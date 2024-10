Levný tablet se špičkovým výkonem! Redmi prý chystá zajímavou herní novinku

Redmi chystá tablet menších rozměrů s vynikajícím výkonem

Jeden by to možná nečekal, ale Redmi, podznačka čínského kolosu Xiaomi, představuje na poli Android tabletů poměrně významného hráče. Jeho modely v nižších cenových kategoriích drtí konkurenci, která je mnohdy i dražší. Podívejte se třeba na Redmi Pad Pro, který jsme doporučili jako aktuálně nejvýhodnější tablet s cenou do 8 000 Kč. Pod křídly Redmi se nyní rýsuje zajímavá novinka, která zřejmě osloví náročnější publikum.

Již v polovině srpna se objevily zprávy o tom, že Redmi přinese kompaktní tablet s nadupaným procesorem. Uznávaný insider Digital Chat Station nyní potvrdil, že práce na tomto zařízení stále probíhají, a zároveň specifikoval, že obdrží čipset od Qualcommu řady Snapdragon 8.

Buď tedy nabídne výkon hodný vlajek (např. se Snapdragonem 8 Gen 3), anebo sub-vlajkových modelů (např. se Snapdragonem 8s Gen 3). Jaký konkrétní čip nabídne, však dosud není zřejmé.

Proslýchá se, že novinka od Redmi bude zaměřená především na hráče a mohla by tak konkurovat třeba nově uvedenému RedMagic Nova. Ten je vybaven procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, pokročilým systémem chlazení a 10,9palcovým displejem s 2,8K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí.

