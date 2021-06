Xiaomi uvedlo dětské smart hodinky MITU 5C. Mají i kamerku

Populární čínský výrobce chytré elektroniky Xiaomi uvedl na domácí trh nové chytré hodinky pro děti. Model s celým názvem MITU Children’s 4G Phone Watch 5C spojuje klasické smart funkce s možnostmi lepší kontroly dětí jejich rodiči. K tomu slouží například i přední kamerka, skrze kterou jsou absolvovat i videohovory. Aby to bylo možné téměř odkudkoli, nové Xiaomi hodinky pro mladé disponují také 4G konektivitou.

Xiaomi MITU Children’s 4G Phone Watch 5C mají v sobě i GPS modul, který může případně posloužit jako pomocník při neobvyklé cestě dítěte do školy či z ní. Baterie má kapacitu 900 mAh a odolnost proti vodě by měla dostačovat na dvacetimetrový ponor. Pro děti mají být k dispozici i různé výukové aplikace. I pro ně je k dispozici displej s úhlopříčkou 1,4 palce. V tuto chvíli je novinka k dostání na ryze čínském serveru JD.com a můžeme doufat, že se posune i na mezinárodní e-shopy. Do Evropy se totiž oficiálně tyto modely speciálních hodinek, bohužel, často nedostávají. Cena je přitom velmi milá. V přepočtu z yuanů jde o cca 1 260 Kč.

Zdroj: Gizmo