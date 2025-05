POCO F7 Ultra recenze: Nejlevnější telefon se Snapdragonem 8 Elite, který potěší nejen hráče

Koncem března do Česka dorazila vcelku očekávaná řada POCO F7, avšak pouze v zastoupení modelů Pro a Ultra – na nejlevnější kousek bez dalšího přízviska se stále čeká a dorazit by mohl zkraje léta.

Dosud odhalená dvojka se tváří, že nabízí velmi dobrou výbavu za bezkonkurenční cenu. Když jsme oba modely srovnávali mezi sebou, jednoznačně jsme to potvrdili. Tato recenze se nicméně soustředí samostatně na dražší variantu, což nám umožní více zabrousit do detailů a představit všechny její přednosti či nevýhody.

Obsah balení

POCO F7 Ultra zpracováním krabičky příliš nepřekvapí. Černý box se žlutými nápisy se neliší od těch, v kterém přicházejí další modely stejné značky. Uvnitř však letos nenajdeme napájecí adaptér, což může být problém zejména kvůli podpoře 120W výkonu dobíjení. Ne každý totiž má doma takto výkonnou nabíječku.

Kromě nutného papírového minima a nástroje pro vysunutí SIM karty v krabičce najdeme aspoň USB-C kabel a ochranné pouzdro.

Tabulka specifikací

Cena od 18 999 Kč Procesor Snapdragon® 8 Elite (3nm, osmijádrový, až 4,32 GHz) Paměť 12 GB + 256 GB / 16 GB + 512 GB (LPDDR5X, UFS 4.1) Displej 6,67″ WQHD+ Flow AMOLED (3200 x 1440, 526 ppi, 120 Hz) Jas displeje až 3200 nitů (špičkový) / 1800 nitů (HBM) Zadní fotoaparáty 50 MP hlavní (f/1.6, OIS), 50 MP teleobjektiv (f/2.0, OIS), 32 MP ultraširokoúhlý (f/2.2, 120°) Přední fotoaparát 32 MP Video 8K (24 fps), 4K (24/30/60 fps), 1080p (30/60 fps) Baterie 5300 mAh (120W nabíjení) Rozměry 160,26 x 74,95 x 8,39 mm Hmotnost 212 g Konektivita 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC Zabezpečení Ultrazvukový snímač otisků v displeji, odemykání obličejem OS Xiaomi HyperOS 2 Barvy Černá, Žlutá

Opravdu povedený design

POCO F7 Ultra mě zaujalo už po vybalení z krabičky. Telefon svým designem, který se nebojí být, řekněme, zajímavý, pravděpodobně osloví spíše mladší publikum, ale zase nelze říct, že by se až přehnaně snažil vybočovat z řady.

Svým zpracováním se POCO F7 Ultra skutečně podobá vlajkovým lodím. Jeho konstrukce se pyšní kovovým rámem, který působí výrazně prémiověji než plast použitý u levnějšího POCO X7 Pro, a s plochými bočními hranami či rozumným zakulacením rohů dobře padne do ruky.

Zadní strana je letos vybavena hned několika charakteristickými prvky. V prvé řadě jde o kruhový kamerový modul umístěný v levém horním rohu, jehož jednotlivé objektivy představují vrcholy pomyslného trojúhelníku a jsou vzájemně spojeny kružnicí. Černá varianta, kterou jsem obdržel k testování, má v ostrůvku tenký lem bronzové barvy. Tím se ostatně odlišuje od Pro verze, jež fotomodul tímto způsobem dodatečně nezvýrazňuje.

Skleněná záda telefonu jsou rozdělená do dvou segmentů – ve třetině s lesklým povrchem najdeme již zmíněný kamerový ostrůvek spolu s bleskem a zbylá matná část už poskytuje prostor pouze pro logo značky a formality, jako je místo výroby nebo modelové číslo. Kdyby POCO tyto informace přesunulo po vzoru Googlu na jednu z bočních hran, působil by telefon ještě lépe.

Pochválit mohu i tlačítka, která jsou dobře mačkatelná a mají příjemnou zvukovou odezvu. S hmotností 212 g je telefon krapet těžší, ale věřím, že za ten skvělý pocit z jeho držení v ruce to opravdu stojí. Zapomenout rozhodně nesmíme ani na krytí IP68, od něhož výrobce slibuje odolnost proti ponoření do 2,5metrové hloubky po dobu 30 minut.

Pořádně jasný AMOLED displej

Co se týče displeje, výrobci se v současné době soustředí primárně na neustálé navyšování maximálního jasu. POCO F7 Ultra přináší 1 800 nitů v režimu HBM a údajně až 3 200 nitů ve špičce (maximální jas na malé ploše). Mohu potvrdit, že na přímém slunečním světle je čitelnost skutečně výborná a stejně tak potěší jas i v momentě, kdy jej pomocí posuvníku vystřelíte na nejvyšší možnou úroveň. Velmi dobře funguje i režim automatického jasu, který se šikovně přizpůsobuje okolnímu světlu.

6,67” plochá AMOLED obrazovka POCO F7 Ultra se jinak pyšní rozlišením 1440×3200 pixelů, které si člověk ale musí sám povolit v Nastavení (defaultně je totiž displej nastaven na 2400×1080 pixelů, aby šetřil baterii), popřípadě 120Hz obnovovací frekvencí. Ta dnes představuje jakýsi standard napříč nejrůznějšími cenovými kategoriemi, počínaje některými modely nižší třídy.

S obnovovací frekvencí je také potřeba si pohrát v Nastavení. Ne že by vám Xiaomi nabídlo příliš mnoho možností – displej totiž nepodporuje technologii LTPO, a tak obsah nikdy nejde pod 60 Hz – ale osobně si vždy frekvenci uzamknu na 120 Hz a povolím u všech aplikací, aby ji skutečně využívaly. Opět jde o volbu, která se podepíše na celkové výdrži, avšak za onen plynulejší dojem mi to zkrátka stojí.

Zapomenout nesmíme ani na podporu standardů HDR10+ či Dolby Vision nebo PWM stmívání až 3 840 Hz, které zajišťuje, že vás z obrazovky nebudou ani po delší době bolet oči. Osobně mi velmi vyhovovala i rychlá odezva nebo výchozí podání barev. U telefonů Xiaomi jsem si režim často měnil, takže jsem rád, že u POCO F7 Ultra jsem k tomu neměl důvod.

Parádní čtečka otisků

POCO F7 Ultra, a překvapivě i jeho levnější sourozenec POCO F7 Pro, nabízí ultrazvukovou čtečku otisků. Ta je pochopitelně integrovaná do displeje a ze zkušenosti mohu říct, že funguje naprosto fenomenálně – možná i lépe než u Pixelu 9 Pro XL, kde se jí občas bůhvíproč nechce spolupracovat tak, jak bych očekával. Odemykání otiskem je u nového vrcholného POCO extrémně rychlé a pohodlné.

Reproduktory: dobré, ale konkurence to umí lépe

Rozdíl mezi reproduktory POCO F7 Ultra a těch u modelů stejné značky, které však spadají do střední třídy, je opravdu citelný. Vlajkový model má citelně výraznější basy, ale bohužel, na konkurenci stále nemá. Nízké frekvence jsou například u Pixelu 9 Pro XL daleko lepší – skladby tvrdších žánrů elektrohudby v jeho případě pouze nekopou, ale skutečně duní.

I celkovou čistotu zvuku bych si dokázal představit lepší, avšak pokud nejste vyloženě audiofil, repráčky POCO F7 Ultra vás omezovat nebudou. Poslech hudby je stejně lepší se sluchátky a při hraní her, což je hlavní oblast zaměření tohoto modelu, budete spokojeni. Stejně tak vás potěší i slušná úroveň maximální hlasitosti.

Haptická odezva

Telefony Xiaomi mají oproti Pixelům, které už více než rok používám na denní bázi jako své primární telefony, velmi specifickou haptickou odezvu. Je výraznější jak na dotyk, tak i zvukově, ale jaksi nedovedu jednoznačně určit, co mi vyhovuje více – objektivně to pak nelze říct už vůbec, dost závisí na preferenci uživatele.

Faktem nicméně je, že třeba nadstavba Googlu je co do haptické odezvy v určitých směrech pestřejší. Slabé vibrace například ucítíte i při změnách jasu či hlasitosti posuvníkem, na což u POCO F7 Ultra bohužel nenarazíte. Naopak ale ucítíte odezvu při delším držení tlačítek pro zesílení nebo zeslabení.

Co se pohodlnosti týče, novinka od Xiaomi na tom vůbec není špatně, ale vůbec bych se nezlobil, kdybych se s odezvou setkal i na některých dalších místech. Plusové body však uděluji za efekt při zhasnutí obrazovky tlačítkem.

Extrémně rychlé nabíjení

Kde POCO F7 Ultra jednoznačně exceluje, je oblast nabíjení. Telefonu totiž můžete drátově dodávat šťávu až 120W výkonem, díky čemuž, jak s oblibou říkám, i pár minut na nabíječce může skutečně pomoct. Z nuly na 100 % kapacity se pak baterie dobije během půl hodiny až čtyřiceti minut.

Aby se telefon dobíjel maximálním výkonem, je nutné přepnout v Nastavení na „Nejvyšší rychlost“. Zařízení přitom uvádí, že je funkci možné využít pouze s nabíječkami dodanými společností Xiaomi. To může být lehce problematické, jelikož adaptér v balení již nenajdete (mají ho pouze jednotky pro recenzenty, již mám například já).

POCO F7 Ultra lze dále nabíjet 50W výkonem bezdrátově, což je opět hodnota, s níž se řadí k aktuální špičce. Nechybí ani možnost reverzního bezdrátového nabíjení, takže si ze zad telefonu můžete nabít příslušenství nebo nasdílet energii kamarádovi s vybitým mobilem.

Nadstavba HyperOS plná chytrých funkcí

Při pročítání on-line diskusí jsem se nejednou setkal s názorem, že nadstavba HyperOS je brzdou telefonů Xiaomi. Faktem je, že stále obsahuje bloatware – předinstalovaný WPS Office či AliExpress opravdu nepotřebuji – ale svým moderním zpracováním a povedenými funkcemi dokáže tento nedostatek vykompenzovat.

POCO F7 Ultra přichází s předinstalovaným HyperOS 2 (postavený na Androidu 15), který nejenže nabízí spoustu funkcí využívajících umělou inteligenci, o něž je v dnešní době zájem, ale také se chlubí parádní optimalizací. Významný podíl na tom pochopitelně bude mít hardware, jemuž se budeme podrobněji věnovat v další kapitole, nicméně otevírání aplikací a načítání obsahu je krásně plynulé a se záseky se prakticky nesetkáte. To stejné platí také o animacích, které ještě navíc vypadají skvěle. Plynulost na úrovni Pixelu bych zkrátka od POCO F7 Ultra s HyperOS nejspíš nečekal, ale přesto jsem ji dostal a nemohl se jí nabažit.

Jak jsem již naznačil, výsadou POCO F7 Ultra jsou také AI vychytávky, s nimiž se setkáte na každém kroku. Po celou dobu používání vás bude provázet nesmírně praktické Circle to Search od Googlu, které vám umožňuje vyhledávat obsah jeho zakroužkováním nebo jednoduše označit jakýkoliv text a následně s ním pracovat. Funkci vyvoláte podržením tlačítka Domů (popř. spodní lišty, ovládáte-li telefon gesty).

Už od prvotního spuštění je v telefonu také integrován AI asistent Google Gemini. Nejjednodušeji k němu přistoupíte podržením zapínacího tlačítka, přičemž následně s ním můžete komunikovat v češtině. Pokyny lze buď diktovat, nebo psát do textového pole.

O zbytek se stará sada Xiaomi HyperAI, která je integrovaná do nejrůznějších částí systému (především do aplikací) a také funguje i v češtině. Šikovné je třeba AI psaní, které můžete aktivovat v jakémkoliv textovém poli (výběrem textu). Součástí nabídky je funkce pro tvorbu souhrnu, korektura nebo rozšíření textu. AI můžete také sdělit přesné pokyny ohledně toho, co má napsat.

Některé z dalších AI funkcí najdete v kontrolním centru. Jde konkrétně o vychytávku Přeložit konverzaci, která slouží pro tlumočení v reálném čase, nebo AI titulky, jež vám pomohou odbourat jazykovou bariéru při sledování video obsahu.

Umělou inteligenci Xiaomi také integrovalo přímo do Poznámek, kde pomáhá s psaním, anebo do Záznamníku, kde zhotoví přepis mluveného slova, rozpozná jednotlivé hovořící a vytvoří souhrn informací.

HyperOS 2 nabízí i širokou škálu možností přizpůsobení, a to zejména na zamykací obrazovce. Tapetu pro ni i domovskou obrazovku si můžete nechat vytvořit pomocí umělé inteligence.

V neposlední řadě je dobré zmínit příslib 4 velkých aktualizací Androidu a 6 let bezpečnostních záplat.

Fantastický výkon a účinné chlazení

Jednoznačně nejdůležitější položkou v seznamu specifikací POCO F7 Ultra je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Dosud se telefony POCO výkonem vyrovnávaly spíše vyšší střední třídě standardních vlajkových lodí, avšak s tímhle procesorem přímo konkuruje dražším vlajkovým lodím s cenovkou přesahující 20 tisíc, místy dokonce 30 tisíc korun (ty ale samozřejmě nabízí jiné přednosti, zejména lepší fotoaparáty).

POCO F7 Ultra je skutečně smartphone pro ty, kteří na výkonu nehodlají šetřit. V doprovodu 12/16GB operační paměti typu LPDDR5X a 256/512GB úložiště technologie UFS 4.1 je Snapdragon 8 Elite naprostá bestie. Jak jsem již zmínil v sekci zabývající se systémem, například otevírání aplikací je až překvapivě rychlé.

Všichni ale dozajista čekáte na zhodnocení herního výkonu. Musím se přiznat, že poté, co jsem POCO F7 Ultra prohnal benchmarkem AnTuTu, jsem byl velmi potěšen výsledky, ale zato zděšen z toho, jak moc se telefon zahřál. Obával jsem se, že v praxi bude neuvěřitelně topit, protože teplejší kus elektroniky jsem snad ještě nedržel. Opak se ale stal pravdou…

POCO F7 Ultra si v praxi drží velmi dobrý výkon i při delších herních seancích. Chladicí systém dovede rychlý Snapdragon zkrotit, a tak se ani při hraní opravdu náročných titulů typu Genshin Impact, CarX Street či Diablo Immortal prakticky nesetkáte se záseky. Udržet si stabilních 60 FPS není problém ani při nejvyšším grafickém nastavení. Nebál bych se říct, že by telefon zvládl jít se snímkovou frekvencí ještě výš, ale problém je spíš u podpory ze strany samotných her. Se softwarovou optimalizací WildBoost 4.0 pak jde získat ještě krapet lepší výkon a lepší energetickou efektivitu.

Dedikovaný čipset VisionBoost D7

Součástí výbavy POCO F7 Ultra je i dedikovaný 12nm čipset VisionBoost D7, který se stará o vylepšování obrazu. Láká konkrétně na zvýšení rozlišení a obnovovací frekvence obrazu či lepší HDR. Všechny tyto benefity by mělo jít aktivovat jedním posuvníkem v nastavení displeje.

Přiznám se, že při hraní jsem žádný extra benefit neviděl, ačkoliv jsem se snažil. Možná tam je, ale spatří ho jen bystřejší oko. Kdy jsem nicméně posun skutečně zaznamenal, bylo při sledování videí na YouTube. Funkce jsem testoval na záznamech z koncertů a pohyby účinkujících i publika skutečně působily plynuleji a barvy jasněji.

Výdrž baterie

POCO F7 Ultra je letos vybaveno baterií s kapacitou 5 300 mAh, což je méně než u POCO F7 Pro či konkurenčních modelů typu OnePlus 13, které nabízejí 6 000 mAh nebo více. Od toho se také odvíjí samotná výdrž, která je sice solidní, avšak ve srovnání s konkurencí průměrná. Při hraní opravdu náročných her jsem byl schopen vyždímat 10 % kapacity za přibližně půl hodiny.

Při mém běžném používání, pod čímž si lze představit procházení sociálních sítí a komunikačních aplikací, surfování po internetu, občasné fotografování a příležitostné hraní her, mohu telefon nabíjet ob den.

Konektivita

POCO F7 Ultra nabízí téměř špičkovou konektivitu. Podporuje nejnovější Wi-Fi standardy 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 s dual-band funkcí a Wi-Fi Direct. Bluetooth 6.0 zajišťuje rychlé a stabilní spojení s podporou kodeků A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless a LHDC 5 pro kvalitní bezdrátový poslech hudby.

Pro navigaci využívá širokou škálu pozičních systémů, včetně GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) a NavIC (L5). Nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby a infračervený port pro ovládání domácí elektroniky. Telefon disponuje USB Type-C portem s podporou OTG.

Bůhvíproč ale schází podpora eSIM – v roce 2025 ve vlajkové kategorii tomu opravdu nerozumím.

Fotoaparáty: skrytá síla jménem teleobjektiv

Přestože je POCO F7 Ultra smartphone zaměřený primárně na výkon, hodna opomenutí není ani jeho fotovýbava. Telefon spoléhá na vcelku slušný primární 50Mpx snímač Light Fusion 800, který můžeme znát například ze skládacího Xiaomi MIX Flip, ale opravdovou skrytou sílu vidím v teleobjektivu. Jeho přítomnost je ostatně jedním z hlavních rozdílů oproti verzi Pro.

50Mpx teleobjektiv pracuje s ohniskovou vzdáleností 60mm, což v aplikaci Fotoaparát odpovídá 2,5násobnému zoomu. Fotografie pořízené s ním budou tedy jen o něco více přiblížené než při použití 2x výřezu, ale kde trochu paradoxně vidím opravdový benefit, je podání barev. Při fotografování ve dne jsou snímky z teleobjektivu přesnější – z hlavního snímače jsou trochu více saturované.

POCO F7 Ultra (hlavní objektiv) POCO F7 Ultra (2x výřez) POCO F7 Ultra (2,5x teleobjektiv) POCO F7 Ultra (5x výřez) POCO F7 Ultra (hlavní objektiv) POCO F7 Ultra (2x výřez) POCO F7 Ultra (2,5x teleobjektiv) POCO F7 Ultra (5x výřez)

Možná až překvapivě dobré je i digitální přiblížení, nebo respektive alespoň ve dne. POCO F7 Ultra umí až 60x zoom a my vám přinášíme snímky vyfocené s 5násobným, 15násobným, 20násobným a 40násobným přiblížením. Posuďte sami.

POCO F7 Ultra (15x zoom) POCO F7 Ultra (20x zoom) POCO F7 Ultra (40x zoom) POCO F7 Ultra (hlavní objektiv) POCO F7 Ultra (hlavní objektiv) POCO F7 Ultra (hlavní objektiv)

Teleobjektiv mimo jiné slouží k pořizování makro snímků na vzdálenost až 10 cm.

POCO F7 Ultra (makro fotografie) POCO F7 Ultra (makro fotografie)

32Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát je rozhodně lepší než u střední třídy – alespoň úplně nekazí barvy jako u POCO X7 Pro – ale chybí mu detailnost.

Co se týče nahrávání videa, POCO F7 Ultra překvapivě umí až 8K při 24 FPS, ve 4K si troufne dokonce na 60 FPS. Pro nahrávání zpomalených záběrů existují režimy 720p s až 1920 snímky za sekundu či 1080p s až 960 snímky za sekundu.

Ačkoliv fotoaparáty rozhodně nejsou hlavním lákadlem POCO F7 Ultra, telefon si v oblasti uchovávání vzpomínek telefon vede velmi dobře.

Cena a dostupnost

POCO F7 Ultra je na českém trhu k dispozici ve dvou barevných variantách – černé a žluté – a dvou paměťových konfiguracích. Levnější verze 12/256GB je na oficiálním e-shopu Xiaomi zalistovaná s cenou 18 999 Kč, dražší model se 16 GB RAM a 512 GB místa pak stojí 20 999 Kč. Základní model se však aktuálně dá pořídit za pouhých 16 999 Kč, což z něj činí velmi atraktivní koupi.

Resumé

POCO F7 Ultra je opět až překvapivě dobrý model, jehož testování jsem si užil více, než jsem původně očekával. Vysoký výkon je naprostou samozřejmostí, ale kde novinka dále exceluje, je displej, design nebo nabíjení. Zapomenout nesmíme ani na ultrazvukovou čtečku otisků či schopný teleobjektiv, jehož přítomností telefon překvapil. Také systém napěchovaný AI funkcemi mě potěšil, ale bloatware by Xiaomi už mohlo opravdu odstranit.

Slabší je pak také výdrž baterie, některé vlastnosti reproduktorů nebo absence napájecího adaptéru v balení.

Doporučil bych vám POCO F7 Ultra? Dychtíte-li po famózním výkonu a chcete i řadu benefitů navíc, pak rozhodně. Pokud vám nevadí fakt, že u skutečných vlajkových lodí dostanete i lepší foťáky, působivější výdrž nebo nadstavbu bez zbytečného odpadu, nebál bych se investici do vrcholného POCO zvážit.

Klady Fenomenální výkon a účinné chlazení

Jasný AMOLED panel s pěknými barvami

Extra rychlé 120W nabíjení kabelem

Podpora 50W bezdrátového nabíjení

Ultrazvuková čtečka otisků prstu

Překvapivá přítomnost teleobjektivu

Až 8K@24 video

AI funkce v češtině

Povedený design

Dobře nastavená cena Zápory Průměrná výdrž baterie

Reproduktory mohly být lepší

Méně detailní ultra širokoúhlá kamera

Bloatware v systému

Absence podpory eSIM

Hodnocení redakce: 89 %

Co na POCO F7 Ultra zaujalo vás?

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Xiaomi