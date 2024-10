Xiaomi může představit nadupaný tablet pro nejnáročnější

S označením Pad 7 Ultra se údajně představí příští rok

Mohl by nabídnout Snapdragon 8 Elite a větší displej

Ve středu jsme vás informovali o údajném herním tabletu z dílny čínského Redmi, který má v malém těle přinést naprosto špičkový výkon. I mateřská společnost Xiaomi prý chystá tablet pro náročnější uživatele, který má nést označení Pad 7 Ultra.

Zatímco již tento měsíc by Xiaomi mohlo uvést tablety Pad 7 a Pad 7 Pro, které budou vhodné pro běžné uživatele, jimž není výbava lhostejná, varianta Ultra přijde až začátkem následujícího roku. Alespoň to tedy na sociální síti Weibo uvedl poměrně známý informátor Smart Pikachu.

Přestože konkrétní detaily týkající se specifikací neuvedl, Ultra model téměř určitě nabídne nejvyšší výkon z celé řady Pad 7. Pravděpodobně dorazí s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ba dokonce by mohl nabídnout letošní Snapdragon 8 Elite, který se světu ukáže již zanedlouho.

Pokud by se Xiaomi Pad 7 Ultra vydal ve stopách Padu 6 Max, což by mě osobně příliš nepřekvapilo a možná bych na to i vsadil, dostal by také podstatně větší displej a zřejmě i baterii s vyšší kapacitou. Výrobce by si rovněž mohl dovolit nasazení pokročilejšího chladicího systému.

V současné době bohužel není zrovna lehké odhadnout, čím přesně se Xiaomi Pad 7 Ultra pokusí zaujmout. Budeme proto doufat, že se v příštích měsících, či ještě lépe v několika týdnech, dozvíme víc.

Co byste od Xiaomi Padu 7 Ultra chtěli vy?

