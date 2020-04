Populární nadstavba MIUI s pořadovým číslem 11 se ještě nestihla na smartphonech čínského Xiaomi ani pořádně ohřát a internet již plnily střípky informací o jejím nástupci. Jste zvědaví, s jakými novinkami MIUI 12 dorazí? V tom případě se připravte na konec tohoto měsíce. Již 27. dubna bychom se totiž měli dočkat nejen novinek ohledně MIUI 12, ale také představení smartphonu s až padesátinásobným zoomem.

Xiaomi láká na novou verzi MIUI i 50x zoom smartphone

Zatím není stoprocentně jasné, zda se dočkáme kompletního představení nové verze MIUI. Je totiž možné, že si pro nás Xiaomi na 27. dubna připravilo jen teaser novinek ze své uživatelské nadstavby. Vzhledem k tomu, že by se MIUI 12 mělo v Číně dočkat veřejné bety již za pár dní, je však velmi pravděpodobná i první možnost s celkovým představením. Pokud skutečně dojde k představení MIUI 12 a uvolnění veřejné bety v předpokládaných termínech, došlo by k poměrně razantnímu zkrácení cyklu aktualizací tohoto prostředí. Předchozí verze v podobě MIUI 11 se totiž do veřejné bety dostala teprve v září loňského roku.

Nová verze MIUI však není to jediné, co pro nás Xiaomi připravilo. Spolu s inovovaným prostředím by měl být představen i smartphone Xiaomi Mi 10 Youth. Dle prvních zvěstí by se mělo jednat o čínskou verzi Xiaomi Mi 10 Lite a nabídnout by tak tento smartphone měl například čipset Snapdragon 765G s podporou 5G sítí či 6,57″ AMOLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů. Nicméně, jak mnozí z vás jistě vědí, Mi 10 Lite nedisponuje zoomovým fotoaparátem a už vůbec ne s 50x přiblížením. Nicméně teaser na zmíněnou akci jasně ukazuje jinou sestavu fotoaparátů a lze z něj rovněž vyčíst informace o padesátinásobném přiblížení. Je sice možné, že se čínská varianta Mi 10 Lite dočká tohoto vylepšení a evropský trh bude ochuzen. Nicméně ve hře je i varianta, že se časem dočkáme i my smartphonu vycházejícího právě z Mi 10 Youth.

