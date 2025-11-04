Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro: 3 důvody, proč investovat do skutečně chytrého ventilátoru Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro je chytrý ventilátor za 2 699 Kč Disponuje integrovanou baterií, takže nemusí být neustále připojený do sítě Lze jej snadno zmenšit a postavit na stůl, noční stolek či komodu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Léto už sice několik týdnů nazpět předalo žezlo podzimu a spolu se svými úmornými vedry se uložilo ke spánku, ale věřte tomu nebo ne, zamykat ventilátory na příští tři čtvrtiny roku do komory může být zbytečné. Několik praktických využití pro tento typ domácího spotřebiče totiž najdeme i během chladnějších měsíců – může vám třeba pomoct rozfoukávat teplý vzduch od zdroje (radiátoru, krbu) do zbytku místnosti nebo urychlit schnutí mokrého prádla. I když potřeba pořídit si nový ventilátor nemusí být na podzim tak akutní, rád bych se s vámi podělil o své zkušenosti s Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, jenž může být ideální volbou pro příští letní sezónu. Oproti tradičním řešením totiž nabízí hned několik vlastností, které vám mohou značně zpříjemnit používání. Multifunkční a na složení jednoduchá konstrukce Chytré funkce a režim přirozeného vánku Integrovaná baterie umožňuje snadné přenášení Verdikt: Kdo by měl chtít takový ventilátor? Multifunkční a na složení jednoduchá konstrukce Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro si nejprve musíte sami poskládat, avšak mohu vás ujistit, že s přibaleným návodem je proces velmi jednoduchý – ostatně se skládá z pouhých šesti kroků. Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro můžete „zmenšit“. Díky tomu se snadno vejde třeba na stůl Na samotném ventilátoru mě však více než to, jak snadno jej mohu sestavit, zaujala multifunkčnost konstrukce. Přestože je primárně navržen pro to, abyste jej postavili na podlahu v místnosti, můžete jej umístit i na stůl. Dlouhý stojan totiž není tvořen jedním, nýbrž dvěma díly, a tak jej lze v případě potřeby zkrátit. Jedinou překážkou může být v tomto případě vyšší průměr podstavy, ale pokud máte na stole, nočním stolku či komodě místa nazbyt, tuto možnost rozhodně oceníte. Chytré funkce a režim přirozeného vánku Jak už napovídá samotný název produktu, Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro řadíme do kategorie chytrých ventilátorů. Dá se tedy propojit s aplikací v telefonu a integrovat do již existujících smart home systémů. Přidání ventilátoru do appky Xiaomi Home je skutečně bezbolestné. Hned po sestavení se objevil v nabídce pro spárování nového zařízení a po zvolení domácí Wi-Fi sítě a zadání jejího hesla jsem dostal přístup ke všem ovládacím prvkům. Prostřednictvím svého mobilu můžete ventilátor nejen zapnout a vypnout, ale také ovládat jeho rychlost – vybrat si dokonce můžete ze 100 úrovní –, povolit nebo zakázat oscilaci (tzn. aby se otáčel) nebo třeba dopředu naplánovat jeho spuštění na konkrétní čas. Pokud už navíc doma máte další zařízení od Xiaomi, můžete s nimi Smart Standing Fan 2 Pro propojit a vytvořit komplexnější scénář automatizace. V appce si také můžete vybrat mezi dvěma různými módy vánku. V režimu označeném jako Direct Breeze motor neustále pracuje na stejné rychlosti otáček, což oceníte například při výše zmíněném sušení prádla anebo v případě, kdy je vám v létě opravdu brutální horko a potřebujete se rychle zchladit. Pro běžné používání v místnosti je ale daleko vhodnější mód Natural Wind, který se s pomocí speciálního algoritmu snaží nasimulovat přírodní vánek – a že mu to jde možná až překvapivě dobře. K vytvoření příjemného efektu jednoznačně dopomáhá i dvouvrstvé provedení lopatek, kdy lopatky vnitřní vrstvy narušují soustředěný proud vzduchu generovaný lopatkami vnější vrstvy. Ovládání chytrým telefonem oceníte nejen jako technologický nadšenec, ale také pokud jste rodič malých dětí – v appce si můžete nastavit, aby ventilátor vůbec nešel ovládat fyzickými tlačítky na konstrukci, což funguje jako účinná dětská pojistka. Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro je samozřejmě možné ovládat i tlačítky na konstrukci. Nechybí mu ani indikátor připojení a zvoleného režimu Integrovaná baterie umožňuje snadné přenášení Vlastnost, která mě snad nejvíce udivila, jsem si schválně nechal na závěr. Pokud byste Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro jen viděli na fotografiích, pravděpodobně by vás to také nenapadlo, ale uvnitř kruhové podstavy se schovává sada 33,6Wh lithium-iontových baterií. To v praxi znamená, že ventilátor nemusíte mít neustále připojený k elektrické síti, což umožňuje jeho snadné přenášení. Postavit jej můžete prakticky kamkoliv, klidně i doprostřed zahrady, odkud na nejbližší zásuvku ani neuvidíte. Přesuny mírně komplikuje pouze fakt, že je celá část s motorem relativně těžká a že na podstavě byste jen marně hledali kolečka. Možná ještě více než ta bych na konstrukci ocenil madlo. Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro můžete postavit naprosto kamkoliv, díky baterii nevyžaduje neustálé připojení k elektrické síti Xiaomi každopádně slibuje, že ventilátor při standardním režimu větrání vydrží až 18 hodin. Pokud byste se rozhodli zvýšit rychlost na vyšší úroveň, pochopitelně se dostanete na nižší dobu výdrže. Za docela slušnou efektivitou stojí bezkomutátorový stejnosměrný motor, který poskytuje vyšší účinnost než klasická hliníková cívka. Ventilátor se nabíjí pomocí speciálního ostrůvku se dvěma piny, pro který je v podstavě vytvořená prohlubeň. Koncovku pak standardně strčíte do zásuvky. Podstava ventilátoru má na spodní straně prohlubeň pro nabíjecí ostrůvek. Ventilátor je tak naštěstí možné mít postavený i při nabíjení Verdikt: Kdo by měl chtít takový ventilátor? I kdyby Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro postrádal chytré funkce, šlo by o velmi slušný kus elektroniky. Pyšní se totiž praktickou konstrukcí, se kterou se dá díky integrované baterii postavit doslova kamkoliv. Jak už to ale většinou bývá, za komfort se platí, a tak vás tahle celá hračka vyjde na 2 699 Kč. Oproti ceně klasických ventilátorů je to popravdě docela pálka, a tak si každý před koupí musí říct, zda tři klíčové vlastnosti zmíněné v tomto článku, které dělají produkt unikátním, skutečně využije. Pokud plánujete ventilátor postavit do jednoho koutu místnosti a pak na něj po zbytek jeho života nesahat, zřejmě najdete lepší alternativu. To stejné platí i v případě, pokud byste přístroj vůbec neměli v plánu ovládat telefonem. KOUPIT CHYTRÝ VENTILÁTOR XIAOMI Pokud ale oceníte integrovanou baterii a možnost integrace do chytré domácnosti, je pro vás Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro jako dělaný a svou cenu si bude schopen poměrně snadno obhájit. Co si o Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro myslíte vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 