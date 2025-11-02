Xiaomi plánuje do jednoho z příštích Redmi mobilů nacpat 9 000mAh baterii, tvrdí známý informátor Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi vyvíjí telefon s 9 000mAh baterií a podporou 100W nabíjení Ve vývoji je také prototyp s kapacitou 10 000 mAh Zatím není jasné, zda se telefony dostanou mimo čínský trh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Uznávaný čínský leaker Digital Chat Station přišel s informací, která potěší všechny, kdo touží po telefonu s extrémní výdrží. Xiaomi podle něj pracuje na smartphonu s 9 000mAh baterií, který navíc bude podporovat 100W rychlé nabíjení. Ještě ambicióznější je pak jeho zmínka o vývoji prototypu s kapacitou dokonce 10 000 mAh. Rekordní kapacita v kompaktním těle? Pro představu, nedávno představené Redmi K90 Pro Max disponuje 7 560mAh baterií, a přitom měří na tloušťku pouhých 7,9 mm. To naznačuje, že Xiaomi díky novým křemíkovo-uhlíkovým článkům dokáže vměstnat obrovskou kapacitu do relativně tenkého těla. Pokud se podaří udržet podobnou tloušťku i u připravovaného modelu s 9 000 mAh, půjde o technický zázrak. Redmi K90 Pro Max Jak zdůraznil server GSMArena, Některé čínské zdroje spekulují, že by onou tajemnou novinkou mohlo být Redmi Turbo 5. To ale prý odporuje předchozím únikům, které tomuto modelu přisuzovaly 7 500mAh baterii. Dostupnost mimo Čínu je nejistá Bohužel existuje dost vysoké riziko, že se telefon s takovou kapacitou nedostane mimo čínský trh. Xiaomi totiž v minulosti upravovalo globální verze svých telefonů – modely s pokročilými křemíkovo-uhlíkovými bateriemi často přicházely do Evropy s výrazně menší kapacitou než jejich čínské protějšky. Přehodnotilo Xiaomi přístup? Dynamický ostrůvek v HyperOS 3 možná dostanou i levnější telefony Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pokud by se však telefon s 9 000 nebo dokonce 10 000mAh baterií dostal i k nám, šlo by o další významný pokrok. I v současné době na trhu sice seženete modely s kapacitou přesahující 10 000 mAh, avšak většinou se jedná o „cihly s displejem“, jak je rád označuji. Představa, že bychom měli takto velký článek v tradičně vypadajícím mobilu o normálních rozměrech, proto zní velmi lákavě. Uvítali byste telefon s 9 000mAh baterií, i kdyby byl o něco tlustší? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon čína kapacita baterie Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024