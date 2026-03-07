Nové telefony POCO jsou za rohem! Nabídnou špičkový výkon i gigantickou baterii Hlavní stránka Zprávičky Poco X8 Pro Max se ukázalo v benchmarcích s čipem Dimensity 9500s ještě před globálním spuštěním 17. března Jednojádrový výkon překonává starší vlajkové čipy, ale za aktuální špičkou se Snapdragonem 8 Gen 5 zaostává o více než 10 % Očekávaná cena kolem 529 € (přibližně 13 000 Kč) řadí telefon do kategorie, kde bude muset obhájit každou korunu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Poco X8 Pro Max se ještě ani nestihlo oficiálně představit a už o něm víme víc, než by si Xiaomi přálo. Na Geekbenchi se objevilo hned několik záznamů pod modelovým označením 2602BPC18G, které jednoznačně odkazuje na chystanou novinku s čipsetem MediaTek Dimensity 9500s. A výsledky? Ty jsou skvělé. Dimensity 9500s: vlajkový čip Co víme o výbavě: obří baterka a Android 16 Cena: vlajkový zabiják za vlajkové peníze? Globální spuštění se blíží: 17. března Dimensity 9500s: vlajkový čip Poco X8 Pro Max v testech Geekbench 6 naměřilo v průměru 2 673 bodů v jednojádrovém a 8 471 bodů ve vícejádrovém testu. Na první pohled slušná čísla, která překonávají starší vlajkové čipy Dimensity 9400 i Dimensity 9400 Plus. Jenže kontext je neúprosný – aktuální Snapdragon 8 Gen 5, který pohání například OnePlus 15R, je v jednojádrovém testu o více než 10 % napřed a ve vícejádrovém výkonu utíká ještě výrazněji. Dimensity 9500s je ořezanou verzí plnohodnotného Dimensity 9500, který konkuruje Snapdragonu mnohem sebevědoměji. Zatímco plný 9500 dosahuje kolem 3 500 bodů v single-core a přes 10 000 v multi-core, jeho „s“ varianta má nižší taktovací frekvence: hlavní jádro Cortex-X925 běží na 3,73 GHz místo 4,21 GHz, výkonnostní trojice Cortex-X4 na 3,30 GHz místo 3,5 GHz. Úsporná jádra Cortex-A720 pak pracují na 2,40 GHz. Výrobní proces zůstává 3nm od TSMC a grafiku obstarává Mali-G925 Immortalis. Co víme o výbavě: obří baterka a Android 16 Záznamy z Geekbenche potvrzují 12 GB RAM a operační systém Android 16, což znamená, že telefon poběží na HyperOS 3 rovnou z krabice. Podle dosavadních úniků by mělo jít o jedinou paměťovou konfiguraci, přičemž úložiště nabídne buď 256 GB, nebo 512 GB typu UFS 4.1. Zbytek specifikací čerpá z úniku celého datového listu. Poco X8 Pro Max má disponovat 6,83″ OLED displejem s rozlišením 1,5K, obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem až 2 000 nitů. Hlavní fotoaparát bude 50Mpx Light Hunter 600 s optickou stabilizací, doplněný 8Mpx širokoúhlým objektivem. Na přední straně čekejte 32Mpx selfie kameru. Skutečným tahákem má být ale baterie. Podle úniků se kapacita pohybuje mezi 7 550 a 8 500 mAh, přičemž novější zdroje hovoří dokonce o 9 000 mAh s podporou 100W drátového nabíjení. K tomu přidejte IP68/IP69K odolnost, ultrazvukovou čtečku otisků, Wi-Fi 7, NFC a infračervený port – na papíře vypadá X8 Pro Max jako pořádně nabitý balík. Cena: vlajkový zabiják za vlajkové peníze? Poco X8 Pro Max by mělo na globálním trhu startovat na 529 € za variantu s 256 GB, verze s 512 GB pak vyjde přibližně na 579 €. V přepočtu na české koruny se pohybujeme kolem 13 000 až 14 300 Kč, i když finální česká cena se může lišit. Globální spuštění se blíží: 17. března Xiaomi potvrdilo chystaný globální start řady Poco X Pro 4. března, ale konkrétní datum neuvedlo. Podle aktuálních úniků by Poco X8 Pro Max mělo globálně zamířit do prodeje 17. března 2026. Společně s ním dorazí i levnější Poco X8 Pro s čipsetem Dimensity 8500 Ultra, menším 6,59″ displejem a baterií o kapacitě kolem 6 500 mAh. Obě zařízení jsou v podstatě globálními verzemi čínských modelů Redmi Turbo 5 a Turbo 5 Max. Poco k nim přidá vlastní softwarové úpravy a pravděpodobně mírně upravené baterie. Jak se těšíte na nové POCO telefony? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář POCO Poco X8 Pro únik informací Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025