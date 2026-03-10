Potvrzeno: Nadupaná řada POCO X8 Pro se představí příští týden, model Pro Max dostane gigantickou baterii Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi oficiálně potvrdilo uvedení řady POCO X8 Pro v Česku na 17. března ve 13:00 Zájemci mohou od 9. března rezervovat a získat bonusy včetně YouTube a Spotify Premium zdarma POCO X8 Pro Max nabídne čip Dimensity 9500s a baterii s kapacitou až 8 550 mAh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Po týdnech spekulací a úniků přichází oficiální potvrzení. Xiaomi zveřejnilo datum uvedení očekávané řady POCO X8 Pro, která má ambice zamíchat kartami ve vyšší střední třídě. Online představení proběhne 17. března 2026 ve 13:00 středoevropského času. Zájemci si navíc mohou telefony předem zarezervovat a získat zajímavé bonusy. POCO X8 Pro Max: vlajkový výkon v dostupnějším balení POCO X8 Pro: kompaktnější alternativa Rezervace s bonusy: Spotify i YouTube Premium zdarma Cena: kolik budou novinky stát? POCO X8 Pro Max: vlajkový výkon v dostupnějším balení Hlavní hvězdou představení bude POCO X8 Pro Max s čipsetem MediaTek Dimensity 9500s. Jde o mírně ořezanou verzi plnohodnotného Dimensity 9500 – hlavní jádro Cortex-X925 běží na 3,73 GHz místo 4,21 GHz a výkonnostní trojice Cortex-X4 pracuje na 3,30 GHz. V benchmarku Geekbench 6 telefon dosáhl 2 673 bodů v jednojádrovém a 8 471 bodů ve vícejádrovém testu. Displej má úhlopříčku 6,83 palce s rozlišením 1,5K, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 2 000 nitů. O fotografii se postará 50Mpx hlavní snímač Light Hunter 600 s optickou stabilizací v doprovodu 8Mpx širokoúhlého objektivu. Selfie kamera nabídne rozlišení 32 Mpx. Největším lákadlem je však baterie. Podle dosavadních úniků by její kapacita měla dosahovat 8 550 mAh s podporou 100W drátového nabíjení. Telefon dále disponuje 12 GB RAM, úložištěm typu UFS 4.1, certifikací IP68/IP69K, ultrazvukovou čtečkou otisků, Wi-Fi 7 a infračerveným portem. Systémem bude Android 16 s nadstavbou HyperOS 3. POCO X8 Pro: kompaktnější alternativa Vedle vrcholného modelu Max dorazí také standardní POCO X8 Pro. Ten vsadí na čipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra a menší 6,59″ displej. Baterie nabídne kapacitu okolo 6 500 mAh, což je stále nadprůměrná hodnota. Obě zařízení jsou v podstatě globálními verzemi čínských modelů Redmi Turbo 5 a Turbo 5 Max s vlastními softwarovými úpravami značky POCO. Rezervace s bonusy: Spotify i YouTube Premium zdarma Xiaomi spustilo rezervační systém, který poběží od 9. března 10:00 do 17. března 13:00. Kdo si telefon předem zarezervuje, získá 300 bodů Mi Points a možnost zapojit se do slosování o Xiaomi Smart Band 9 Pro za symbolickou 1 Kč. Xiaomi uvedlo Redmi Buds 8 Active. Stojí jen 499 Kč a sednou prakticky každému Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky K tomu výrobce přihodil další lákadla v podobě YouTube Premium na 2 měsíce zdarma a Spotify Premium na 3 měsíce zdarma. Tyto bonusy by měly platit pro všechny kupující, nejen pro ty, kdo si telefon předem zarezervují. Cena: kolik budou novinky stát? Oficiální české ceny zatím Xiaomi neprozradilo, můžeme se však orientovat podle dřívějších úniků. POCO X8 Pro Max by měl na globálním trhu startovat na 529 € za variantu s 256 GB (přibližně 13 000 Kč), verze s 512 GB pak vyjde zhruba na 579 € (asi 14 300 Kč). Finální české ceny se mohou mírně lišit. Plánujete si některý z nových telefonů POCO pořídit? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon POCO Poco X8 Pro Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024