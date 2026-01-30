Redmi Turbo 5 Max je boží telefon za neskutečné peníze! Má 9000mAh baterku, super výkon a krásný displej Hlavní stránka Zprávičky Redmi Turbo 5 Max nabízí obří 9 000mAh baterii s podporou 100W nabíjení Telefon je prvním zařízením s novým čipsetem MediaTek Dimensity 9500s Pro evropský trh dorazí jako POCO X8 nebo F8, takže se na něj můžeme těšit i v Česku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi oficiálně představilo v Číně Redmi Turbo 5 Max, telefon se specifikacemi, které by se neztratily ani ve vlajkové lodi. Hlavní hvězdou je baterie s obří kapacitou 9 000 mAh, Redmi navíc nabízí 100W drátové nabíjení, které by mělo zvládnout naplnění za zhruba hodinu. Displej jako z vlajkové lodi Fotoaparát: solidní základ, ale nic extra Co ještě telefon nabízí Cena a dostupnost Telefon je zároveň prvním na světě, který používá čerstvě oznámený MediaTek Dimensity 9500s. Jde o výkonnější verzi loňského Dimensity 9400, přičemž písmenko „s“ značí vyšší taktování a optimalizace pro lepší efektivitu (neplést tedy s plnohodnotným Dimensity 9500). Čipset je spárovaný s až 16 GB LPDDR5X RAM a 512GB UFS 4.1 úložištěm. Chlazení zajišťuje velká odpařovací komora, takže ani při náročnějších hrách by telefon neměl příliš topit. Displej jako z vlajkové lodi Na přední straně čeká 6,83palcový AMOLED displej s 12bitovou barevnou hloubkou a použitím materiálu M10, který umožňuje maximální jas až 3 500 nitů. Panel nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz, podporu HDR10+ i Dolby Vision a vzorkovací frekvenci dotyku 480 Hz pro rychlou odezvu. Pod displejem je ukrytá 3D ultrazvuková čtečka otisků prstů, která by měla fungovat rychleji a spolehlivěji než klasické optické varianty. Selfie kamerka má rozlišení 20 MPx. Fotoaparát: solidní základ, ale nic extra Na zádech najdete dva objektivy. Hlavní je 50MPx snímač Light Fusion 600 s optickou stabilizací (OIS), který by měl zvládat jak denní, tak noční scény. Druhý objektiv je 8MPx ultraširokoúhlý s úhlem záběru kolem 120°. Třetí objektiv chybí – žádné makro ani teleobjektiv. Co ještě telefon nabízí Redmi Turbo 5 Max běží na HyperOS 3, což je zatím nejnovější verze systému od Xiaomi. Telefon nabízí stereo reproduktory, infraport pro ovládání spotřebičů, duální SIM, ochranu IP69K (což znamená odolnost i proti horké vodě pod tlakem), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 a NFC pro bezkontaktní platby. Zajímavostí je i podpora 27W zpětného drátového nabíjení, takže můžete z tohoto telefonu nabíjet jiná zařízení. Xiaomi rovněž nasadilo vlastní čipy P3 pro rychlonabíjení a G1 pro správu baterie, které mají zajistit delší životnost akumulátoru. Cena a dostupnost Redmi Turbo 5 Max je v Číně dostupný ve čtyřech barvách: Auspicious Cloud White, Ocean Blue, Sunshine Orange a Shadow Black. Ceny startují na 2 499 CNY (přibližně 7 300 Kč) za verzi 12/256 GB. Varianta 12/512 GB vyjde na 2 799 CNY (8 200 Kč). Pro evropský trh platí, že telefony ze série Redmi Turbo tradičně dorazí pod značkou POCO, nejspíš jako POCO X8 nebo POCO F8. Pokud Xiaomi zachová cenovou strategii z minulých let, můžeme očekávat cenu kolem 10 000 až 12 000 Kč za základní model, což by z něj udělalo velmi zajímavou volbu v segmentu výkonných telefonů se skvělou výdrží. Otázkou však zůstává, jestli se kapacita akumulátoru v našem regionu nezmenší. Zaujal vás Redmi Turbo 5 Max? Počkáte si na POCO verzi? Zdroj: GSMArena, Xiaomi O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mediatek Dimensity 9500 POCO Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024