Xiaomi již brzy odhalí hromadu nových produktů

Počítá se i s tabletem Xiaomi Pad 6 Max

Ten nabídne 14″ displej a Snapdragon 8+ Gen1

Kromě nového ohebného telefonu a náramku Xiaomi Smart Band 8 Pro představí Xiaomi 14. srpna na konferenci v Číně také nový tablet Xiaomi Pad 6 Max, který zapadne do rodinky dvou již existujících členů (Pad 6 a Pad 6 Pro). Bude přesto cílit na jiné zákazníky, především na ty, kteří vyžadují větší displej.

Xiaomi Pad 6 Max dostane obří displej a výkonný čip

Firma před několika hodinami potvrdila, že se tablet na tiskové konferenci skutečně ukáže, přičemž zveřejněný teaser plakát nám poodhalil několik podrobností. Dozvěděli jsme se, že dostane 14palcový LCD panel s rozlišením 2,8K a 144Hz obnovovací frekvencí. Je trochu škoda, že se výrobce neodhodlal k OLED panelu jako má kupříkladu konkurenční Galaxy Tab S9 Ultra, ale s téměř 100% jistotou už teď můžeme říct, že se bude pohybovat v úplně jiné cenové kategorii. A jak si řekneme už brzy v recenzi, IPS panel Xiaomi Padu 6 není vůbec špatný.

Ostatní specifikace by měly zůstat shodné s verzí Xiaomi Pad 6 Pro, nepočítáme-li baterii, která bude pochopitelně větší. To znamená, že se můžeme těšit na Snapdragon 8+ Gen1 v kombinaci s 12 GB RAM typu LPPDR5 a 256/512GB úložištěm. O focení se postará 50Mpx hlavní snímač na zadní straně, videohovory a selfies obstará 20Mpx selfie kamera. V tuto chvíli však není jasné, zda i Max zamíří do Evropy, jelikož ani Pro verze se zde zatím neprodává.

Jak byste využili tablet se 14″ displejem?

