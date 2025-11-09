Chytrou ledničku a pračku Xiaomi už pořídíte v Česku! Ceny jsou lákavé, konkurence má důvod se bát Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi oficiálně spustilo prodej chytré ledničky Mijia Refrigerator Cross Door 502L za 15 999 Kč Pračka se sušičkou Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg stojí 12 999 Kč a nabízí energetickou účinnost o 25 % lepší než třída A Jde o vůbec první velké domácí spotřebiče s chytrými funkcemi, které Xiaomi uvádí mimo čínský trh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Čínské Xiaomi konečně zveřejnilo české ceny svých prvních velkých domácích spotřebičů, které se dostávají na trhy mimo Čínu. Chytrá lednice Mijia Refrigerator Cross Door 502L vyjde na 15 999 Kč, zatímco kombinovaná pračka se sušičkou Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg stojí 12 999 Kč. Oba produkty si už nyní můžete objednat v oficiálním e-shopu Xiaomi, přičemž očekáváme, že u dalších tuzemských prodejců se objeví v následujících dnech či týdnech. Velké spotřebiče Xiaomi konečně i mimo Čínu Pro Xiaomi jde o přelomový okamžik – poprvé v historii přináší velké domácí spotřebiče s podporou chytrých funkcí na trhy mimo Čínu. Dosud se evropští zákazníci museli spokojit s menšími produkty, jako jsou robotické vysavače, čističky vzduchu nebo ventilátory. Nyní však výrobce míří do zcela nové kategorie a hodlá přímo konkurovat zavedeným značkám jako Samsung, LG nebo Bosch. Následovat budou ještě klimatizační jednotky Mijia Air Conditioner Pro Eco ve dvou variantách, jejichž ceny však Xiaomi zatím tají. Chytrá lednice s objemem přes 500 litrů Americká lednice Mijia Refrigerator Cross Door 502L zaujme třeba svou konvertibilní zónou „i Fresh“, kterou lze nastavit v rozmezí -1 °C až 5 °C. To umožňuje přizpůsobit teplotu podle typu skladovaných potravin – od masa a ryb přes nápoje až po ovoce a zeleninu. Celkový objem 502 litrů rozděluje lednice mezi chladicí prostor (297 l), mrazicí prostor (176 l) a právě zmíněnou konvertibilní zónu (29 l). Za pozornost stojí také technologie Ag+ Fresh s ionty stříbra, která podle testů eliminuje až 99,9 % bakterií typu Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Systém současně neutralizuje nepříjemné pachy, například rybí zápach z mořských plodů. Lednice disponuje duálním invertorem pro tichý a úsporný provoz, přičemž na kompresor poskytuje Xiaomi desetiletou záruku. Nechybí ani propojení s aplikací Xiaomi Home, která umožňuje dálkové nastavení teploty, volbu režimů a monitorování stavu. Pokud necháte dvířka otevřená déle než 2 minuty, lednice spustí alarm a pošle upozornění do telefonu. Podporuje také hlasové ovládání přes Google Assistant nebo Amazon Alexa. Čím zaujme chytrá pračka se sušičkou? Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg vyniká o 25 % lepší energetickou účinností než třída A podle certifikace TÜV SÜD. Zařízení s kapacitou 9 kg pro praní a 3 kg pro sušení nabízí unikátní systém duálního automatického dávkování, který inteligentně měří hmotnost prádla a podle toho dávkuje prací prostředek i aviváž. Jedno naplnění zásobníků vydrží až jeden měsíc při běžném používání. Technologie Inteligentní infuze kombinuje předmíchání pracího prostředku s vysokotlakým vstřikováním přímo do bubnu. Výsledkem je program Chytré praní za pouhých 36 minut s úsporou 39 % času, 33 % vody a 40 % elektřiny oproti předchozí generaci. Pro lehce zašpiněné prádlo je k dispozici dokonce 12minutový expresní cyklus. Hygienické praní využívá vysokoteplotní páru, která podle testů odstraní 99,99 % bakterií Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Motor s přímým pohonem získal 12letou záruku, zatímco na všechny ostatní díly platí záruka 2 roky. Design pračky byl oceněn prestižní německou cenou iF Design Award. Rozumné ceny pro prémiovou výbavu S cenami 15 999 Kč za lednici a 12 999 Kč za pračku se Xiaomi pohybuje v konkurenceschopném pásmu. Za srovnatelné funkce u etablovaných značek kolikrát zaplatíte o několik tisíc korun více. Navíc získáte kompletní integraci do ekosystému Xiaomi Home, což ocení majitelé dalších chytrých zařízení této značky. Pořídíte si některý z nových spotřebičů od Xiaomi? 