Přehodnotilo Xiaomi přístup? Dynamický ostrůvek v HyperOS 3 možná dostanou i levnější telefony

  • Xiaomi nakonec možná zpřístupní funkci HyperIsland pro všechny telefony s HyperOS 3
  • Změna v kódu verze 3.0.23 ruší původní omezení pro levnější modely Redmi
  • Telefony s malou pamětí RAM přijdou o některé animace přehrávače

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
31.10.2025 13:00
Ikona komentáře 2
xiaomi hyperos 3 hyper island moznosti

Koncem září jsme vás informovali o kontroverzním rozhodnutí Xiaomi, které mělo výrazně omezit dostupnost funkce Hyper Island v připravované aktualizaci HyperOS 3. Tato funkce, která elegantně napodobuje Dynamic Island od Applu, měla být původně vyhrazena pouze pro prémiové modely. Nyní se však situace zdánlivě obrací k lepšímu.

Původní plány vyvolaly rozčarování

Ještě v září leaker PaperKing13 upozornil na znepokojivé zjištění v kódu HyperOS 3. Xiaomi tehdy plánovalo zablokovat přístup k HyperIsland pro většinu telefonů střední a nižší třídy, včetně populárních řad Redmi a Redmi Note. Rozhodnutí by se dotklo milionů uživatelů, kteří by přišli o jednu z nejzajímavějších novinek systému.

Funkce Hyper Island představuje chytrou notifikační oblast kolem výřezu fotoaparátu, která zobrazuje živé aktivity, notifikace a ovládání médií. Xiaomi ji představilo jako jednu z nejzajímavějších a současně nejvýraznějších funkcí nové nadstavby.

Ustoupilo Xiaomi od přísných omezení?

Stejný leaker PaperKing13 nyní přináší pozitivní zprávy. V nejnovější verzi HyperOS 3.0.23 Xiaomi dle jeho zjištění kompletně odstranilo kód, který blokoval Hyper Island pro levnější telefony.

Úprava kódu naznačuje, že Xiaomi vyslyšelo kritiku komunity a rozhodlo se zpřístupnit funkci širšímu okruhu uživatelů. Hyper Island by tak měl být dostupný pro všechny telefony uvedené v oficiálních harmonogramech aktualizace, které Xiaomi zveřejnilo pro globální trhy.

Některé restrikce přesto zůstanou

I přes pozitivní změny nebudou mít všechny telefony plnohodnotnou verzi Hyper Island. Podle zjištění leakera Xiaomi deaktivovalo animace přehrávače pro zařízení s malým objemem RAM. Týkat se to bude především základních modelů jako Redmi 15 nebo Redmi 15C 5G.

Přesné parametry omezení zůstávají nejasné. Xiaomi zatím nespecifikovalo minimální množství RAM potřebné pro plnou funkcionalitu. Detaily se dozvíme až když HyperOS 3 dorazí na první levnější telefony.

Oceňujete, že Xiaomi nakonec zpřístupní Hyper Island i pro levnější telefony?

Zdroje: PaperKing13/X, Notebookcheck

