V metru vyfotili údajný ohebný telefon Xiaomi. Náhoda, podvrh či záměr?

Těžko říct, jestli je to opravdu jen náhoda, nebo marketingové oddělení firmy Xiaomi hraje s fanoušky jejích mobil malé divadlo. A nebo si jen někdo dělá srandu? Na internetu se každopádně objevily fotografie, které mají údajně zachycovat ohebný Xiaomi telefon v rukou uživatele v metru. A to nejen proto, že byl snímek pořízen v Číně. Fotka pocházející z již smazaného příspěvku na síti Weibo navíc zachycuje přístroj v momentě, kdy z něj jde rozpoznat prostředí MIUI 12.

Společnost začala na vlastní flexibilní smartphone lákat už v průběhu roku 2019. Od té doby je v podstatě klid. I tak se očekává, že bychom se ho mohli dočkat někdy letos. Pokud jsou fotografie pořízené v metru autentické, můžeme se těšit na to, že ohebný telefon od Xiaomi bude mít konstrukci podobnou Galaxy Fold. Šlo by tedy o mobil s vertikálním pantem a rozevíráním do boků. Je hodně zvláštní, že snímky zachycují telefon v momentě, kdy je na něm otevřeno menu s nastavením a je současně vidět verze systému. Ať už jde o zinscenovaný únik, nebo o opravdouvou náhodu, určitě se na tento kousek těšíme. Hlavně kvůli tomu, že snad můžeme očekávat o dost nižší cenu než u dalších flexibilních konkurentů.

Kolik by asi mohl tento Xiaomi kousek stát?

Zdroj: MSP