Xiaomi neuhlídalo skládací Mix Fold 5! Unikly jeho specifikace i cena Hlavní stránka Zprávičky Skládací Xiaomi Mix Fold 5 se podle úniku ukázal ještě před oficiálním představením Lákat má na 200Mpx hlavní fotoaparát, ohebný displej kolem 7,5 až 7,6 palce a baterii zhruba 6000 mAh Za základní verzi prý zájemci dají v přepočtu kolem 31 tisíc korun (údajně zhruba 10 000 jüanů) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Skládačky zažívají druhý dech a Xiaomi nechce zůstat pozadu. Ještě než výrobce stihl cokoliv prozradit oficiálně, prosákly na veřejnost klíčové specifikace modelu Xiaomi Mix Fold 5. Čínská značka vsadí na velký foťák, slušnou baterii a vlastní čipset. Co o Xiaomi Mix Fold 5 zatím víme Hlavní lákadlo má být uvnitř i venku. Ohebný displej by se měl pohybovat kolem 7,5 až 7,6 palce a Xiaomi u něj prý nasadí technologii, která má skoro úplně zamaskovat rýhu v ohybu – tedy přesně tu věc, která skládacím telefonům dlouho kazila dojem. Na zádech podle leakera Digital Chat Station najdeme hlavní snímač s rozlišením 200 megapixelů, což je na tenkou skládačku úctyhodné číslo. Xiaomi ukázalo 240Hz herní monitor. Má speciální funkci, která vyvolává otázky Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Druhou dobrou zprávou je výdrž. Baterie má mít kapacitu kolem 6000 mAh, na ohebný telefon tedy nadprůměr, a chybět nemá ani bezdrátové nabíjení. Otisk prstu si telefon přečte z bočního tlačítka a počítat se má i s plnou odolností proti vodě – u skládaček stále vzácnost. Všechno výše ale zatím stojí na jediném úniku, takže finální čísla se ještě klidně můžou pohnout. Vlastní čip Xring místo Snapdragonu? Nejzajímavější detail se týká srdce telefonu. Místo obvyklého Snapdragonu má Mix Fold 5 podle informátora pohánět vlastní čip Xiaomi z řady Xring, na kterém značka údajně pracuje. Pokud se to potvrdí, byl by to další krok výrobce směrem k samostatnosti na poli procesorů. Jak si ale takový čip povede ve špičkové skládačce, je zatím velká neznámá – vlastní křemík je jedna věc, vyladěný výkon a spotřeba věc druhá. Cena a dostupnost Únik mluví i o ceně: v přepočtu má základní verze vyjít zhruba na 31 tisíc korun, v Číně konkrétně kolem 10 000 jüanů (přibližně 1 400 dolarů). Zda se telefon tentokrát objeví v Česku, zatím nikdo neřekl (a je to spíše nepravděpodobné), a stejně tak chybí konkrétní termín představení. Kdyby nová skládačka přišla do Česka, uvažovali byste o její koupi? Zdroje: Weibo, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čínské telefony Skládací telefony Xiaomi Xiaomi Mix Fold Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024