Xiaomi už na telefony v Evropě posílá Android 17. Kdo ho dostal první? Hlavní stránka Zprávičky Řada Xiaomi 17 dostává v Evropě veřejnou aktualizaci na HyperOS 3.3 s Androidem 17 Update míří na Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra a podle buildů běží v evropské i globální verzi Android 17 zároveň v pilotním testu dostává omezený počet majitelů Xiaomi 15T Pro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva HyperOS 3.3 s Androidem 17 začal Xiaomi rozdávat jako veřejnou aktualizaci pro svou vlajkovou řadu Xiaomi 17. Podle doložených buildů se update rozjíždí souběžně na evropských i globálních modelech. Dostává se také na model Xiaomi 15T Pro, byť zatím jen v omezeném nasazení. Řadu Xiaomi 17 čeká HyperOS 3.3 v Evropě i globálně Aktualizaci dostávají oba modely současné vlajkové řady. Na Xiaomi 17 míří v Evropě build OS3.0.331.0.XPCEUXM, pro Xiaomi 17 Ultra je připravený build OS3.0.332.0.XPAEUXM. Jde o takzvané veřejné vydání, tedy širší distribuci mimo úzký okruh testerů. V praxi to tedy znamená, že pokud některý z telefonů máte i vy, update byste měli dostat co nevidět. Co se nadstavby týče, výrobce hovoří hlavně o vylepšení stability systému a plynulosti a přibalený je bezpečnostní záplatový balíček z června 2026. Kvůli Androidu 17 ale musíte počítat s vyšší velikostí updatu: podle serveru XimiTime činí velikost aktualizace 7,5 GB u základního modelu a 9,5 GB v případě Ultra verze. Ještě letos v květnu přitom šel Android 17 na řadu Xiaomi 17 nainstalovat jen v rámci vývojářského preview, což jsme běžným majitelům spíš nedoporučovali. Teď se systém posouvá do veřejné fáze, byť po vlnách. Tři telefony Xiaomi dostávají Android 17! Můžete jej stáhnout už teď, ale raději bychom počkali Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Android 17 dostává i část majitelů Xiaomi 15T Pro Kromě nejnovější řady se Androidu 17 dočkává i loňský model střední vlajkové třídy. Xiaomi 15T Pro dostává globální build OS3.0.331.0.XOSMIXM, zatím ovšem jen v režimu Mi Pilot – tedy jako pilotní vydání pro omezený počet vybraných uživatelů, na které Xiaomi navazuje širším nasazením až po ověření. Aktualizace váží zhruba 7,5 GB a nese stejnou červnovou bezpečnostní záplatu. Kdo tedy Xiaomi 15T Pro vlastní a v nastavení zatím žádnou aktualizaci nevidí, nemusí nic řešit – na širší stabilní vlnu přes běžné OTA si bude muset ještě počkat. Dorazila aktualizace na Android 17 i na váš telefon Xiaomi? Dejte nám vědět do komentářů. Zdroje: XimiTime (1, 2) Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android 17 HyperOS Xiaomi Xiaomi 15T Pro Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025