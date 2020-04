MIUI 12 prý bude v první betě za pár dní. A které mobily čeká plný update?

Čínská společnost Xiaomi pravděpodobně vypustí do světa první betaverzi nové nadstavby Androidu s označením MIUI 12 již za pár dní. Konkrétněji už na přelomu dubna a května. Pět týdnů po ukončení vývoje MIUI 11 to naznačují zmínky na sociální síti Weibo. Jeden ze zástupců firmy tam možná až nechtěně přesně 19. dubna zmínil, že registrace k novému testování začnou za 11 dní. To tedy odpovídá poslednímu dubnu. Odpovědi byly záhy smazány. Je nicméně pravděpodobné, že MIUI 12 beta bude dostupná primárně vývojářům, až poté by putovala plošně k dalším zájemcům. Oficiální vydání plné verze se pak očekává někdy ve třetím kvartálu letošního roku, tedy mezi červencem a zářím. A to společně s čínským představením telefonu Redmi Note 9.

V dřívějších článcích jsme vám už přinesli náhledy, jaké funkce budou asi v novém MIUI přítomné. Půjde třeba o nové animace, okna multitaskingu, propracovanější systém notifikací nebo dokonalejší tmavý režim. Existuje už také předběžný seznam přístrojů, které se nové nadstavby MIUI 12 pravděpodobně dočkají nejen v beta verzi, ale i v rámci oficiálního plnohodnotného updatu. Výčet telefonů přikládáme.

Seznam zařízení určených pro update MIUI 12

Xiaomi

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 9

Mi 9SE

Mi 9 Pro

Mi 8

Mi CC9 Pro

Mi CC9

Mi CC9e

Mix 3

Mix 2s

Mix 2

Redmi

K30

K20 Pro

K20

8

8A

8 Pro

Note 8

7

7A

7 Pro

Note 7

Tento seznam je pravděpodobně jen předběžný a další přístroje budou přibývat.

Těšíte se na příchod MIUI 12? Jaké funkce konkrétně?

