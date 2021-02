Rendery odhalují údajnou podobu ohebného Xiaomi Mi Mix Fold

Kromě Samsungu, Huawei nebo Motoroly se samozřejmě i další firmy zaobírají možností, že by vyráběly ohebné telefony. Velmi blízko k tomu má podle dosavadních úniků a spekulací zejména Xiaomi. Nedávno jsme psali například o tom, že se pravděpodobný prototyp flexibilního mobilu této značky objevil v čínském metru. Nyní se zdá o něco pravděpodobnější, že fotky byly pravé. Redakce TechInDeep totiž vytvořila rendery, které mají vyobrazovat Xiaomi Mi Mix Fold (jméno zatím nebylo potvrzeno) a které vycházejí z patentových výkresů.

Jestli obrázky skutečně představují finální vzhled telefonu, můžeme se evidentně těšit na čínskou variantu Foldu. A to nejen podle jména. Ohebný telefon od Xiaomi by měl mít hned v několika ohledech podobný design. Signifikantní je vertikální rozevírání, umístění fotoaparátů a také přítomnost vnějšího displeje. I když ten podle všeho dostane u čínského telefonu úplně jiný prostor. Měl by v rámci zrcadlové souměrnosti zabrat místo naproti fotoaparátům.

Vnější obrazovka by měla být podle patentů a odhadovaného rozlišení spíš pouze notifikační. Má mít 840 x 2520 pixelů. Hlavní AMOLED displej se má chlubit úhlopříčkou 12,5 palce, rozlišením 2480 x 1860 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Mezi další specifikaci mají patřit například hlavní zadní 50megapixelový foťák Sony IMX766 a procesor Snapdragon 888. Jak naznačují právě i rendery, Xiaomi Mi Mix Fold by měl možná přijít i s předním fotoaparátem pod displejem.

Co na design říkáte? Líbí se vám?

Zdroj: TID