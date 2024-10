Qualcomm údajně přejmenuje svůj nejnovější vlajkový čipset na Snapdragon 8 Elite

Prvním telefonem s tímto čipsetem by měla být řada Xiaomi 15

Změna názvu má zdůraznit spojitost s čipsetem X Elite

Společnost Qualcomm se podle nových informací chystá na významnou změnu v názvosloví svých vlajkových mobilních procesorů. Místo očekávaného Snapdragon 8 Gen 4 by se nový čipset měl jmenovat Snapdragon 8 Elite. Tato změna připomíná situaci z před tří let, kdy byl místo očekávaného Snapdragonu 898 představen Snapdragon 8 Gen 1.

Podle uniklých informací by měla řada Xiaomi 15 být prvními Android smartphony, které budou poháněny novým Snapdragon 8 Elite. Uvedení těchto telefonů je naplánováno na 23. října 2024, takže vše bude rozlousknuto už za necelé tři týdny. Spekulace jsou zatím založeny na jediném plakátu, který objevil web SmartPrix. Ten je připisovaný společnosti Xiaomi a uvádí datum představení.

Přechod má pravděpodobně zdůraznit spojitost s čipsetem Snapdragon X Elite, jenž začíná pomalu zaplňovat prémiové ultrabooky s certifikací Copilot+ PC. Pokud by se to nakonec potvrdilo, nebál bych se zaspekulovat, že časem uvidíme také Snapdragon 8 Plus, jenž by mohl nahradit čipy pro vyšší třídu jako Snapdragon 8s Gen 3. Stejná situace by mohla nastat i s čipy řady Snapdragon 7, ale to ještě hodně přebíháme…

Jak se vám pozdává změna názvosloví?

Zdroj: SmartPrix