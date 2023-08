Xiaomi Mix Fold 3 aspiruje na krále ohebných telefonů

Má přepracovaný pant, tloušťku může Z Fold závidět

Samozřejmostí jsou špičkové displeje, výkon i foťáky Leica

Lei Jun, zakladatel společnosti Xiaomi na dnešní tiskové konferenci odhalil několik nových produktů, přičemž ty největší slova chvály padly pochopitelně na ohebný Xiaomi Mix Fold 3. Novinka, která by měla mimochodem zamířit i na globální trh, se staví do role nejlepšího ohebného telefonu na trhu a minimálně po stránce hardwaru má proč. Pojďme si ho společně ukázat.

Xiaomi Mix Fold 3 ohromí novým pantem i designem

Xiaomi Mix Fold 3 se pyšní parádním designem, čínská firma zde dokázala perfektně vyvážit vzhled a zároveň praktičnost. Zákazníci si mohou vybrat ze dvou variant zadní strany. Jedna je z kompozitních vláken, druhá ze skla. První zmíněná verze měří pouhých 10,86 mm ve složeném stavu. Jun se nechal slyšet, že se jedná o menší údaj než má iPhone s ochranným krytem. Právě tloušťka mnoho lidí od ohebných telefonů odrazuje a čínský gigant na tuto skutečnost dostatečně myslel. V rozloženém stavu pak měří 5,26 mm a váží úctyhodných 255 gramů. Velikostí se tedy pomalu ale jistě blížíme ke klasickým vlajkovým telefonům.

Vnější OLED displej dostal úhlopříčku 6,56 palce a pyšní se Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a ochranným sklem Gorilla Glass Victus 2. Po rozložení oslní 8,03palcový OLED panel s LTPO technologií a rozlišením 2160 x 1916 pixelů, samozřejmostí je rovněž 120Hz frekvence.

Jedním z klíčových vylepšení telefonu Xiaomi Mix Fold 3 je zcela nová konstrukce pantu. Díky němu je telefon lehčí a má vydržet až 500 000 otevření, obrazovku lze navíc nechat otevřenou v rozsahu od 45 to 135 stupňů, na základě čehož byl představen i nový režim Flex, který umožní přehrávání videa, případně focení.

Čtveřice fotoaparátů Leica

Když už jsme u foťáků, Xiaomi Mix Fold 3 se pyšní hned čtveřicí snímačů na zadní straně a samozřejmě i zde na nich firma spolupracovala s Leicou. Hlavním senzorem je Sony IMX800 s rozlišením 50 Mpx a optickou stabilizací, nechybí 12Mpx ultraširoký objektiv se 125 stupni záběru a dvojice 10Mpx teleobjektivů (3,2 a 5x). O selfies a videohovory se pak postará dvojice 20Mpx selfie kamerek.

O výkon se stará podle očekávání přetaktovaná verze čipsetu Snapdragon 8 Gen2 v kombinaci s 12 GB RAM a 256, 512 GB či 1TB úložištěm. Samozřejmostí jsou stereo reproduktory podporující Dolby Atmos. Velmi dobrou výdrž, dle Juna lepší, než má iPhone 14 Pro Max obstará 4800mAh baterie s podporou 67W kabelového a 50W bezdrátového nabíjení, systémem je pak Android 13 se speciálně upravenou nadstavbou MIUI Fold 14.

Xiaomi Launch August 2023

Cena a dostupnost

Jak již bylo naznačeno v úvodu, letos by se mělo Xiaomi poprvé vydat se skládačkami na globální trh, ostatně samotný CEO to potvrdil několik měsíců zpět na svém Twitteru. V tuto chvíli se mobil prodává pouze v Číně, přičemž základní varianta s 256GB pamětí vychází na 8 999 juanů, což je v přepočtu asi 27 500 korun. Varianta s 512GB úložištěm je pak o necelé tři tisíce dražší a vrcholný 1TB model je pak k dostání za nějakých 33 500 korun bez daně. K evropskému představení by teoreticky mohlo dojít na veletrhu IFA v Berlíně, která se koná na začátku září.

Zdroj: Tisková konference Xiaomi (YouTube)