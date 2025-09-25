Xiaomi poprvé přinese do Česka chytré klimatizace. Lákají na nízkou spotřebu a rychlé chlazení/vytápění Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi poprvé přináší na český trh své chytré klimatizace Mijia Air Conditioner Pro Eco ve dvou výkonových variantách Obě verze dosahují energetické třídy A+++ pro chlazení i vytápění v teplejších oblastech Evropy Klimatizace nabízí režim AI Energy Saving s až 27% úsporou energie a rychlé chlazení za 30 sekund Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi rozšiřuje své portfolio chytrých domácích spotřebičů v Česku o novou kategorii produktů. Poprvé na náš trh přivádí své klimatizace, konkrétně modely Mijia Air Conditioner Pro Eco ve dvou výkonnostních variantách. Novinky se vyznačují vysokou energetickou účinností, množstvím chytrých funkcí a snadnou integrací do ekosystému Xiaomi Home. Dvě varianty pro různě velké místnosti Špičková energetická účinnost s pomocí umělé inteligence Rychlé chlazení a komfortní proudění vzduchu Personalizace a chytré funkce Snadná integrace do chytré domácnosti Chytrá údržba pro dlouhou životnost Dostupnost a cena Dvě varianty pro různě velké místnosti Xiaomi uvádí klimatizace Mijia Air Conditioner Pro Eco ve dvou výkonových verzích. Model s označením 2.6 kW je určen pro místnosti o velikosti 10-20 m², zatímco výkonnější varianta 3.5 kW je vhodná pro prostory o rozloze 15-25 m². Obě jednotky disponují plně DC invertorovým systémem s elektronickým expanzním ventilem, který oproti konvenčním řešením nabízí vyšší energetickou účinnost, lepší stabilitu a delší životnost. Pro rychlou a efektivní cirkulaci vzduchu jsou klimatizace vybaveny 108mm cross-flow ventilátorem s nadstandardním průměrem, který zajišťuje silné proudění vzduchu při minimálním hluku. Design jednotek je minimalistický s hladkými zaoblenými hranami, díky čemuž se hodí do prakticky jakéhokoliv interiéru. Špičková energetická účinnost s pomocí umělé inteligence Hlavní předností nových klimatizací je extrémně nízká spotřeba energie. Oba modely dosahují certifikace energetické třídy A+++ pro chlazení i vytápění v teplejších oblastech Evropy a A++ pro vytápění v průměrných klimatických zónách. To přináší výrazné úspory na účtech za elektřinu, zejména během horkých letních měsíců. K vysoké účinnosti významně přispívá režim Mijia AI Energy Saving, který pomocí cloudové umělé inteligence optimalizuje spotřebu energie bez kompromisů v chladicím výkonu. Podle interních testů Xiaomi dokáže tento systém zvýšit energetickou účinnost až o 27 % v porovnání s provozem bez AI optimalizace. Umělá inteligence průběžně upravuje parametry pro rychlou regulaci teploty, kontrolu limitních hodnot a dokonce i redukci vibrací. Díky aplikaci Xiaomi Home mohou uživatelé sledovat spotřebu energie v reálném čase a získávat užitečné informace pro další optimalizaci účinnosti. Systém navíc automaticky vyhodnocuje velikost místnosti a přizpůsobuje provoz pro ideální poměr mezi výkonem a energetickou náročností. Rychlé chlazení a komfortní proudění vzduchu Klimatizace Mijia Air Conditioner Pro Eco se podle materiálů výrobce mohou pochlubit ultra rychlým chlazením a vytápěním. Jednotky dokáží začít ochlazovat během pouhých 30 sekund a vytápět během 60 sekund, takže poskytují okamžitý pocit komfortu bez dlouhého čekání. Pro maximálně účinné ochlazení lze aktivovat Turbo režim, který okamžitě zvýší proudění vzduchu na maximum. Aby klimatizace nezpůsobovaly nepříjemné průvany, jsou vybaveny 14 směrovými klapkami a 602 kruhovými mikroperforacemi, které rozbíjejí proud studeného vzduchu na jemnější proudění. Toto řešení snižuje rychlost vzduchu a eliminuje nepříjemný pocit při přímém kontaktu s proudem chladného vzduchu. Personalizace a chytré funkce Xiaomi implementovalo do svých klimatizací funkci Personalize via AI, která se aktivuje jediným klepnutím v režimu oblíbených. Tento systém automaticky upravuje nastavení na základě vaší polohy, aktuálního počasí a osobních zvyků. Klimatizace se postupně učí vaše preference a přizpůsobuje provoz tak, aby vytvářela co nejpříjemnější prostředí. Pro klidný spánek je k dispozici speciální noční režim s tichým provozem a vestavěným světelným senzorem, který automaticky ztlumí displej. V režimu spánku klimatizace inteligentně upravuje teplotu, proudění vzduchu, jas a hladinu hluku. Uživatelé si mohou tento režim přizpůsobit podle vlastních preferencí. Mezi další chytré funkce patří Smart anti-condensation, která upravuje teplotu a vlhkost na základě meteorologických dat, aby zabránila odkapávání vody z výstupu vzduchu. Funkce Smart pre-heating zase zajišťuje předehřev jednotky před spuštěním režimu vytápění, aby nedocházelo k nepříjemnému foukání studeného vzduchu na začátku provozu. Snadná integrace do chytré domácnosti Klimatizace lze ovládat na dálku pomocí aplikace Xiaomi Home, což umožňuje uživatelům nastavovat teplotu, režimy nebo časovač odkudkoliv. Podporováno je také hlasové ovládání prostřednictvím Asistenta Google, takže můžete měnit nastavení hlasovými povely. Pro fanoušky chytré domácnosti nabízí Xiaomi možnost propojení s dalšími zařízeními Xiaomi Home, což umožňuje experimentovat s různými nastaveními a vytvořit komplexní automatizace. Klimatizace se připojují přes Wi-Fi 2,4 GHz (5GHz sítě nejsou podporovány) a díky OTA aktualizacím zůstávají vždy aktuální z hlediska funkcí i zabezpečení. Chytrá údržba pro dlouhou životnost Výrobce myslel i na snadnou údržbu. Klimatizace jsou vybaveny funkcí vysokoteplotního automatického čištění, která nejprve odstraní prach z povrchu vnitřního výměníku tepla, následně jej vysuší vysokou teplotou (56°C) pro eliminaci bakterií a nakonec využívá kondenzaci k propláchnutí žeber výměníku. Celý proces probíhá automaticky bez nutnosti manuálního zásahu. Klimatizace také automaticky upozorňují na nutnost čištění filtrů, když jsou znečištěné nebo ucpané, čímž zajišťují, že zařízení může stále pracovat efektivně. Filtry s antimikrobiální a protiplísňovou úpravou jsou navíc snadno vyjímatelné, což značně usnadňuje jejich údržbu. Dostupnost a cena Xiaomi zatím oficiálně nepotvrdilo, kdy přesně a za jakou cenu se klimatizace Mijia Air Conditioner Pro Eco na český trh dostanou. V tiskové zprávě pouze uvedlo, že dorazí koncem letoška. Pořídili byste si chytrou klimatizaci s umělou inteligencí od Xiaomi? Zdroje: Xiaomi (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost Klimatizace Xiaomi