V AnTuTu se objevilo Xiaomi monstrum, co trhlo rekord. O jaký mobil jde?

Populárním (ale současně poměrně kontroverzním) benchmarkem AnTuTu před pár hodinami prošel Xiaomi telefon, který překonal dosavadní rekord v počtu nasbíraných bodů. A to s hodně velkým rozdílem. Překonal i aktuálně nejsilnější přístroje ASUS ROG Phone 3 a Lenovo Legion Duel, které jsou vyloženě herní. Tito siláci mají zatím neoficiální výsledky někde v rozmezí 630 – 650 tisíc bodů. Neznámé Xiaomi zařízení získalo v AnTuTu závratných 687 422 bodů. Přesné jméno mobilu u výsledku není, takže je předmětem spekulací.

Nejžhavějším favoritem je posílená verze posledního vlajkového mobilu Xiaomi Mi 10 Pro s přídomkem Plus. Její příchod potvrdil už i šéf firmy společně s několika specifikacemi. Například procesor mezi nimi nebyl, což je v tomto případě velmi zajímavá položka. Podle zdroje uniklého výsledku má otestovaný telefon “jen” čipset Qualcomm Snapdragon 865, nikoli nedávno představenou variantu 865+, která pohání dva výše zmíněné herní mobily. Jestli se tedy za neznámé zařízení patřící k tomuto AnTuTu výsledku skutečně ukrývá Xiaomi Mi 10 Pro Plus a má přitom starší procesor, zbytek jeho specifikací musí být nepochybně špičkový. Těšíme se, co se z toho vyklube.

Jaký jiný Xiaomi mobil by to mohl být?

Zdroj: GSMArena