Google přitvrdil v boji proti AnTuTu benchmarku. Co proti němu vytáhl?

Každý, kdo se trochu zajímá o výkon mobilních telefonů, jistě zná benchmarkový nástroj AnTuTu. Populární služba je využívána nejen samotnými majiteli telefonů, ale i výrobními firmami, které se výsledky chlubí při oficiálních prezentacích svých novinek. Pověst AnTuTu však rozhodně není bez škraloupů. Již několikrát čelil tento benchmark nařčení z nepřesných či zmanipulovaných výsledků a letos na jaře jej postihlo ještě něco horšího. Kvůli podezření na vazbu na nechvalně proslulou vývojářskou skupinu Cheetah Mobile aplikaci Google odstranil z Obchodu Play. Nyní, jak se zdá, boj graduje. Americký gigant podle všeho nasadil proti AnTuTu systém Google Play Protect a dokonce i bezpečností filtr prohlížeče Chrome.

Tím, že aplikace není přítomná v Obchodě Play, samozřejmě nezaniká možnost její alternativní instalace “bokem”. Toho si je Google vědom a proto se rozhodl proti AnTuTu bojovat právě i za pomoci nástroje Play Protect. Při instalaci i dalším používání tohoto benchmarku upozorňuje uživatele notifikacemi, že aplikace není bezpečná. Spekuluje se dokonce i o tom, že zmíněný bezpečnostní systém bude službu úplně blokovat. To by další možnost instalace extrémně ztížilo. V případě mobilní verze Google Chrome se web AnTuTu dostal na seznam nebezpečných stránek. To znamená, že návštěvník dostane velmi výstražné upozornění, že by na něj neměl chodit.

Používáte někdy benchmark AnTuTu?

Zdroj: Gizmo