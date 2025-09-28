HyperOS 3 skrývá vynikající funkci! Na tyto telefony se však bohužel (zřejmě) nedostane Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi na konferenci v Mnichově představilo nový systém HyperOS 3 Funkce Hyper Island se však dostane pouze na prémiové telefony Ani Redmi Note 14 Pro+ za 10 tisíc funkci nedostane Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.9.2025 08:00 2 komentáře 2 Xiaomi začalo globálně vypouštět HyperOS 3, ale ne všichni uživatelé dostanou stejné funkce. Nejvíc bolí omezení Hyper Island – Xiaomi verze Dynamic Island z iPhonů. Funkci nedostanou ani majitelé Redmi Note 14 Pro+, které stálo v době uvedení přes 10 tisíc. Hyper Island je odpovědí na Apple Dynamic Island. Kolem přední kamery se zobrazují interaktivní notifikace, ovládání přehrávače, časovače nebo informace o nabíjení. Místo statické „díry“ v displeji máte funkční prostor. Apple to představil s iPhonem 14 Pro a okamžitě to kopírovali všichni. Realme má Mini Capsule, Honor má Magic Capsule. Teď přichází Xiaomi s Hyper Island – ale jen pro vyvolené. Podle zjištění vývojářů z projektu HyperCeiler (populární modul pro úpravu HyperOS), Hyper Island nebude fungovat na žádném telefonu řady Redmi Note a níže. To zahrnuje i modely jako Redmi Note 14 Pro+. Uživatel PaperKing13 na síti X potvrdil, že i když stáhl stejnou verzi HyperOS 3, která běží na Redmi Note 15 Pro+ (ten ještě oficiálně neexistuje), funkce tam prostě není. Xiaomi si vybudovalo jméno na tom, že dává vlajkové funkce za lidové ceny. Hyper Island není zásadní funkce, bez které se nedá žít. Ale jde o princip. Komunita určitě najde způsob, jak Hyper Island zprovoznit i na Redmi Note. Ale běžný uživatel, který si koupí telefon v obchodě, má smůlu. A to je škoda… Bude vám chybět Hyper Island u levnějších Redmi telefonů? Zdroj: notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář HyperOS Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024