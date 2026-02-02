Únik upřesnil detaily o baterii POCO X8 Pro Max. Počítejte s velkou baterií, 100W nabíjením a ambiciózním zbytkem výbavy Hlavní stránka Zprávičky POCO X8 Pro Max dostane 8 550mAh baterii, což je méně než 9 000mAh u čínského Redmi Turbo 5 Max Telefon si zachová 100W nabíjení a procesor MediaTek Dimensity 9500s Menší kapacita baterie je důsledkem přísnějších evropských bezpečnostních norem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Před několika dny Xiaomi v Číně představilo Redmi Turbo 5 Max s monstrozní 9 000mAh baterií. Nyní se díky leakerovi PaperKing13 dozvídáme, jakou podobu na sebe telefon vezme pro globální trhy – a ne všichni budou nadšeni. Baterie se zmenší, důvod je překvapivý Podle uniklých informací dostane POCO X8 Pro Max kapacitu 8 500mAh namísto původních 9 000mAh. Rozdíl 500 mAh každopádně není nic hrozného. Menší kapacita baterie u globální verze pravděpodobně souvisí s náročnějšími certifikačními a bezpečnostními požadavky v Evropě a dalších regionech. Update:POCO X8 Pro Max: 8500mAh + 100W https://t.co/m9Tg0HUEtm pic.twitter.com/P0HxjZ5Gwv— PaperKing13 (@paperking13) January 29, 2026 Dobrou zprávou je, že 100W nabíjení zůstává zachováno. Plné nabití by tak mělo trvat zhruba hodinu, což je u takto velké baterie solidní výsledek. Co dalšího víme o specifikacích POCO X8 Pro Max nejspíš bude prvním globálně dostupným telefonem s čipsetem MediaTek Dimensity 9500s. Jde o vyladěnou verzi loňského Dimensity 9400 s vyšším taktováním. Displej má být 6,83″ 2K AMOLED s jasem až 3 500 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním se skrývá ultrazvuková čtečka otisků. Redmi Turbo 5 Max je boží telefon za neskutečné peníze! Má 9000mAh baterku, super výkon a krásný displej Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací a 8Mpx ultrašíro. Systém poběží na HyperOS 3. Telefon by měl nabídnout i 27W zpětné nabíjení, takže z něj můžete dobíjet další zařízení. Kdy přesně POCO X8 Pro Max dorazí do Evropy a za jakou cenu, zatím nevíme. Pokud Xiaomi zachová cenovou strategii z Číny, mohl by startovat okolo 10 000 Kč. Vadí vám menší baterie oproti čínské verzi? Zdroje: @paperking13/X, XiaomiTime O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon baterie POCO únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024