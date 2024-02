Xiaomi Pad 6S Pro je lehkým faceliftem předešlého modelu

Dostal lepší displej, výkonnější čip i osm reproduktorů

Slušná je rovněž baterie, potěší podpora Wi-Fi 7

Xiaomi dnes v Číně uspořádalo akci, na níž měl hlavní slovo telefon Xiaomi 14 Ultra, o kterém jsme připravili velký článek. Mimo dosud nejlepšího mobilu od této firmy, jsme se ale dočkali také tabletu Xiaomi Pad 6S Pro. Ten láká na výborný poměr mezi cenou a výkonem, ale oproti řadě Pad 6 nenabízí tolik vylepšení, aby si zasloužil novou číslici. Jde spíš o fajn facelift, nežli zcela nový produkt.

Co se týče displeje, Xiaomi opět vsadilo na 12,4palcový LCD panel. Tentokráte dostal 3K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci a maximální jas činí na LCD solidních 900 nitů. K audiovizuálnímu zážitku dopomůže také hned osm reproduktorů s podporou Dolby Atmos. Pro videohovory a selfies poslouží 20MP přední kamerka, v modulu se však nenachází žádný ToF senzor pro bezpečné odemykání obličejem, ten je pouze u Max verze. Na zadní straně pak nalezneme 50MP hlavní snímač a 2MP hloubkovou kameru.

V útrobách tiká čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, tedy to nejlepší, co mohla loni Android scéna nabídnout. Není tak třeba spekulovat nad výkonem, budete ho mít dostatek nejen při náročném multitaskingu, ale také při střihu 4K videa nebo hraní náročných her. Dopomáhá mu až 16 GB RAM a 1TB úložiště.

Výdrž obstarává hned 10 000mAh baterie s podporou 120W nabíjení, systémem je pochopitelně HyperOS. Z další výbavy stojí za zmínku Wi-Fi 7 či Blutooth 5.3, tablet si rozumí s již dříve představeným příslušenstvím v podobě stylusu a pouzdra s klávesnicí. K dispozici bude v zelené, modré a černé verzi, přičemž základní 8/256GB varianta začíná v Číně na 3 299 CNY, což je asi 10 750 korun bez daně. Uvidíme, zda se novinka objeví i na veletrhu MWC, případně zda se tablet dostane i k nám do Evropy.

Před časem jsme v redakci mimochodem testovali základní Xiaomi Pad 6, ale také Pad 6 Max, který se oficiálně prodává jen v Číně.

Jak se vám líbí Xiaomi Pad 6S Pro?

Zdroj: gizmochina.com