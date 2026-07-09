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HyperOS 4 slibuje obří zrychlení systému! Přijít má i zásadní redesign, jenž známe od konkurence

  • Podle úniků je HyperOS 4 postavený na Androidu 17 za dveřmi — beta vyjde klidně už v srpnu 2026
  • Jádro má být přepsané do jazyků Rust a Flutter, což slibuje až o 40 % vyšší plynulost a o 30 % lepší práci s pamětí
  • Navenek Xiaomi míří k designu „liquid glass" — tedy tam, kam už zamířil Apple

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
9.7.2026 12:00
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hyperos 4 webp
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Nadstavby roky bobtnají, nabalují funkce a zpomalují, až přijde chvíle, kdy je výrobce musí rozebrat a poskládat znovu. Přesně to podle úniků chystá Xiaomi s HyperOS 4. A přiznám se, že mě ta zpráva rozdělila na dvě půlky — jedna zvědavě zbystřila, druhá jen unaveně obrátila oči v sloup.

Zbystřil jsem u toho, co je vidět nejmíň

Nejvíc mě zaujalo přesně to, čeho si běžný uživatel nevšimne — přepis jádra. Podle dřívějších zpráv Xiaomi přesouvá základ systému do jazyků Rust a Flutter a vyhazuje z něj balast, který se v systému táhne ještě z časů MIUI. Cílem je stav, kterému výrobce říká „zero legacy“ — tedy žádné zbytečné dědictví. Sliby zní lákavě: až o 40 % vyšší plynulost a o 30 % lepší hospodaření s pamětí. Jestli to platí i mimo tabulky, byla by to ta nejlepší zpráva o HyperOS za dlouhou dobu, protože právě setrvačnost a nasekaná paměť patří k jeho největším neduhům.

A pak obrátil oči v sloup u toho, co je vidět nejvíc

Druhá půlka zprávy je bohužel stará písnička. Navenek se HyperOS 4 má posunout k „liquid glass“ vzhledu — tedy k prosklenému, rozostřenému designu, jaký nedávno nasadil Apple v iOS. Chápu, že sklo je zrovna v módě, ale sledovat, jak čínský výrobce znovu doklopýtává tam, kam Applu ukázali cestu jeho návrháři, je únavné. Nadstavba se má odlišovat charakterem, ne tím, že o rok později přebarví okna do stejné průhlednosti jako konkurence.

Kdy a na čem to poběží

Podle leakera Digital Chat Station může veřejná beta odstartovat už v srpnu, kdežto ostrá verze zřejmě dorazí až s představením řady Xiaomi 18. Mezi prvními telefony s aktualizací se čeká současná řada Xiaomi 17 a Redmi K90, jako obvykle nejdřív v Číně a s odstupem i globálně.

Táhne vás u nové nadstavby spíš svižnost pod kapotou, nebo nový vzhled?

Zdroj: Digital Chat Station (Weibo), Notebookcheck

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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