Xiaomi ukázalo maličkou pračku s chytrými funkcemi. Dá se propojit s mobilem a je neuvěřitelně levná

Adam Kurfürst Publikováno: 18.3.2026 10:00

Xiaomi neustále rozšiřuje své portfolio produktů pro chytrou domácnost a tentokrát zamířilo do prádelny. Na čínský trh právě dorazila pračka Mijia Washing Machine Top-Loading 10kg, která kombinuje kompaktní rozměry s chytrými funkcemi. Za cenu 799 jüanů (přibližně 2 500 Kč v přepočtu) nabízí propojení s mobilem a integraci do ekosystému Xiaomi. Kompaktní design s velkou kapacitou Chytré funkce díky HyperOS Connect Mimo Čínu se pravděpodobně nepodívá Kompaktní design s velkou kapacitou Nová pračka od Xiaomi zaujme na první pohled svým zaobleným minimalistickým designem v bílé barvě, který zapadne prakticky do jakékoliv domácnosti. Přestože zabírá půdorys pouhých 0,3 m², nabízí kapacitu plných 10 kg. Podle výrobce do ní najednou vložíte až 45 triček, 12 párů džínů nebo 4 kompletní sady ložního prádla. Takhle Xiaomi prezentuje klíčové vlastnosti nové chytré pračky (strojově přeloženo z čínštiny) Pračka disponuje 10 pracími režimy včetně speciálního programu na vlnu a 8 úrovněmi nastavení hladiny vody. Množství vody přitom dokáže upravovat automaticky podle váhy vloženého prádla, což by mělo přispět k úspoře energie i vody. Xiaomi také zdůrazňuje 100% účinnost při odstraňování roztočů a energetickou účinnost první třídy podle čínské klasifikace. Chytré funkce díky HyperOS Connect Hlavním lákadlem nové pračky je její integrace do ekosystému Xiaomi prostřednictvím technologie HyperOS Connect. Zařízení lze ovládat přes aplikaci Xiaomi Home, kde můžete vzdáleně spouštět programy, monitorovat průběh praní nebo upravovat nastavení. Díky propojení s dalšími produkty Xiaomi může pračka spolupracovat například s hlasovým asistentem Xiao AI, který vás upozorní na dokončení pracího cyklu. Teoreticky si lze nastavit i automatické rozsvícení světel v prádelně, jakmile praní skončí. Kromě aplikace je samozřejmě k dispozici i klasický dotykový ovládací panel přímo na pračce. Mimo Čínu se pravděpodobně nepodívá Pračka Mijia Washing Machine Top-Loading 10kg je prozatím k dispozici pouze v Číně, kde téměř určitě také zůstane (minimálně tomu nasvědčuje dosavadní přístup výrobce, který byl k vidění u většiny dříve uvedených spotřebičů). U nás lze nicméně pořídit pračku se sušičkou Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg za 12 999 Kč, uvedená byla koncem loňského roku. Pořídili byste si chytrou pračku od Xiaomi? Zdroje: Xiaomi, Notebookcheck, ITHome