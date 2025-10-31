Přehodnotilo Xiaomi přístup? Dynamický ostrůvek v HyperOS 3 možná dostanou i levnější telefony Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi nakonec možná zpřístupní funkci HyperIsland pro všechny telefony s HyperOS 3 Změna v kódu verze 3.0.23 ruší původní omezení pro levnější modely Redmi Telefony s malou pamětí RAM přijdou o některé animace přehrávače Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.10.2025 13:00 2 komentáře 2 Koncem září jsme vás informovali o kontroverzním rozhodnutí Xiaomi, které mělo výrazně omezit dostupnost funkce Hyper Island v připravované aktualizaci HyperOS 3. Tato funkce, která elegantně napodobuje Dynamic Island od Applu, měla být původně vyhrazena pouze pro prémiové modely. Nyní se však situace zdánlivě obrací k lepšímu. Původní plány vyvolaly rozčarování Ještě v září leaker PaperKing13 upozornil na znepokojivé zjištění v kódu HyperOS 3. Xiaomi tehdy plánovalo zablokovat přístup k HyperIsland pro většinu telefonů střední a nižší třídy, včetně populárních řad Redmi a Redmi Note. Rozhodnutí by se dotklo milionů uživatelů, kteří by přišli o jednu z nejzajímavějších novinek systému. Funkce Hyper Island představuje chytrou notifikační oblast kolem výřezu fotoaparátu, která zobrazuje živé aktivity, notifikace a ovládání médií. Xiaomi ji představilo jako jednu z nejzajímavějších a současně nejvýraznějších funkcí nové nadstavby. Ustoupilo Xiaomi od přísných omezení? Stejný leaker PaperKing13 nyní přináší pozitivní zprávy. V nejnovější verzi HyperOS 3.0.23 Xiaomi dle jeho zjištění kompletně odstranilo kód, který blokoval Hyper Island pro levnější telefony. As it turns out everyone might get the HyperIsland after all 🤐In the latest 3.0.23 build, Xiaomi has removed the code that disabled the island for submid devices and lower. Now even devices with the old control center have it 💀, although lowrams don't have player ambient anim https://t.co/JpQVlXDEoc pic.twitter.com/IJ3xPWXZC1— PaperKing13 (@paperking13) October 19, 2025 Úprava kódu naznačuje, že Xiaomi vyslyšelo kritiku komunity a rozhodlo se zpřístupnit funkci širšímu okruhu uživatelů. Hyper Island by tak měl být dostupný pro všechny telefony uvedené v oficiálních harmonogramech aktualizace, které Xiaomi zveřejnilo pro globální trhy. Některé restrikce přesto zůstanou I přes pozitivní změny nebudou mít všechny telefony plnohodnotnou verzi Hyper Island. Podle zjištění leakera Xiaomi deaktivovalo animace přehrávače pro zařízení s malým objemem RAM. Týkat se to bude především základních modelů jako Redmi 15 nebo Redmi 15C 5G. Přesné parametry omezení zůstávají nejasné. Xiaomi zatím nespecifikovalo minimální množství RAM potřebné pro plnou funkcionalitu. Detaily se dozvíme až když HyperOS 3 dorazí na první levnější telefony. Oceňujete, že Xiaomi nakonec zpřístupní Hyper Island i pro levnější telefony? Zdroje: PaperKing13/X, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Aktualizace android telefon HyperOS nadstavba Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.