HyperOS 4 slibuje obří zrychlení systému! Přijít má i zásadní redesign, jenž známe od konkurence Hlavní stránka Zprávičky Podle úniků je HyperOS 4 postavený na Androidu 17 za dveřmi — beta vyjde klidně už v srpnu 2026 Jádro má být přepsané do jazyků Rust a Flutter, což slibuje až o 40 % vyšší plynulost a o 30 % lepší práci s pamětí Navenek Xiaomi míří k designu „liquid glass" — tedy tam, kam už zamířil Apple Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Nadstavby roky bobtnají, nabalují funkce a zpomalují, až přijde chvíle, kdy je výrobce musí rozebrat a poskládat znovu. Přesně to podle úniků chystá Xiaomi s HyperOS 4. A přiznám se, že mě ta zpráva rozdělila na dvě půlky — jedna zvědavě zbystřila, druhá jen unaveně obrátila oči v sloup. Zbystřil jsem u toho, co je vidět nejmíň A pak obrátil oči v sloup u toho, co je vidět nejvíc Kdy a na čem to poběží Zbystřil jsem u toho, co je vidět nejmíň Nejvíc mě zaujalo přesně to, čeho si běžný uživatel nevšimne — přepis jádra. Podle dřívějších zpráv Xiaomi přesouvá základ systému do jazyků Rust a Flutter a vyhazuje z něj balast, který se v systému táhne ještě z časů MIUI. Cílem je stav, kterému výrobce říká „zero legacy“ — tedy žádné zbytečné dědictví. Sliby zní lákavě: až o 40 % vyšší plynulost a o 30 % lepší hospodaření s pamětí. Jestli to platí i mimo tabulky, byla by to ta nejlepší zpráva o HyperOS za dlouhou dobu, protože právě setrvačnost a nasekaná paměť patří k jeho největším neduhům. A pak obrátil oči v sloup u toho, co je vidět nejvíc Druhá půlka zprávy je bohužel stará písnička. Navenek se HyperOS 4 má posunout k „liquid glass“ vzhledu — tedy k prosklenému, rozostřenému designu, jaký nedávno nasadil Apple v iOS. Chápu, že sklo je zrovna v módě, ale sledovat, jak čínský výrobce znovu doklopýtává tam, kam Applu ukázali cestu jeho návrháři, je únavné. Nadstavba se má odlišovat charakterem, ne tím, že o rok později přebarví okna do stejné průhlednosti jako konkurence. Kdy a na čem to poběží Podle leakera Digital Chat Station může veřejná beta odstartovat už v srpnu, kdežto ostrá verze zřejmě dorazí až s představením řady Xiaomi 18. Mezi prvními telefony s aktualizací se čeká současná řada Xiaomi 17 a Redmi K90, jako obvykle nejdřív v Číně a s odstupem i globálně. Táhne vás u nové nadstavby spíš svižnost pod kapotou, nebo nový vzhled? Zdroj: Digital Chat Station (Weibo), Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 17 HyperOS únik informací Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025