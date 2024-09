Xiaomi chystá hodně nabušené tablety! Dostanou (minimálně) jedno zásadní vylepšení

Xiaomi chystá novou řadu tabletů Pad 7 s až čtyřmi různými modely

Očekává se nasazení čipsetů Snapdragon 8 Gen 2/8s Gen 3 a 8 Gen 3

Nejvyšší model by mohl přijít s OLED displejem a 24 GB RAM

Ačkoli Xiaomi zatím oficiálně mlčí, zákulisní informace naznačují, že se můžeme těšit na novou řadu Pad 7. A vypadá to, že půjde o pořádnou nálož technologických vychytávek. K dispozici mají být hned čtyři různé modely, přičemž i ten nejlevnější z nich má dostat velmi solidní čipset.

Podle renomovaného leakera Digital Chat Station by měla základní verze nabídnout 11palcový LCD displej se 144Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou bude tikat jeden z dvojice čipů Snapdragon 8 Gen 2 nebo Snapdragon 8s Gen 3. To zní jako solidní základ, který by nabídl celkem razantní skok ve výkonu oproti současnému Xiaomi Padu 6 disponujícím Snapdragonem 870.

Výš v nabídce mají být dva modely s výkonnějším Snapdragonem 8 Gen 3. Ty by měly přijít s 11 a 12palcovými displeji. Xiaomi zde cílí na náročnější uživatele, protože se mluví kromě 120W nabíjení také až o 24 GB RAM. S takovými specifikacemi by tyto tablety mohly směle konkurovat tomu nejlepšímu od Samsungu i Applu. Nejzajímavější je ale zmínka o možném modelu s OLED displejem, jenž zatím v nabídce čínské firmy chybí.

Otázkou zůstává, kdy se nové tablety dostanou na trh. Zatím byly zahlédnuty pouze dva modely v čínské certifikaci (s modelovými označeními „24091RPADC“ a „2410CRP4CC“) , takže na oficiální uvedení si možná ještě chvíli počkáme.

Jedno je jisté – Xiaomi se chystá pořádně zatopit konkurenci. Pokud se jim podaří dodržet svou pověst dobrého poměru cena/výkon, mohlo by se jim to povést i jinde než ve střední třídě.

Máte zkušenosti s tablety od Xiaomi?

Zdroj: DigitalChatStation, Notebookcheck