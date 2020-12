Xiaomi Mi 11 rodina telefonů prý přijde již brzy. Na co se těšit?

Podle nejnovějších zpráv Xiaomi plánuje překvapit konkurenty i fanoušky a řadu Mi 11 přinese na trh už brzy. Telefon si na trh pospíší možná i kvůli velké konkurenci. Dočkat bychom se měli už příští měsíc. Jak bude vybavena nová vlajková loď a proč Xiaomi tak spěchá?

Oproti běžným zvyklostem značky Xiomi Mi 11 přijde na trh asi už v lednu 2021. Předchozí generace Mi 10 a Mi 9 přišly přitom až v únoru. Xiaomi Mi 11 má přijít brzy podle tvrzení poměrně spolehlivého leakera „Digital Chat Station“ na sociální síti Twitter. Xiaomi už dokonce potvrdilo, že nová vlajková loď poběží na nejnovějším Snapdragonu 888.

Mi 11 (tentatively named) has been sent to the Internet for filing, and it is estimated that it will be announced next month, and the production capacity will start to climb [吃瓜]

