TOPlist

Únik upřesnil detaily o baterii POCO X8 Pro Max. Počítejte s velkou baterií, 100W nabíjením a ambiciózním zbytkem výbavy

  • POCO X8 Pro Max dostane 8 550mAh baterii, což je méně než 9 000mAh u čínského Redmi Turbo 5 Max
  • Telefon si zachová 100W nabíjení a procesor MediaTek Dimensity 9500s
  • Menší kapacita baterie je důsledkem přísnějších evropských bezpečnostních norem

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.2.2026 12:00
Ikona komentáře 0
redmi turbo 5 max barevne varianty zada

Před několika dny Xiaomi v Číně představilo Redmi Turbo 5 Max s monstrozní 9 000mAh baterií. Nyní se díky leakerovi PaperKing13 dozvídáme, jakou podobu na sebe telefon vezme pro globální trhy – a ne všichni budou nadšeni.

Baterie se zmenší, důvod je překvapivý

Podle uniklých informací dostane POCO X8 Pro Max kapacitu 8 500mAh namísto původních 9 000mAh. Rozdíl 500 mAh každopádně není nic hrozného. Menší kapacita baterie u globální verze pravděpodobně souvisí s náročnějšími certifikačními a bezpečnostními požadavky v Evropě a dalších regionech.

Dobrou zprávou je, že 100W nabíjení zůstává zachováno. Plné nabití by tak mělo trvat zhruba hodinu, což je u takto velké baterie solidní výsledek.

Co dalšího víme o specifikacích

POCO X8 Pro Max nejspíš bude prvním globálně dostupným telefonem s čipsetem MediaTek Dimensity 9500s. Jde o vyladěnou verzi loňského Dimensity 9400 s vyšším taktováním. Displej má být 6,83″ 2K AMOLED s jasem až 3 500 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním se skrývá ultrazvuková čtečka otisků.

redmi turbo 5
Redmi Turbo 5 Max je boží telefon za neskutečné peníze! Má 9000mAh baterku, super výkon a krásný displej Jakub Kárník Zprávičky

Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací a 8Mpx ultrašíro. Systém poběží na HyperOS 3. Telefon by měl nabídnout i 27W zpětné nabíjení, takže z něj můžete dobíjet další zařízení.

Kdy přesně POCO X8 Pro Max dorazí do Evropy a za jakou cenu, zatím nevíme. Pokud Xiaomi zachová cenovou strategii z Číny, mohl by startovat okolo 10 000 Kč.

Vadí vám menší baterie oproti čínské verzi?

Zdroje: @paperking13/X, XiaomiTime

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
