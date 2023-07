Trojice nových Xiaomi produktů je za rohem. Láká vás nějaký?

Xiaomi prý v srpnu odhalí trojici nových produktů

Uvidíme vlajkový i ohebný mobil

Chybět nemá ani dosud nejvýkonnější čínský tablet

Společnost Xiaomi se právě nyní připravuje na uvedení nových produktů. Prezident firmy, Lu Weibing, nedávno potvrdil, že očekávaný model MIX Fold 3 bude uveden na trh někdy v srpnu 2023. Dle dostupných informací (kromě nového ohebného telefonu) představí čínský gigant také tablet Xiaomi Pad 6 Max a telefon Redmi K60 Ultra, který by se v Evropě mohl objevit později pod jiným označením.

Xiaomi MIX Fold 3 nese kódové označení Babylon a dostane systém MIUI FOLD 14.1 založený na Androidu 13. Je téměř jisté, že jej uvidíme už příští měsíc, tedy v srpnu. Vedle něj by se na stejné akci mohl ukázat rovněž tablet Xiaomi Pad 6 Max, který se objevil na certifikaci Bluetooth SIG, což je jeden z posledních kroků předtím, než se zařízení oficiálně objeví. Má kódové označení Yudy, avšak přesné informace si zatím společnost pečlivě střeží.

Odhalit by se měl rovněž Redmi K60 Ultra, který by mohl zamířit do Evropy pod označením Xiaomi 13T (Pro), stejně jako tomu bylo minulý rok s telefonem Redmi K50 Ultra a Xiaomi 12T.

Na který z výše uvedených produktů se těšíte nejvíce?

Zdroj: gizmochina.com