se zevnějškem příliš nevyhrálo, ale řešením může být pořízení bílé nebo světle modré barevné verze – mně na testování přistála černá, kterou sice člověk nikdy nic nezkazí, ale dvakrát nezaujme.

Co jsem pak zpozoroval hned, je nízká hmotnost krabičky. Držet v ruce pouze 33,2g těleso působí najednou trochu nestandardně, ale rozhodně jde o příjemný pocit. Zaujalo mě i zpracování vnitřku se silnými magnety, díky nimž sluchátka snadno vložíte zpět, aby se mohla nabíjet. Faktem je, že se o něco hůř vyndávají, jelikož je pořádně není za co uchytit. Na to si ale člověk zvykne.

Až překvapivě výkonné ANC

Kdo by byl očekával, že u sluchátek za tisícovku bude výrobce jako jedno z hlavních lákadel prezentovat funkci pro aktivní potlačení hluku (ANC). Redmi Buds 6 konkrétně slibují 49dB redukci, a byť tuto hodnotu nemáme jak ověřit, celková kvalita potlačení hluku je poměrem k ceně opravdu parádní. Navíc můžete v závislosti na okolním dění přepínat mezi třemi úrovněmi, a to silnou, vyváženou a slabší.

Podobně funguje i transparentní režim, který naopak cíleně propouští zvuk z okolí do sluchátek. Nejraději jsem používal mód Běžný, ale na výběr máte i z režimů Zvýraznění hlasu, s nímž lépe uslyšíte sami sebe, a Vylepšení okolního zvuku, který zesiluje zvuk z okolí ještě výrazněji. Žádná z úrovní zde není jen pro legraci a rozdíl mezi nimi skutečně uslyšíte.

Dobrá kvalita zvuku

Na to, kolik sluchátka stojí, se povedl i samotný zvuk. Běžného posluchače potěší hlasitost nebo výrazné basy, ale oproti opravdu drahým modelům jsou patrné třeba ne tak čisté výšky. Od modelu za tisícovku však nemůžeme očekávat zázraky a cílové skupině kvalita audia opravdu postačí. Za zmínku určitě stojí i funkce prostorového zvuku, s níž vás hudba pohltí ještě víc (a rozdíl i tentokrát opravdu poznáte).

Přizpůsobitelné dotykové ovládání

Redmi Buds 6 lze ovládat pomocí dotykové plochy, kterou najdete na nožičce každého ze sluchátek. Jaké události se po klepnutí odehrají, si přitom můžete snadno nastavit v mobilní aplikaci. Lze si zvolit, co se stane po jednom kliknutí, dvojkliku i trojkliku, a to dokonce pro každé sluchátko zvlášť. Na výběr je z těchto možností:

Žádné

Předchozí skladba

Následující skladba

Zvýšit hlasitost

Snížit hlasitost

Přehrát/pozastavit

Přidržením prstu na nožičce pak lze přepínat mezi ANC a transparentním režimem, případně lze přejít do standardního módu, kdy ani jeden z nich není aktivní. Trochu mě mrzí, že přechod z jednoho režimu do druhého neprovází zvuková odezva, kterou vám sluchátka potvrdí, že jste dotykovou plochu skutečně přidrželi dobře.

Další chytré funkce

Při používání Redmi Buds 6 jsem si všiml i řady dalších praktických funkcí. Sluchátka například umí zastavit přehrávání hudby, když si jedno z nich vyndáte z ucha, a také se zvládnou připojit ke dvěma zařízením současně. V mobilní appce také najdete předem nastavené režimy pro zvýraznění určitých frekvenčních pásem a pokročilejší uživatele potěší ekvalizér. Užitečná je i vychytávka pro nalezení sluchátek – pokud jsou připojená k telefonu a nenachází se v krabičce, můžete si je nechat „prozvonit“ (zkrátka a dobře se v nich přehraje hlasitý zvuk).

Bonus: Spotify Premium zdarma

V neposlední řadě je vhodné zmínit bonus, kterým je dvouměsíční předplatné Spotify Premium zdarma. Kód k aktivaci najdete v mobilní aplikaci po spárování sluchátek. Když už si pořídíte sluchátka, byla by škoda nemít k dispozici platformu pro streamování hudby s prémiovými funkcemi.

Závěr: Parádní sluchátka za ještě lepší cenu

Přestože Redmi Buds 6 nestojí mnoho, mají mnoho skrytých es, která se nebojí vytáhnout v boji s konkurencí. Nabízí překvapivě kvalitní ANC, přizpůsobitelné ovládání, slušný zvuk a několik chytrých funkcí navíc, přičemž za 850 Kč jde o opravdu skvělou volbu pro nenáročné uživatele. Sháníte levná sluchátka k telefonu? Pak bych nad tímto modelem od Xiaomi rozhodně uvažoval.

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci s Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Co na Redmi Buds 6 zaujalo vás?