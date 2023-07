Z lokální nabídky na českém trhu by se mohlo zdát, že Xiaomi se do smartphonů s ohebným displejem nijak nežene. Byť ale u nás a vlastně nikde na mezinárodních trzích, žádné skládací Xiaomi oficiálně neseženete, v domovské Číně již výrobce stihl uvést již dvě generace smartphonů Xiaomi Mix Fold a aktuálně připravuje už i tu třetí. Xiaomi Mix Fold 3 má přitom být představeno již velmi brzy, jak to ale bude s dostupností mimo Čínu?

Xiaomi Mix Fold 3 dorazí již v srpnu

Podobně, jako u řady jiných smartphonů z produkce čínských společností, i tentokrát k nám první konkrétní informace o Xiaomi Mix Fold 3 přichází skrze profil vysoce postaveného manažera na čínské sociální síti Weibo. Konkrétně v tomto případě zde prezident Xiaomi Lu Weibing potvrdil, že nového Xiaomi Mix Fold 3 se máme dočkat již v srpnu tohoto roku. Tím “my” však myslíme potenciální zákazníky pouze v Číně. Stejně jako zmíněné dvě předchozí generace totiž připravovaná novinka zůstane exkluzivní pro tento trh.

Byť se zprávy o (ne)dostupnosti mimo Čínu – na rozdíl od těch o termínu oficiálního představení – neopírají o žádný oficiální zdroj. Pochází od důvěryhodného leakera, který se v minulosti již několikrát osvědčil. Co se novinek spjatých s připravovaným ohebným smartphonem týče, mnoho toho zatím nevíme. Xiaomi Mix Fild 3 by ale údajně měl využívat výrazně vylepšený výrobní proces, díky kterému má být jeho konstrukce pevnější a ještě tenčí než u předchůdce. Připomeňme, že Mix Fold 2 byl s 11,2 mm v zavřeném stavu v době svého uvedení nejtenčím skládacím smartphonem na trhu.

Co se parametrů týče, spekuluje se o použití pod displejem ukryté selfie kamerky a dokonce fotoaparátu s periskopickým zoomem. U fotoaparátů má opět své angažmá najít německá Leica. O výkon by se měl starat Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a telefon by měl podporovat až 50W bezdrátové nabíjení.

Líbila by se vám u nás takováto konkurence pro Samsung Galaxy Z Fold?

Zdroj: GSMArena.com