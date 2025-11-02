TOPlist

Xiaomi plánuje do jednoho z příštích Redmi mobilů nacpat 9 000mAh baterii, tvrdí známý informátor

  • Xiaomi vyvíjí telefon s 9 000mAh baterií a podporou 100W nabíjení
  • Ve vývoji je také prototyp s kapacitou 10 000 mAh
  • Zatím není jasné, zda se telefony dostanou mimo čínský trh

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.11.2025 08:00
Ikona komentáře 0
redmi k90 pro max dzinova a bila na tmavem pozadi

Uznávaný čínský leaker Digital Chat Station přišel s informací, která potěší všechny, kdo touží po telefonu s extrémní výdrží. Xiaomi podle něj pracuje na smartphonu s 9 000mAh baterií, který navíc bude podporovat 100W rychlé nabíjení. Ještě ambicióznější je pak jeho zmínka o vývoji prototypu s kapacitou dokonce 10 000 mAh.

Rekordní kapacita v kompaktním těle?

Pro představu, nedávno představené Redmi K90 Pro Max disponuje 7 560mAh baterií, a přitom měří na tloušťku pouhých 7,9 mm. To naznačuje, že Xiaomi díky novým křemíkovo-uhlíkovým článkům dokáže vměstnat obrovskou kapacitu do relativně tenkého těla. Pokud se podaří udržet podobnou tloušťku i u připravovaného modelu s 9 000 mAh, půjde o technický zázrak.

redmi k90 pro max barevne varianty v rade
Redmi K90 Pro Max

Jak zdůraznil server GSMArena, Některé čínské zdroje spekulují, že by onou tajemnou novinkou mohlo být Redmi Turbo 5. To ale prý odporuje předchozím únikům, které tomuto modelu přisuzovaly 7 500mAh baterii.

Dostupnost mimo Čínu je nejistá

Bohužel existuje dost vysoké riziko, že se telefon s takovou kapacitou nedostane mimo čínský trh. Xiaomi totiž v minulosti upravovalo globální verze svých telefonů – modely s pokročilými křemíkovo-uhlíkovými bateriemi často přicházely do Evropy s výrazně menší kapacitou než jejich čínské protějšky.

xiaomi hyperos 3 hyper island moznosti
Přehodnotilo Xiaomi přístup? Dynamický ostrůvek v HyperOS 3 možná dostanou i levnější telefony Adam Kurfürst Zprávičky

Pokud by se však telefon s 9 000 nebo dokonce 10 000mAh baterií dostal i k nám, šlo by o další významný pokrok. I v současné době na trhu sice seženete modely s kapacitou přesahující 10 000 mAh, avšak většinou se jedná o „cihly s displejem“, jak je rád označuji. Představa, že bychom měli takto velký článek v tradičně vypadajícím mobilu o normálních rozměrech, proto zní velmi lákavě.

Uvítali byste telefon s 9 000mAh baterií, i kdyby byl o něco tlustší?

Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GSMArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024