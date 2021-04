Trh s elektrickými kartáčky jde neustále kupředu. Značky jako Philips nebo Oral-B mají na našem trhu největší podíl a nutno říct že zaslouženě. Nicméně existují alternativy nabízející skvělý poměr mezi cenou a výkonem a vlastnosti, které ani tyto kartáčky kolikrát nemají (nebo stojí 5x tolik). Co třeba barevný dotykový displej, skvělá mobilní aplikace, vysoký výkon nebo výborná výdrž baterie? To vše za cenu mnohonásobně nižší než u konkurence. Řeč je samozřejmě o kartáčku Oclean X Pro, který si v dnešní recenzi pořádně otestujeme.

Obsah recenze kartáčku Oclean X Pro

Obsah balení Oclean X Pro

Balení kartáčku Oclean X Pro nás celkem překvapilo. Když jsme nedávno recenzovali kameru Reolink RLC-510A, trochu jsme ji vyčítali balení. Nakonec jsme však usoudili, že vzhledem k tomu, kolik kamera stojí nám to tolik nevadí. Jenže ono to jde i v případě, že je produkt opravdu levný a právě tento kartáček jde skvělým příkladem. Balení je precizní, čisté a působí luxusně. Opravdu máte pocit, že jste si koupili kvalitní produkt.

Jinak v něm naleznete vše co byste očekávali. Kromě kartáčku Oclean X Pro zde tedy nalezneme magnetický nabíjecí držák spolu s bílým USB-C/microUSB kabelem. Černý by se nám líbil více, ale to je pouze malá drobnost. Jinak balení rozhodně předčilo naše očekávání.



Zpracování a design

Pojďme se od balení přesunout k samotnému kartáčku. Oclean X Pro vypadá z dálky jako běžný elektrický zubní kartáček. Tedy, alespoň do doby než spatříte 0,96″ dotykový barevný displej, díky kterému můžete ovládat spoustu užitečných funkcí. O něm ale až později. Kartáček váží velice slušných 100 gramů, takže se s ním velice dobře manévruje a nebolí vás ruka ani v případech, kdy si čistíte zuby 3 minuty.

plastová konstrukce s matným povrchem

0,96″ dotykový barevný displej

certifikace IPX7

rozměry 243,5 x 24,4 mm

váha 100 g

K dispozici jsou dvě barevné varianty – bílá a námi testovaná tmavě modrá. Tělo je tvořeno z matného plastu, takže se nemusíte bát brzkého poškrábání nebo viditelných otisků prstů. Celkově působí kartáček skvělým dojmem, nikde nic nevrže a nerozhodí jej samozřrejmš ani voda díky certifikaci IPX7.



Displej u kartáčku za 1 100 Kč?

Pojďme si říct něco k již zmiňovanému displeji Oclean X Pro. Jedná se tedy o barevný dotykový panel, který dokáže zobrazit nejrůznější informace a také si s ním můžete kartáček nastavit do nejrůznějších režimů. Pohodlnější je to ale přes aplikaci. Co se týče informací, na displeji můžete vidět aktuální počasí, čas, polohu a stav baterie. Nejprve jsme si mysleli, že nebudou nijak zvlášť užitečné, ale opak je pravdou.

Často si totiž čistíme zuby třeba v situacích, kdy hned poté odcházíme z domova a díky kartáčku okamžitě víme, kolik je venku stupňů a podle toho se oblékneme. Samotné čištění není nijak komplikované a v zásadě je rozdělené do čtyř částí chrupu – nahoře vlevo, vpravo a dole vlevo a vpravo. Tyto části lze vidět samozřejmě i na displeji, ale třeba tato funkce se nám příliš neosvědčila. Při pohledu na displej totiž musíte kartáček vyndat z úst a tak si displej akorát tak poplivete. Pro tyto účely jsme tak nejvíce využili mobilní aplikaci.



Aplikace

V čem je kromě displeje kartáček Oclean X Pro tak speciální? Můžete jej propojit s mobilní aplikací, která je k dispozici jak na Android, tak i na iOS. Důležité je slovo můžete. I bez ní totiž funguje kartáček skvěle. Jde tedy i o vhodnou koupi pro rodiče či prarodiče, kteří o podobné funkce nestojí. Po stažení aplikace se zaregistrujete a následně jednoduše propojíte kartáček s telefonem přes Bluetooth.

Úvodní stránka aplikace je přehledná a uvidíte na ní veškeré podstatné informace, jako třeba průměrnou dobu čištění, efektivitu nebo kalendář. Když jej rozkliknete, můžete si prohlédnout historii vašeho čištění. Dále je zde karta About Me, ve které si můžete nastavit nejrůznější funkce a také aktualizovat firmware v kartáčku Oclean X Pro. Můžete si zapnout třeba funkci Overpressure Protection, která slouží k tomu, abyste na své zuby příliš netlačili. Pokud tak budete pravidelně činit, kartáček se vypne a upozorní vás.

Samozřejmě se dostáváme k tomu hlavnímu, což jsou plány čištění na kartě Plans. Celkem se zde nachází 15 různých plánů, přičemž každý slouží na něco jiného. Vyzkoušeli jsme jich hned několik, ale nakonec se nám nejvíce osvědčil Sensitive Cleaning. Upřímně vám nedokážeme úplně říct, jak moc velký vliv mají tyto plány na váš chrup. To bychom museli kartáček používat třeba rok. Pojďme si ale jednotlivé plány alespoň vyjmenovat, ať víte z čeho je na výběr – Standard Cleaning, Stron Whitening, Super Whitening, Sensitive Cleaning, Gentle Teeth Spa, Standard Teeth Spa, Gum care cleaning, Newbie whitening, Braces Cleaning a Super Cleaning. U každého plánu se navíc dovíte, co přesně máte dělat a kde si máte zuby čistit.



Vlastnosti kartáčku

Kartáček Oclean X Pro je jedinečný nejen svým displejem nebo povedenou aplikací, ale také několika dalšími vlastnostmi. Disponuje například gyroskopem, který je schopen detekovat místa, kde jste si nevyčistili dostatečně váš chrup. Motor dokáže navíc točit až 40 000 ot/min, což je ve srovnání s ostatními kartáčky velmi dobrá hodnota.

Oclean X Pro Smart Sonic Electric Toothbrush

Jak jsme již naznačili v předchozím odstavci, kartáček má v podstatě 4 režimy čištění, které se pak řadí do jednotlivých plánů:

Cleaning (čištění) – standardní režim, při kterém kartáček vyvíjí rovnoměrný tlak

Whitening (bělení) – režim kombinující masáž a čištění, což by mělo mít pozitivní účinek na odstraňování skvrn ze zubů

Massage (masáž) – režim vhodný k masáži zubů a dásní

Sensitive (citlivé čištění) – v podstatě stejný režim jako čištění s tím rozdílem, že kartáček vyvíjí menší tlak na zuby

Výdrž baterie Oclean X Pro

Výdrž baterie je jedním slovem excelentní. Uvnitř kartáčku se nachází 800 mAh akumulátor, což je na zubní kartáček opět nadprůměrná hodnota. Sice jsme úplně nestihli otestovat výdrž, jelikož kartáček používáme asi 14 dní a ani zdaleka se nám jej nepodařilo vybít a právě proto si nemůžeme stěžovat. Dle zkušeností ostatních uživatelů kartáček vydrží asi 20 – 30 dní v závislosti na tom, jaký plán používáte a kolikrát denně si čistíte zuby. Nabití z 0 na 100 % pak trvá asi 2 hodiny.



Cena a dostupnost Oclean X Pro

Kartáček Oclean X Pro je k dispozici v bílé, modré, růžové, černé a zelené variantě. Můžete jej zakoupit třeba na Aliexpressu, kde za něj zaplatíte asi 49,99 dolarů, tedy asi 1 100 Kč.

Resumé

Nemůžeme si pomoct, ale kartáček Oclean X Pro je jedním z nejlepších na trhu. Pro tento verdikt máme hned několik důvodů, které nám nikdo nevymluví. Kvalitní zpracování, užitečný dotykový displej, výkonný motor nebo skvělá aplikace. Všechny tyto důvody nás přesvědčují o tom, že za tuto cenu se jedná o naprosto bezkonkurenční záležitost. Pokud jste si ještě sonický kartáček nekoupili a uvažujete o něm, bude Oclean X Pro skvělou vstupní bránou.

Klady + kvalitní zpracování

+ propracovaná mobilní aplikace

+ barevný dotykový displej

+ fantastická výdrž baterie

+ bezkonkurenční poměr cena/výkon

Zápory – absence češtiny v aplikaci

Jak se vám líbí kartáček Oclean X Pro?