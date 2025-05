Xiaomi se údajně připravuje na digitální válku. Tajný HyperOS 3 by nemusel obsahovat služby Googlu

Technologický svět obletěly zprávy o možném vývoji nové verze systému Xiaomi HyperOS 3, která by fungovala zcela bez služeb Googlu. Jde o reakci na potenciální zpřísnění obchodních restrikcí mezi USA a Čínou, které by mohly ohrozit čínské výrobce smartphonů podobně, jako se to stalo v případě Huawei. Pojďme se podívat, co přesně můžeme od této údajné strategie očekávat a jak reálné vlastně jsou spekulace o odpoutání Xiaomi od ekosystému Googlu.

Poučení z případu Huawei

Historie se někdy opakuje a čínští výrobci mobilů si to dobře uvědomují. V roce 2019 se Huawei ocitl na tzv. Entity Listu USA, což společnosti znemožnilo přístup ke službám a aplikacím Googlu. Následky byly devastující – prudký pokles prodejů mimo Čínu a ztráta pozice mezi pěti největšími výrobci smartphonů na světě. Huawei byl tak nucen urychleně vyvinout vlastní systém HarmonyOS a vybudovat alternativní ekosystém služeb.

Podle informací ze serveru XiaomiTime a dalších zdrojů se nyní čínské firmy údajně připravují na podobný scénář. Zprávy naznačují, že Xiaomi ve spolupráci s Huawei a společnostmi pod křídly bývalé BBK Group (Oppo, Vivo a OnePlus) pracuje na verzi svého systému HyperOS 3, která by mohla fungovat zcela bez závislosti na službách Googlu. Zatím ale není jasné, v jaké fázi vývoje se tento projekt nachází ani zda skutečně existuje.

Záložní plán, nebo strategická změna?

Je důležité zdůraznit, že Xiaomi zatím k těmto spekulacím nevydalo žádné oficiální stanovisko. Analytici se přiklánějí spíše k interpretaci, že jde o vývoj nouzového scénáře než o okamžitý plán na odklon od Googlu. Xiaomi si v současnosti drží stabilní třetí pozici mezi výrobci smartphonů a náhlá ztráta přístupu ke službám Googlu by znamenala značné ztráty na západních trzích.

Vývoj vlastního ekosystému bez Googlu je navíc extrémně náročný a drahý proces. Huawei po několika letech vybudoval vlastní AppGallery a ekosystém Huawei Mobile Services (HMS), ale stále bojuje s absencí mnoha populárních aplikací. V zemích, kde jsou služby Googlu běžně dostupné, tak zůstává jeho pozice oslabená i přes technologickou vyspělost samotných zařízení, jak dokazuje například naše recenze na Huawei P60 Pro.

Případná verze HyperOS bez Googlu by pravděpodobně vycházela z otevřené verze Androidu (AOSP), podobně jako první verze HarmonyOS. To by umožnilo zachovat kompatibilitu s většinou aplikací, avšak bez přímé integrace služeb Googlu, jako je Obchod Play, Mapy Google, YouTube či Gmail.

Širší trend nezávislosti čínských výrobců

Zájem o nezávislost na amerických technologiích není u čínských firem ničím novým. Kromě operačních systémů vidíme podobné snahy i v oblasti procesorů a dalších klíčových komponent. Xiaomi nedávno oznámilo úspěšný vývoj vlastního 3nm čipu Xring, který by mohl být představen ještě tento měsíc. Jde o podobnou strategii, jakou v minulosti zvolil Huawei se svými procesory Kirin.

Spolupráce mezi Xiaomi, Huawei a skupinou BBK by mohla znamenat vznik silného technologického bloku, který by společně kontroloval více než polovinu globálního trhu se smartphony. Sdílením zdrojů a zkušeností by tyto firmy mohly lépe čelit případným obchodním restrikcím, které by mohly přijít s administrativou Donalda Trumpa.

Současná situace a výhled do budoucna

V tuto chvíli Xiaomi nadále běžně používá Android a služby Googlu ve svých telefonech mimo čínský trh. Aktuální HyperOS 2 obsahuje plnou integraci s aplikacemi Googlu a nic nenaznačuje, že by se v nejbližší době mělo něco změnit. Telefony Xiaomi prodávané v Evropě tak budou pravděpodobně i nadále nabízet standardní zážitek z Androidu včetně přístupu k Obchodu Play.

Vývoj záložní verze systému bez závislosti na Googlu je spíše než okamžitou změnou strategickým krokem pro případ, že by se geopolitická situace zhoršila. Podobně jako pojistka proti požáru – nikdo nedoufá, že ji bude muset použít, ale v případě potřeby je životně důležitá.

Závěrečné hodnocení: nejistá budoucnost partnerství

Ačkoliv zprávy o vývoji HyperOS bez Googlu jsou zatím nepotvrzené, samotná myšlenka není nereálná. Čínské technologické firmy mají dobrý důvod obávat se potenciálních obchodních restrikcí a připravovat záložní plány. Je však třeba vnímat kontext – tyto přípravy nemusí nutně znamenat, že k rozpojení ekosystémů skutečně dojde.

Xiaomi si v posledních letech vybudovalo silnou pozici na globálním trhu a dobrovolné opuštění dosavadního modelu by bylo velmi riskantní strategií. Je proto pravděpodobnější, že společnost pouze vytváří záložní plán pro případ, že by přístup ke službám Googlu byl omezen vnějšími faktory.

Co říkáte na možnou budoucnost Xiaomi bez Googlu? Používali byste takový telefon?

Zdroj: XiaomiTime, Wccftech