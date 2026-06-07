Xiaomi ukázalo 240Hz herní monitor. Má speciální funkci, která vyvolává otázky Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně uvedlo herní monitor Gaming Monitor G25i 2026 s 24,5" Fast IPS panelem, Full HD rozlišením a 240Hz frekvencí Nejvíce pozornosti budí funkce Night Vision, která má ve hrách pomoct snáz odhalit nepřátele ve tmě Evropští distributoři novinku zatím nabízejí přibližně za 180 eur (kolem 4 400 Kč), u českých prodejců ale dosud chybí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi v posledních měsících přidává jeden herní monitor za druhým a do nabídky teď zařadilo další levný kousek. Gaming Monitor G25i 2026 cílí na hráče esportových titulů kombinací 240Hz frekvence a rychlé odezvy. Největší pozornost si ale zatím vysloužila funkce Night Vision, díky níž monitor zesvětluje tmavé části obrazu. Někteří hráči ji už napůl žertem označují za „legální wallhack“ přímo v hardwaru. Rychlý panel, ale jen ve Full HD Night Vision a otázka férovosti Skromná výbava prozrazuje, kde se šetřilo Kolik stojí a dorazí i do Česka? Rychlý panel, ale jen ve Full HD Základem monitoru je 24,5″ Fast IPS panel s rozlišením Full HD (1920×1080) a nativní 240Hz obnovovací frekvencí. Výrobce uvádí dobu odezvy 1 ms (GtG), takže po stránce rychlosti jde o zařízení šité na míru rychlým akčním a esportovým hrám. Panel zvládá pozorovací úhly 178°, o plynulost se stará AMD FreeSync Premium a podle Xiaomi se odezva dynamicky přizpůsobuje aktuální snímkové frekvenci, což má omezit duchy a rozmazání při rychlém pohybu. Co se barev a jasu týče, monitor pokrývá 100 % prostoru sRGB a 93 % DCI-P3 při 8bitové barevné hloubce a nese certifikaci DisplayHDR 400 s jasem 400 nitů a kontrastem 1000:1. To z něj dělá solidní herní obrazovku, o opravdovém HDR ale nemůže být řeč, protože DisplayHDR 400 patří k nejnižší příčce této certifikace. Největším otazníkem je ovšem rozlišení. Full HD na 24,5 palcích dnes nepůsobí nijak ostře a v roce 2026 už za podobné peníze běžně seženete monitory s vyšším rozlišením. Night Vision a otázka férovosti Od konkurence monitor odlišuje trojice herních funkcí. Darkness Enhancement Pro zónově zesvětluje tmavé oblasti obrazu, aniž by přepálila světlé scény, Night Vision má pomáhat odhalit nepřátele schované ve stínech a dynamický crosshair nabízí pět režimů zaměřovacího kříže přímo na úrovni monitoru. Právě Night Vision nás zaujala s ohledem na férovost při hraní. Xiaomi funkci popisuje tak, že hráči pomůže rychleji zaznamenat a zaměřit skryté soupeře v tmavých částech mapy. Jak přesně Night Vision pracuje, výrobce nevysvětlil, takže je otázka, zda případná výhoda při hraní bude taková, že by se ji dalo přirovnat k cheatingu. Skromná výbava prozrazuje, kde se šetřilo Že jde o levný model, napoví i konektivita. Monitor má k dispozici jeden port HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4 a 3,5mm sluchátkový výstup, přičemž přes HDMI lze přenášet obraz maximálně ve Full HD při 240 Hz. Úspornější je i stojan, který umožňuje pouze náklon bez nastavení výšky nebo otáčení. Monitor jde alternativně pověsit na zeď přes VESA úchyt, držák ale Xiaomi neprodává v balení. Mezi příjemnější vlastnosti patří tenké rámečky ze tří stran, ovládání joystickem a hardwarová redukce modrého světla s certifikací TÜV Rheinland. Ta podle výrobce snižuje podíl škodlivého modrého světla o 50 % bez toho, aby displej zežloutl, jak tomu bývá u běžných softwarových režimů pro ochranu očí. Kolik stojí a dorazí i do Česka? Monitor se objevil na globálním webu Xiaomi a jeho evropskou verzi už nabízí jeden distributor a finský prodejce, a to přibližně za 180 eur (kolem 4 400 Kč v přepočtu). Oficiální ceny pro jednotlivé regiony ale Xiaomi nepotvrdilo, takže tuto částku berte spíš jako orientační. U českých prodejců včetně Alzy nebo Mi Store novinku zatím nenajdete. Vzhledem k tomu, že Xiaomi u nás běžně prodává herní i kancelářské monitory, by se sem model G25i 2026 mohl časem podívat. Tady je ale hlavní háček. Pokud by se cena u nás držela kolem oněch 4 400 Kč, čeká monitor tvrdá konkurence. Za podobné nebo nižší peníze už totiž v Česku seženete 27″ QHD monitory s 240 Hz a Fast IPS panelem, jako je třeba AOC Q27G4ZR (běžně okolo 5 000 Kč, v akci i pod čtyři tisíce). Levné Full HD monitory s 240 Hz navíc začínají už zhruba na 2 500 Kč. Xiaomi G25i 2026 tak dává smysl hlavně pro hráče FPS a esportu, kteří upřednostní vysokou frekvenci před ostrostí obrazu a nepotřebují vyšší rozlišení na práci. Kdo hledá univerzálnější obrazovku, sáhne nejspíš jinam. Pro úplnost, novinka zapadá mezi širší řadu herních monitorů Xiaomi pro rok 2026. Pod ní se nachází levnější G24i 2026 s 200Hz frekvencí, vedle ní pak 27″ modely včetně varianty s Mini LED podsvícením. Dávalo by vám u herního monitoru za necelých pět tisíc smysl 240 Hz ve Full HD, nebo byste raději připlatili za vyšší rozlišení? Zdroje: Xiaomi, Notebookcheck, Trusted Reviews, Digital Trends O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář hraní her monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! 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