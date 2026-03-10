TOPlist

Potvrzeno: Nadupaná řada POCO X8 Pro se představí příští týden, model Pro Max dostane gigantickou baterii

  • Xiaomi oficiálně potvrdilo uvedení řady POCO X8 Pro v Česku na 17. března ve 13:00
  • Zájemci mohou od 9. března rezervovat a získat bonusy včetně YouTube a Spotify Premium zdarma
  • POCO X8 Pro Max nabídne čip Dimensity 9500s a baterii s kapacitou až 8 550 mAh

Adam Kurfürst
10.3.2026 08:00
Ikona komentáře 0
poco x8 pro oficialni rendery

Po týdnech spekulací a úniků přichází oficiální potvrzení. Xiaomi zveřejnilo datum uvedení očekávané řady POCO X8 Pro, která má ambice zamíchat kartami ve vyšší střední třídě. Online představení proběhne 17. března 2026 ve 13:00 středoevropského času. Zájemci si navíc mohou telefony předem zarezervovat a získat zajímavé bonusy.

POCO X8 Pro Max: vlajkový výkon v dostupnějším balení

Hlavní hvězdou představení bude POCO X8 Pro Max s čipsetem MediaTek Dimensity 9500s. Jde o mírně ořezanou verzi plnohodnotného Dimensity 9500 – hlavní jádro Cortex-X925 běží na 3,73 GHz místo 4,21 GHz a výkonnostní trojice Cortex-X4 pracuje na 3,30 GHz. V benchmarku Geekbench 6 telefon dosáhl 2 673 bodů v jednojádrovém a 8 471 bodů ve vícejádrovém testu.

xiaomi poco x8 pro datum vydani cesko

Displej má úhlopříčku 6,83 palce s rozlišením 1,5K, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 2 000 nitů. O fotografii se postará 50Mpx hlavní snímač Light Hunter 600 s optickou stabilizací v doprovodu 8Mpx širokoúhlého objektivu. Selfie kamera nabídne rozlišení 32 Mpx.

Největším lákadlem je však baterie. Podle dosavadních úniků by její kapacita měla dosahovat 8 550 mAh s podporou 100W drátového nabíjení. Telefon dále disponuje 12 GB RAM, úložištěm typu UFS 4.1, certifikací IP68/IP69K, ultrazvukovou čtečkou otisků, Wi-Fi 7 a infračerveným portem. Systémem bude Android 16 s nadstavbou HyperOS 3.

POCO X8 Pro: kompaktnější alternativa

Vedle vrcholného modelu Max dorazí také standardní POCO X8 Pro. Ten vsadí na čipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra a menší 6,59″ displej. Baterie nabídne kapacitu okolo 6 500 mAh, což je stále nadprůměrná hodnota. Obě zařízení jsou v podstatě globálními verzemi čínských modelů Redmi Turbo 5 a Turbo 5 Max s vlastními softwarovými úpravami značky POCO.

Rezervace s bonusy: Spotify i YouTube Premium zdarma

Xiaomi spustilo rezervační systém, který poběží od 9. března 10:00 do 17. března 13:00. Kdo si telefon předem zarezervuje, získá 300 bodů Mi Points a možnost zapojit se do slosování o Xiaomi Smart Band 9 Pro za symbolickou 1 Kč.

REDMI Buds 8 Active barevne varianty s logem
Xiaomi uvedlo Redmi Buds 8 Active. Stojí jen 499 Kč a sednou prakticky každému Adam Kurfürst Zprávičky

K tomu výrobce přihodil další lákadla v podobě YouTube Premium na 2 měsíce zdarma a Spotify Premium na 3 měsíce zdarma. Tyto bonusy by měly platit pro všechny kupující, nejen pro ty, kdo si telefon předem zarezervují.

Cena: kolik budou novinky stát?

Oficiální české ceny zatím Xiaomi neprozradilo, můžeme se však orientovat podle dřívějších úniků. POCO X8 Pro Max by měl na globálním trhu startovat na 529 € za variantu s 256 GB (přibližně 13 000 Kč), verze s 512 GB pak vyjde zhruba na 579 € (asi 14 300 Kč). Finální české ceny se mohou mírně lišit.

Plánujete si některý z nových telefonů POCO pořídit?

Zdroj: Xiaomi

