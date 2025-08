Redmi Buds 6 vs Redmi Buds 6 Pro: Proč bych si připlatil za dražší model?

Není to tak dlouho, co jsem testoval levná bezdrátová sluchátka Redmi Buds 6, která Xiaomi přineslo do Česka začátkem letoška spolu s řadou Redmi Note 14. Spolu s nimi ke mně domů nicméně dorazil i model Pro, jenž nabízí lepší výbavu, ale pochopitelně za vyšší cenu. I když by se zrovna v tomto případě automaticky dalo uplatnit kontroverzní pravidlo dražší = lepší, podívejme se na výhody pokročilejšího modelu zevrubněji.

Kvalitnější zpracování a pohlednější design

Není zrovna dogma, že dražší verze produktů vypadají ve srovnání se svými levnějšími sourozenci pěkněji, ale specificky v souboji mezi Redmi Buds 6 a Redmi Buds 6 Pro je tento výrok rozhodně pravdivý. Vzhled krabičky jako takové bych u klasických „šestek“ ještě dokázal tolerovat, ale osobně preferuji – docela silně – způsob zpracování u verze Pro.

Základní verze se totiž otevírá stejně jako krabice od pizzy a z dlouhodobého hlediska nemám takovou důvěru v pant víčka. Otevírací mechanismus u Pro verze působí nejen bytelněji, ale také umožňuje jednodušší vyjmutí sluchátek i jejich vložení zpět. Obě krabičky jsou každopádně tvořené plastem – matným zvenčí, lesklým uvnitř – a disponují výrazným LED indikátorem, za což si zaslouží palec nahoru.

Redmi Buds 6 Pro

Matný design Xiaomi zvolilo také pro tělo Redmi Buds 6 Pro, kdežto základní verze využívá lesklý povrch. Je to velký problém? Spíše ne, ale faktem je, že levnější model zkrátka nepůsobí tak prémiově jako ten dražší. Při nošení Redmi Buds 6 ale zase cítím krapet větší pohodlí v uších, ačkoliv oba modely spoléhají na design s nožičkou a silikonovým náušníkem (o nijak závratný rozdíl ale nejde).

Šikovnější ovládání

O něco praktičtější je s Redmi Buds 6 Pro ovládání. Dotykové plochy jsou na tom prakticky stejně, co se týče velikosti a přesnosti, ale u dražšího modelu dovedou rozlišit klikání od tažení prstem. Znamená to tedy, že potažením ve směru nahoru či dolů si můžete odpovídajícím způsobem změnit úroveň hlasitosti. Je to intuitivní a příjemné.

Pokročilejší potlačení hluku

Jednou z hlavních předností Redmi Buds 6 je opravdu solidní potlačení hluku. Pro verze to posouvá na ještě vyšší úroveň, jelikož slibuje až 55dB ANC (namísto 49dB), k čemuž přidává i dva další bonusy. Tím prvním je funkce personalizovaného ANC, s níž by se potlačení mělo přizpůsobovat vašim uším.

Druhou funkcí navíc je automatické nastavení úrovně ANC, které se odvíjí od podmínek ve vašem okolí. Pokud tedy jen sedíte doma u počítače a posloucháte muziku, sama se vám nastaví nižší úroveň. V rušných městských ulicích pak poskočí výš. Při manuálním nastavení intenzity jste u Redmi Buds 6 omezeni na tři úrovně, kdežto Pro verze vám jich nabídne rovnou dvacet.

O poznání lepší zvuk

Při výběru bezdrátových sluchátek je pochopitelně jedním z hlavních determinačních faktorů kvalita zvuku. I kdybych měl zapomenout na všechny již zmíněné výhody Redmi Buds 6 Pro, právě samotné audio by mě přesvědčilo o tom, že připlatit si má smysl. Základní model sice na svou cenu hraje slušně, ale Pro verze je o další kus jinde. Oproti přebasovaným klasikám (pro levnější sluchátka je tento jev typický) nabízí vyváženější a detailnější zvuk. Uživatel navíc nemusí tolik „vrtat“ do ekvalizéru, aby dosáhl požadovaného zážitku (u Redmi Buds 6 si třeba neumím představit, že bych neposunul výšky nahoru).

Když se jeden podívá na to, jaké technologie Xiaomi pro jednotlivé modely využilo, vlastně mu to začne dávat smysl. Redmi Buds 6 spoléhají na systém dvou reproduktorů, kdežto Redmi Buds 6 Pro využívají hned tři – mají o jeden pizoelektrický víc, což by mělo vést k oněm lepším výškám.

V oblasti výdrže se karty obrací

Zatímco ve skoro všech výše jmenovaných bodech zvítězil model Pro, základní varianta nabízí o něco lepší výdrž baterie. S plně nabitým pouzdrem láká konkrétně na 40 hodin, zatímco samotná sluchátka nabízejí až 10 hodin přehrávání. V případě modelu Pro se dostáváme na 36 hodin a 9,5 hodiny, což jsou ale stále výborné hodnoty a v praxi tento rozdíl spíše nepoznáte. I tak je ale dobré jej zmínit.

Základní Redmi Buds 6 překvapivě vítězí ve výdrži

Verdikt

Xiaomi Redmi Buds 6 s cenou 1 199 Kč jsou povedená sluchátka, pokud chcete šetřit a necítíte potřebu investovat do sluchátek více než pár stovek. Jestliže vám ale nevadí připlatit si trochu víc, jednoznačně bych sáhl po modelu Pro za 1 599 Kč. Cenový rozdíl činí jen čtyři stovky, což vzhledem k funkcím a kvalitám, které dražší model poskytne navíc, není zas taková pálka. Když pomineme, že dodají lepší audio, nabídnou Redmi Buds 6 Pro pokročilejší ANC a promyšlenější konstrukci sluchátek i krabičky. Až na drobný pokles ve výdrži zkrátka zdokonalila snad vše, co se dalo.

Po kterém modelu sluchátek byste sáhli vy?