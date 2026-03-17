Xiaomi v Číně představilo extrémně levnou 50" televizi. Nabízí 4K a 144 Hz za hubičku

Adam Kurfürst Publikováno: 17.3.2026 16:00

Xiaomi rozšířilo svou nabídku cenově dostupných televizorů o model Redmi Smart TV A50 v edici s nejvyšší energetickou účinností. Novinka se objevila na čínských platformách včetně Mi Home a láká především na kombinaci velkého 4K displeje a 144Hz obnovovací frekvence za cenu, která v segmentu levných televizorů nemá obdoby. Za méně než 4 500 Kč v přepočtu tak čínští zákazníci získají parametry, které u konkurence stojí podstatně více. 50" panel s 4K rozlišením a 144Hz režimem Hardware odpovídá nízké ceně HyperOS a chytrá domácnost Cena a dostupnost 50″ panel s 4K rozlišením a 144Hz režimem Redmi Smart TV A50 je osazena 50palcovým LCD panelem s rozlišením 3840 × 2160 pixelů. Xiaomi využívá přímé podsvícení (direct-lit), které zajišťuje rovnoměrný jas po celé ploše obrazovky. Televizor podporuje zobrazení 10,7 miliardy barev a technologii True Tone pro vyvážené podání odstínů. Zajímavostí je podpora 144Hz obnovovací frekvence, která ovšem funguje pouze při připojení zdroje přes HDMI – typicky herní konzole nebo počítače. Pro běžné sledování televizního vysílání či streamovacích služeb to sice nemá praktický význam, ale hráči tuto funkci jistě ocení. Nechybí ani režim ochrany zraku, který redukuje blikání displeje při delším sledování. Hardware odpovídá nízké ceně Pod kapotou tiká čtyřjádrový procesor Cortex-A35 v kombinaci s grafickým čipem Mali-G31 MP2. Konfigurace 2 GB RAM a 32 GB úložiště je pro základní používání dostatečná, ale rozhodně nejde o žádného démona výkonu. Na plynulé procházení menu a spouštění streamovacích aplikací to stačí, náročnější úlohy ale od této televize nečekejte. Určitým zklamáním může být podpora pouze 2,4GHz Wi-Fi – 5GHz pásmo zde chybí, což může při streamování 4K obsahu v přeplněném prostředí způsobovat problémy. Fyzická konektivita je naopak solidní: k dispozici jsou 2× HDMI (jeden s ARC), 2× USB-A, ethernetový port, AV vstup a optický S/PDIF výstup. HyperOS a chytrá domácnost Televizor běží na operačním systému Xiaomi HyperOS, který nahrazuje dřívější MIUI for TV. Systém přináší optimalizované spouštění a plynulejší chod aplikací. Samozřejmostí je integrace s ekosystémem Mi Home, díky níž lze televizi využít jako centrum pro ovládání chytré domácnosti. Nechybí ani podpora hlasové asistentky Xiao AI a funkce Xiaomi MiaoPlay pro bezdrátové přehrávání obsahu z telefonu. Zvukový doprovod obstarává dvojice 10W reproduktorů s celkovým výkonem 20 W. Cena a dostupnost Redmi Smart TV A50 v edici s nejvyšší energetickou účinností (Energy Efficiency Level 1) se v Číně prodává za 1 399 jüanů, což v přepočtu odpovídá přibližně 4 300 Kč. Zda se novinka někdy podívá na evropské trhy, zatím není jasné. Xiaomi sice do Evropy přiváží řadu svých televizorů, ale ty nejlevnější modely většinou zůstávají exkluzivitou čínského trhu. Pořídili byste si tak levnou televizi od Xiaomi? Zdroje: Gizmochina, ITHome, MyDrivers