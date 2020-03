Čím potěší Xiaomi Mi 10 Lite 5G? V porovnání se sourozenci hlavně cenou

Xiaomi před několika hodinami oficiálně uvedlo do Evropy řadu chytrých telefonů Mi 10. Čekalo se na dva telefony a jejich příjemné ceny. A v obou věcech nakonec přišlo překvapení. Sumy, za které budou nové vlajkové mobily dostupné, vyrazily mnoha lidem dech. A to nejen stávajícím uživatelům Xiaomi mobilů, kteří jsou zvyklí dát za telefon maximálně čtyřciferné částky. Nové smartphony se neohroženě postavily do zástupu vlajkových modelů jiných značek a jejich ceny startují nad hranicí dvaceti tisíc. Úplně nejdražší varianty pak dokonce zavítají do úrovně nad třicet tisíc. U Xiaomi doposud něco nevídaného. Tuto skutečnost trochu vyvažuje druhé překvapení. Tím je třetí telefon této rodiny Xiaomi Mi 10 Lite 5G, který má trochu slabší specifikace a zdobí ho tedy i trochu nižší cena. Není úplně nízká, ale v porovnání se sourozenci potěší.

Specifikace a cena Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Android 10 / MIUI 11

6,57″ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2340 px a jemností 392 ppi

displej s rozlišením 1080 x 2340 px a jemností 392 ppi čipset Qualcomm Snapdragon 765G

hlavní ze čtyř fotoaparátů 48 Mpx + přední fotoaparát 16 Mpx

+ přední fotoaparát 16 Mpx 5G, WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.1

váha 192 g, tloušťka 7,98 mm

baterie s kapacitou 4 160 mAh a podporou 20W rychlonabíjení

varianty pamětí a ceny (v přepočtu z €) 4 / 64 GB za 9 500 Kč 6 / 128 GB za 10 900 Kč



Třetí telefon z řady Mi 10 pochopitelně nedosahuje kvalit ostatních dvou variant, ale i tak patří do vyšší třídy. Mobil se navíc schválně v názvu honosí i technologií 5G. Mělo by jít v současnosti o nejlevnější telefon na světě kompatibilní s tímto druhém sítí. Xiaomi Mi 10 Lite od sourozenců neodlišuje jen cena a slabší specifikace, ale také pár designových rozdílů. Telefon má například v displeji výřez namísto průstřelu. Úplně jiný je také zadní panel s fotoaparáty. Mobil bude dostupný v bílé, šedé a zvláštní modrozelené barvě. A měl by být ve volném prodeji od 1. května, stejně jako Mi 10 a Mi 10 Pro.

Zdroj: YT, GSMArena