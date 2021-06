Na webu Svět Androida jsme v posledních letech otestovali již několik sonických kartáčků. V tomto článku se blíže podíváme na kartáček Xiaomi Oclean X Pro Elite, tedy tu nejvyšší řadu, kterou čínský výrobce nabízí. Podobně jako levnější předchůdce, i zde si můžete všimnout barevného displeje, který slouží k nastavení a zobrazení informací o čištění zubů. Vyplatí se pořízení chytrého kartáčku? To se dozvíte v naší recenzi.

Recenze kartáčku Xiaomi Oclean X Pro Elite

Obsah balení Xiaomi Oclean X Pro Elite

Kartáček přichází v šedé krabičce, která se rozděluje na dvě části. V levé části se nachází samotný kartáček, na kterém už je nasazená hlavice. Ve druhé části je manuál, bezdrátová nabíječka a držák, který pomocí magnetu drží kartáček. Kulatý držák se dá 3M samolepkou přilepit například na skříňku, zrcadlo nebo kachličky. Oproti například staršímu Xiaomi Mi Sonic kartáčku není doporučováno nechávat kartáček neustále na nabíječce, takže se držák rozhodně hodí. V balení se nenachází cestovní pouzdro nebo adaptér do elektrické sítě. Nabíječka je však zakončena klasickým USB konektorem, takže můžete použít například adaptér od starého telefonu.

Bezdrátové nabíjení pomocí standardu Qi

Jedna z novinek oproti předchozí variantě Oclean X je podpora bezdrátového nabíjení Qi. Pro nabíjení tak můžete využívat přiloženou nabíječku, anebo svou klasickou bezdrátovou nabíječku, kterou používáte pro nabíjení telefonů. Kartáček stačí jen položit a začne se ihned dobíjet. A stejně tak můžete nabíjet pomocí přiložené nabíječky nabíjet například sluchátka či telefon. Stačí jen oddělat silikonový nástavec, který pomáhá s lepším uchycením kartáčku. Překvapením bylo poměrně velké zahřívání nabíječky, které bylo mnohem vyšší než u normálních bezdrátových nabíječek.

Ať už použijete přibalenou nabíječku, nebo vlastní Qi, tak se ani v jednom případě nejedná zrovna o nejrychlejší nabíjení. Baterie o kapacitě 800 mAh se z nuly na 100 procent nabije za cca tři a půl hodiny. Samotná výdrž je však ukázková. Podle údajů výrobce je to až 35 dní. Takhle dlouho však kartáček ještě netestujeme, takže nemůžeme potvrdit ani vyvrátit tyto hodnoty. Pokud se však výdrž bude lišit, vrátíme se k tomu časem a nové informace do recenze doplníme.

Zpracování a design kartáčku Xiaomi

Zjednodušeně by se dalo říct, že se jedná o sonický kartáček, do kterého byl implementován Xiaomi Mi Band. Samotné zpracování je velice kvalitní, kartáček je vyroben z tvrdého plastu a kompletně je potažen materiálem imitujícím kámen. To zaručuje, že se drží lépe v ruce, než kdyby se jednalo o lesklý plast a také tento materiál poměrně dobře odolává vodě. Kartáček splňuje certifikaci IPX7, ale samotná bezdrátová nabíječka ne. Na druhou stranu nějakou tu vodu snese díky silikonovému krytu, rozhodně bychom ji však nevystavovali většímu množství vody. Váha 110 gramů je mezi kartáčky běžná.

V balení se nachází jedna hlavice Dupont Diamond, která má nově plochu pro čištění jazyku. To je jedna z novinek oproti předchozím variantám. Bohužel z dostupností náhradních hlavic je to v současné době poměrně špatné. Na českém trhu se dají pořídit náhradní hlavice pro model Oclean X Pro, které jsou kompatibilní, avšak nebudete mít speciální plochu pro čištění jazyku. Pokud byste chtěli přímo hlavice pro Oclean X Pro Elite, tak se musíte porozhlédnout po čínských eshopech, anebo rovnou objednat na stránkách výrobce.

Není dotykový displej zbytečný?

Ještě před odzkoušení Xiaomi Oclean X Pro Elite jsem patřil ke skeptikům, kteří brali dotykový displej na kartáčku jako zbytečnost. Po testování však musím říct, že se hodí, i když bych zase neřekl, že se jedná o nezbytnou funkci, bez které bych se neobešel. V první řadě si můžete přes dotykový displej nastavit celou řadu věcí. Od různých režimů čištění, přes délku, až po sílu čištění. Možnosti nastavení v mobilní aplikaci jsou stále větší, avšak přímo v kartáčku můžete oproti předchozí generaci upravit mnohem více věcí. Displej se dá využívat i přímo u čištění, kdy se na displeji zobrazuje čas a také část chrupu, kterou byste zrovna podle zvoleného programu měli čistit. Ve skutečnosti však během čištění na displej téměř nevidíte a maximálně si všímáte některých informací v periferním vidění. Reálně se ale stejně budete orientovat pomocí pozastavení vibrací, které značí, že se máte přesunout na další část chrupu.

Hlavní přednost displeje však vidím v souhrnu, který se zobrazí, jakmile dokončíte čištění zubů. Jedná se o funkci, která již byla u prvních chytrých kartáčků, kdy jste si mohli v mobilní aplikaci zobrazit, jak jste na tom s čištěním, na jaké straně byste měli přitlačit, kde naopak ubrat apod. Jenže nutnost využít mobilní telefon a aplikaci ve výsledku znamenala, že na nějakou kontrolu stejně časem zapomenete a poměrně užitečnou funkci přestanete využívat. Jakmile se ale tato informace zobrazí ihned na displeji kartáčku, vše se tím mění a navíc se nabízí, že případné chyby čištění můžete ihned napravit.

Čištění zubů se sonickým kartáčkem Xiaomi Oclean X Pro Elite

Přecházel jsem z dnešního pohledu již zastaralého Xiaomi Mi Sonic modelu, který má “jen” 31 000 kmitů za minutu. Xiaomi Oclean X Pro Elite nabízí až 42 000 kmitů za minutu, čímž se zařazuje mezi ty nejlepší sonické kartáčky na trhu. Rozdíl v kvalitě čištění je pocitově úplně identický a mezi oběma kartáčky se nedá poznat rozdíl. A to ať už zkoušíte přejíždět jazykem po zubech, nebo po prohlédnutí zubů v zrcadle. Je možné, že by například laboratorní testy odhalily, že novinka čistí zuby mnohem lépe. V normálních podmínkách se však rozdíl pozná velice těžko.

Kde už si však rozdílů ihned všimnete, je hlasitost samotného kartáčku. Xiaomi Oclean X Pro Elite je velice tichý sonický kartáček. Zatímco u Mi Sonic se často stávalo, že čištěním rušíte okolí, tak zde je hlasitost menší než 45db a okolí tak vůbec neví, že si čistíte zuby. Další užitečnou věcí je to, že kartáček sleduje to, jak moc tlačíte na zuby a podle toho upravuje sílu čištění, případně vás přímo upozorní, pokud na zuby tlačíte příliš.



Aplikace Oclean potěší, ale nenadchne

V minulosti byla aplikace Oclean poměrně dost kritizována, což můžeme stále vidět v nízkém hodnocení v obchodě Google Play, i AppStore na iOS. V roce 2021 sice stále vypadá designově stejně, ale společnost zapracovala a problémy s připojením a přenášením nastavení do kartáčku jsou pryč. Nenarazili jsme na žádný problém na Androidu i iOS, propojení s kartáčkem fungovalo na první pokus a dokonce i aktualizace firmwaru kartáčku fungovala bez problémů. Aplikace nabízí větší možnosti nastavení a také lepší přehled o čištění, včetně podrobné historie. Propojení probíhá přes Bluetooth 5.0. Pro někoho může být mínusem, že je aplikace a ostatně také systém kartáčku pouze v angličtině.