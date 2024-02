V Číně byla oficiálně představena vyhlížená vlajka Xiaomi 14 Ultra

Pyšní se vylepšenými fotoaparáty, vyvinutými ve spolupráci s Leicou

Má také rychlý čip, úctyhodný displej nebo parádní bezdrátové nabíjení

Je to tady. Po měsících plných úniků a spekulací, které se hrnuly prakticky ze všech stran, se dočkáváme oficiální čínské premiéry vyhlížené vlajkové lodě Xiaomi 14 Ultra, jež se za několik málo dní odhalí také globálně. V hlavní roli samozřejmě není nic jiného nežli špičkové fotoaparáty, navržené ve spolupráci s renomovanou německou společností Leica, ale zajímavých atributů má telefon daleko více.

Xiaomi 14 Ultra má parádní design

Co lze mimo jiné považovat za dechberoucí, je design. I když, je to trochu diskutabilní, uznávám. Pokud se na telefon podívá někdo, kdo dění ve světě smartphonů nesleduje aktivně, může jej na první pohled zarazit masivní fotomodul se čtyřmi snímači. Nicméně, ve srovnání s modelem Xiaomi 13 Ultra se letošní novinka v podstatě nezměnila. Že to dopadne nějak takhle, už bylo ostatně jasné dlouho dopředu díky prvním únikům.

Kromě zmíněného ostrůvku s kamerami se čerstvě představené vlajka vyjímá také svými zády. Černý a bílý model vychází z koženým panelem, zatímco atraktivní a zbrusu nové modré provedení spoléhá na materiál, jemuž výrobce přezdívá Dragon Crystal (údajně jde o keramiku). Pro fajnšmekry je k dostání také jedna speciální verze – Xiaomi 14 Ultra debutuje (stejně jako Pro model) i v jedinečné titanové edici (viz úvodní obrázek). Ta se od tří standardních modelů hmotnostně příliš neliší, ale zkrátka má působit ještě prémiověji.

Špičkový výkon samozřejmostí

Teď už ale přejděme ke specifikacím. Jak by se dalo očekávat, jádrem Xiaomi 14 Ultra je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, spoléhající na osm moderních jader, výkonnější grafiku a silnější NPU pro pohodlnější práci s umělou inteligencí, která je v oblasti mobilů na vzestupu. Procesor je doprovázen až 1TB úložištěm a maximálně 16 GB operační paměti. Tím se model trošku odlišuje od některých konkurentů, kteří nabízí dokonce 24 GB RAM. Pod kapotou nechybí ani baterie o solidní kapacitě 5 300 mAh, kterou lze dobíjet 90W výkonem pomocí kabelu, nebo docela šokujícím 80W výkonem bezdátově. O optimální nabíjení a ochranu baterie se starají proprietární čipy G1 a P2.

Fotoaparáty, hlavní číslo večera

Bez skvělého čipu by nemohly pořádně fungovat ony slavné fotoaparáty. Ten hlavní je poháněn 50Mpx obrazovým senzorem Sony LYT-900 o 1palcové velikosti, jenž vyšel teprve nedávno a aktuálně představuje jedno z nejlepších řešení v segmentu mobilního fotografování. Variabilní clona tentokrát může měnit světelnost v širším rozsahu (od f/1,63 do f/4,0), což dle materiálů samotného výrobce přinese až o 136 % lepší schopnosti v zachycení světla. Xiaomi 14 Ultra také spoléhá na zbrusu nové čočky Leica Summilux.

Co se pak týče dalších snímačů, samozřejmě nechybí duo teleobjektivů – jeden opět s 3,2násobným zoomem a druhý (periskopický) s 5násobným. Oba však spoléhají na tentýž snímač, konkrétně jím je 1/2,5palcový Sony IMX858. Podle Xiaomi se můžeme těšit na až 30násobný digitální zoom, který má být v případě Ultry nejpokročilejší ze všech vlajkových lodí. Zda to bude platit i ve skutečnosti a ne pouze na PR slajdech, teprve uvidíme.

Lákavě zní i podporované kvality videa. V režimu 4K lze pomocí hlavního fotoaparátu natáčet až při 120 snímcích za sekundu, přičemž alespoň 4K@60 zvládnou úplně všechny kamery. V rozlišení 8K pak dovedou nahrávat se 30snímkovou frekvencí.

Kvalitní vizuální zážitek se slušnou ochranou

Teď je ideální čas vrhnout se na další aspekty letošní Ultry. Zajímavosti rozhodně nemusíme hledat pouze na zadní straně – telefon je vybaven 6,73palcovým AMOLED panelem s technologií LTPO, který dovede pracovat až na 120Hz frekvenci. Těšit se také můžete na vysoké rozlišení (1440×3200 bodů) nebo 3 000nitový maximální jas. Displej Xiaomi 14 Ultra by za přímého slunečního svitu mohl fungovat o něco lépe než obrazovka předchůdce, která mohla vysvítit „jenom“ 2 600 nitů. Celý panel navíc před poškozením chrání speciální sklo, jež podle Xiaomi poskytuje 10krát vyšší odolnost vůči pádu.

Jak je na tom cena Xiaomi 14 Ultra?

Že je Xiaomi 14 Ultra poněkud dražší, asi nepřekvapí vůbec nikoho. Zatímco klasické Xiaomi 14 začínalo na 3 999 jüanech, vlajková novinka stojí ve variantě 12/256GB dokonce 6 499 jüanů, tedy asi 21 200 Kč bez daně. Nejpokročilejší konfigurace 16/1024GB vyjde na 7 799 jüanů (25 400 Kč bez daně), přičemž titanový model se stejnými kapacitami pamětí stojí 8 799 jüanů (28 650 Kč bez daně).

Ceny pro globální trhy zatím zůstávají neznámé, ale dozvíme se je už 25. února na MWC 2024. Už dopředu ale můžeme počítat s tím, že budou o něco vyšší.

Co vás na telefonu zaujalo nejvíc?

Zdroje: Weibo, GSMArena, Android Authority