Xiaomi už na telefony v Evropě posílá Android 17. Kdo ho dostal první?

  • Řada Xiaomi 17 dostává v Evropě veřejnou aktualizaci na HyperOS 3.3 s Androidem 17
  • Update míří na Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra a podle buildů běží v evropské i globální verzi
  • Android 17 zároveň v pilotním testu dostává omezený počet majitelů Xiaomi 15T Pro

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
15.7.2026 16:00
Ikona komentáře 0
xiaomi 17 webp
Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

HyperOS 3.3 s Androidem 17 začal Xiaomi rozdávat jako veřejnou aktualizaci pro svou vlajkovou řadu Xiaomi 17. Podle doložených buildů se update rozjíždí souběžně na evropských i globálních modelech. Dostává se také na model Xiaomi 15T Pro, byť zatím jen v omezeném nasazení.

Řadu Xiaomi 17 čeká HyperOS 3.3 v Evropě i globálně

Aktualizaci dostávají oba modely současné vlajkové řady. Na Xiaomi 17 míří v Evropě build OS3.0.331.0.XPCEUXM, pro Xiaomi 17 Ultra je připravený build OS3.0.332.0.XPAEUXM. Jde o takzvané veřejné vydání, tedy širší distribuci mimo úzký okruh testerů. V praxi to tedy znamená, že pokud některý z telefonů máte i vy, update byste měli dostat co nevidět.

Co se nadstavby týče, výrobce hovoří hlavně o vylepšení stability systému a plynulosti a přibalený je bezpečnostní záplatový balíček z června 2026. Kvůli Androidu 17 ale musíte počítat s vyšší velikostí updatu: podle serveru XimiTime činí velikost aktualizace 7,5 GB u základního modelu a 9,5 GB v případě Ultra verze.

Ještě letos v květnu přitom šel Android 17 na řadu Xiaomi 17 nainstalovat jen v rámci vývojářského preview, což jsme běžným majitelům spíš nedoporučovali. Teď se systém posouvá do veřejné fáze, byť po vlnách.

xiaomi 17 ultra v ruce u dveri kaplicky
Tři telefony Xiaomi dostávají Android 17! Můžete jej stáhnout už teď, ale raději bychom počkali Jakub Kárník Zprávičky

Android 17 dostává i část majitelů Xiaomi 15T Pro

Kromě nejnovější řady se Androidu 17 dočkává i loňský model střední vlajkové třídy. Xiaomi 15T Pro dostává globální build OS3.0.331.0.XOSMIXM, zatím ovšem jen v režimu Mi Pilot – tedy jako pilotní vydání pro omezený počet vybraných uživatelů, na které Xiaomi navazuje širším nasazením až po ověření. Aktualizace váží zhruba 7,5 GB a nese stejnou červnovou bezpečnostní záplatu.

Kdo tedy Xiaomi 15T Pro vlastní a v nastavení zatím žádnou aktualizaci nevidí, nemusí nic řešit – na širší stabilní vlnu přes běžné OTA si bude muset ještě počkat.

Dorazila aktualizace na Android 17 i na váš telefon Xiaomi? Dejte nám vědět do komentářů.

Zdroje: XimiTime (1, 2)

Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025