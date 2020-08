Uniklé snímky Xiaomi Mi 10 Ultra odhalily šíleně velký zoom foťáku

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition a Xiaomi Mi 10 Ultra. Jeden telefon se dvěma různými názvy pro různé regiony. S druhým názvem by se měl posílený vlajkový model dostat mimo hranice Číny a podle všeho se máme na co těšit. Tedy my v ČR asi moc ne, jelikož tady už se neprodávají ani předchozí modely Mi 10. Aktuální únik propagačních materiálů a fotky krabice nicméně odhalil některé designové i parametrové detaily k tomuto mobilu. Víme například, že Xiaomi Mi 10 Ultra bude mít “telephoto periscope” objektiv, jenž nabídne extrémní 120násobný zoom.

I když toho o moc víc o fotoaparátech nevíme, evidentně nekončí honba výrobců po co nejvyšších číslech. A to mnohdy naprosto zbytečná v oblastech, které nejsou pro mobily tolik důležité. Alespoň pro zkušenější uživatele. Nebudeme si nic nalhávat, tak extrémní zoom je v telefonu téměř nepoužitelný pro reálné focení s uspokojivým výsledkem. Vlajkové Galaxy S20 Ultra od Samsungu přišlo se stonásobným zoomem a nakonec z toho také byla spíš marketingová vábnička než praktický pomocník.

Mimo extrémní zoom odhalil únik k mobilu Xiaomi Mi 10 Ultra také několik věcí k designu. Je vidět, že do světa telefon vyrazí i v keramickém a také “průhledném” provedení. U druhé varianty není jasné, jestli půjde o nálepku, nebo skutečně transparentní kryt. Těšíme se na představení, které by mělo proběhnout už 11. srpna. Je dost možné, že Mi 10 Ultra bude telefonem, který nedávno pěkně provětral horní hranici v benchmarku AnTuTu.

Co říkáte na odtajněnou hladinu zoomu?

Zdroj: Gizmo