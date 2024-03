Loňská skládačka od Xiaomi by nakonec mohla dorazit i do Česka

Mix Fold 3 se objevil na globálním webu výrobce, což nasvědčuje jeho uvedení na trh

Má povedený design, velkou baterii a čtyři zadní foťáky

Ještě před vydáním véčka Xiaomi Mix Fold 3 se spekulovalo o tom, že by vůbec poprvé mohlo vyjít i za hranicemi domovské Číny. Od poloviny srpna, kdy došlo k oficiálnímu představení, jsme se však žádného globálního debutu nedočkali, a tak si jej prostřednictvím oficiální distribuce nemohli pořídit ani čeští zájemci. Nicméně, naděje ještě překvapivě zcela nevyhasla a existuje šance, že k nám loňský foldable přece jen dorazí, byť s ohromným zpožděním.

Xiaomi překvapivě umístilo produktovou stránku Mix Foldu 3 na svůj globální web, což nasvědčuje plánům společnosti dodatečně telefon vydat i v dalších regionech. Uvedení na zdejším trhu by rozhodně nebylo na škodu, konkurence se vždycky hodí, což pro poměrně omezený trh se skládacími telefony platí dvakrát tak dobře.

Xiaomi Mix Fold 3 má navíc rozhodně čím zaujmout. Oproti předchůdci se docela znatelně změnil design, a to především co se týče rozložení fotoaparátů. Samotná konstrukce je navíc praktičtější díky tenčímu provedení. Verze se skleněnými zády má rozměry 161,2 x 73,5 x 10,96 mm ve složeném stavu, zatímco varianta, jejíž záda jsou tvořená kompozitními vlákny, pracuje s rozměry 161,2 x 73,5 x 10,86 mm. Po rozložení se bavíme o velikosti 161,2 x 143,28 x 5,26 mm. Co se týče hmotnosti, váží první zmíněná verze 259 gramů, ona druhá pak 255 gramů.

Xiaomi MIX Fold 3 | Design

Pod kapotou smartphonu nalezneme někdejší vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který sice stále poskytuje perfektní výkon, ale v nejlepších telefonech současnosti už tiká jeho nástupce Snapdragon 8 Gen 3 (popřípadě konkurenční MediaTek Dimensity 9300). V útrobách se také skrývá 4 800mAh baterie s podporou 67W dobíjení kabelem a 50 W bezdrátově, která je podporována proprietárními čipy P2 a G1.

Xiaomi Mix Fold 3 se dále pyšní čtveřicí zadních fotoaparátů. Konkrétně je řeč o 50Mpx hlavním snímači, 10Mpx teleobjektivu se 75mm ohniskovou vzdáleností, periskopu s totožným rozlišením a 115mm ohniskovou vzdáleností a 12Mpx ultra širokoúhlé kameře. Jednotlivé foťáky jsou kalibrovány společností Leica.

Nedílnou součástí skládacích telefonů jsou samozřejmě displeje. V případě Mix Foldu 3 se po vnější stránce bavíme o 6,56palcovém FullHD+ OLED panelu se 120Hz frekvencí a ochranným sklem Corning Gorilla Glass Victus 2, po rozložení se nám naskytne pohled na 8,03palcový displej s rozlišením 2160×1916 pixelů, 120Hz frekvencí a podporou LTPO.

Zatím není jasné, zda se Xiaomi Mix Fold 3 skutečně podívá i do Česka, ale usilovně v to doufáme. Aktuálně neexistují ani podrobnosti týkající se evropských cen, tudíž si nemůžeme ani udělat přesnou představu o tom, jak bude konkurenceschopný vůči zařízením od Samsungu nebo Honoru. V Číně byla základní verze s 256GB pamětí představená s cenou 8 999 jüanů, což v přepočtu činí zhruba 29 000 Kč bez daně. K dostání nicméně byly i dražší 512GB a 1TB verze.

Ocenili byste Xiaomi Mix Fold 3 na českém trhu?

Zdroje: Xiaomi