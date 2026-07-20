HyperOS 4 uniká na první reálné fotce. Xiaomi se očividně inspirovalo Applem Hlavní stránka Zprávičky HyperOS 4 se poprvé objevil na živé fotografii – běží na testovacím kusu skládačky Xiaomi Mix Fold 5 Snímek toho moc neprozradí, na zamykací obrazovce je ale vidět prosklený styl blízký Applu Systém stojí na Androidu 17 a podle spekulací nabídne velké zrychlení i nový vzhled Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Úniků kolem nové nadstavby Xiaomi v posledních týdnech přibývá, tenhle je ale první svého druhu. Místo pouhých spekulací o nadcházejících funkcích se totiž na internetu objevila reálná fotografie telefonu, na kterém HyperOS 4 skutečně běží. Prozrazuje sice málo, přesto jde o vůbec první pohled na příští důležitou verzi systému. Co reálná fotka HyperOS 4 ukázala? Fotografie zachycuje rozložený testovací kus, který podle kódového označení „lhasa“ odpovídá chystané skládačce Xiaomi Mix Fold 5. Na stránce s informacemi o softwaru svítí verze začínající čtyřkou, postavená na Androidu 17 – přesně tak, jak Xiaomi velké skoky své nadstavby tradičně páruje s novou generací operačního systému. Samotný Mix Fold 5 přitom slouží spíš jako nosič. O jeho výbavě jsme psali už dřív – uniklé specifikace mluví o vlastním čipu Xring, 200Mpx fotoaparátu a baterii kolem 6 000 mAh. Skládací Mix Foldy se ale do Česka tradičně nedostávají, takže hlavní hvězdou snímku je pro tuzemské čtenáře spíš software. Sama zamykací obrazovka vypadá povědomě. Rozložení hodin i ikon zůstává blízké dnešnímu HyperOS, novinkou je hlavně nádech: oznámení dostalo prosklený, lehce rozostřený vzhled, který míří k designovému jazyku, jaký nedávno nasadil Apple pod názvem Liquid Glass. Co má HyperOS 4 přinést? O tom, co Xiaomi u čtvrté generace chystá, se mluví už delší dobu – a řada věcí zní velkoryse. Podle úniků prochází systém přepisem jádra do jazyků Rust a Flutter a výrobce slibuje plynulost vyšší až o 40 % a o třetinu lepší práci s pamětí. Firma zároveň chce nadstavbu zbavit letitého balastu, který se táhne ještě z časů MIUI. HyperOS 4 slibuje obří zrychlení systému! Přijít má i zásadní redesign, jenž známe od konkurence Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Druhou velkou změnou má být právě vzhled. Redesign, o kterém jsme psali už dřív, se nese v duchu prosklených a průhledných ploch – tedy přesně toho, co teď na fotce prosvítá. Kritici Xiaomi vyčítají, že jde spíš o následování konkurence než o vlastní rukopis. První reálný záběr každopádně naznačuje, že se výrobce tímhle směrem opravdu vydá. Kdy HyperOS 4 dorazí? Přesný termín zatím nikdo nepotvrdil. Veřejná beta by se podle spekulací mohla ukázat v srpnu 2026, ostrá verze pak nejspíš dorazí spolu s řadou Xiaomi 18. Nejdřív by aktualizaci měly dostat modely Xiaomi 17 a Redmi K90, a jako obvykle nejprve v Číně. Evropa si počká. Xiaomi u nás teprve nedávno začalo rozesílat Android 17 v rámci HyperOS 3.3, takže na skok o celou generaci výš si tuzemští majitelé nejspíš ještě nějakou dobu počkají. Láká vás prosklený HyperOS 4, nebo je vám vzhled systému celkem jedno? Zdroje: XimiTime, GSMArena, Gizchina Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android 17 HyperOS Skládací telefony únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025