Na návštěvě Huawei Store v Šanghaji: tohle můžeme jen závidět

Nanjing road v Šanghaji je vyhlášenou nákupní čtvrtí a jednou z nejrušnějších ulic světa lákajících přes milion návštěvníků denně. Není tak divu, že v nejednom turistickém průvodci je tak připodobňována například k 5th Avenue v New Yorku. Když jsem tedy při své návštěvě Číny trávil jednu noc v hotelu sídlícím přímo na této ulici, nemohl jsem vynechat ani její návštěvu. Vedle nepřeberného množství velkých značkových obchodů s módou, zón plných meších obchodníků a občerstvení zde pak, nepřekvapivě, naleznete také několik velkých showroomů světových výrobců elektroniky. V poměrně těsné blízkosti se zde nalézají velké prodejny Samsungu, Applu či Huawei. A právě Huawei Store jsem jednoduše musel navštívit.

Exkluzivní smartphony jsou jen začátek

Chytré telefony stále tvoří podstatnou část portfolia značky a tak nikoho nepřekvapí, že zde nechybělo jejich početné zastoupení. Od nejlevnějších modelů přes řadu Huawei Nova, na kvalitu fotografií zaměřených modelů Pura (které známe i v ČR) až po exkluzivní „tri-fold“ Huawei Mate XT Ultimate. Ten je mimochodem na živo skutečně dechberoucí a to zejména v rozloženém stavu, kdy držíte rozměrný 10,2″ tablet jehož tloušťka v některých místech nedosahuje ani 4 mm. Dojem kazí snad jen výrazně vystouplý a hlavně těžký modul fotoaparátu. Ten ale částečně ospravedlňuje fakt, že výrobce nechtěl u svého „ultimátního“ smartphonu dělat výrazné ústupky ani v této oblasti a díky tomu je zde, na poměry skládaček, schopná trojice fotoaparátů.

Co se týče velkého interního displeje, respektive přehybů na něm, tak zatímco přehyb směrem dovnitř je poměrně málo znatelný, druhý přehyb, který ve složeném stavu míří ven je o něco výraznější. Avšak ani v jeho případě nejde o nic nepřijatelného, co by zásadním způsobem ovlivňovalo používání telefonu. Při otvírání vás pak konstrukce nutí nejdříve odklopit zadní část, čímž se v tomto částečně otevřeném stavu kompenzuje velikost a hmotnost zmíněného masivního fotomodulu, který na druhé polovině kompenzuje přehnutý displej. Konstrukce je pak zpracovaná špičkově a ani jeden z vystavených kousků, které dostávají od tisíců návštěvníků denně dozajista pořádně zabrat nevykazoval známky vůlí v pantech či jakéhokoli citelného opotřebení.

V Huawei Store, který svým čistým designem nápadně připomíná notoricky známé obchody „jablečné“ konkurence, však naleznete i nepřeberné množství smartphonů všech cenových kategorií a často i spousty originálního příslušenství k nim. Přesto se však jedná nanejvýš o jednu třetinu nabídky. Huawei velmi dobře pokrývá také další odvětví a vedle poměrně pestré škály notebooků a tabletů nechyběly ani produkty z kategorie wearables jako chytré hodinky, sluchátka a nebo brýle Huawei Eyewear 2 využívající technologie přenosu zvuku přes lícní kost. Zároveň se musím přiznat, že mě samotného poměrně překvapila nabídka dobře vybavených televizorů obohacených o operační systém HarmonyOS nebo třeba magneticky uchycenou webkameru. Ani to však nebylo zdaleka vše.

Mobily a auta na jednom místě? A proč vlastně ne

Elektronika všeho druhu už však pro nabídku Huawei nebyla dost a ten tak spojil síly s čínským výrobcem aut Chery a koncem roku 2023 uvedl na trh značku Luxeed. Ta zatím patří spíše k těm menším – s prodeji mezi 2 a 2,5 tisíci kusy týdně – avšak neskrývá svůj potenciál. Vedle toho zde však byly také vozy Aito což je značka spadající pod koncern Seres ve kterém našel uplatnění jako vedoucí vývoje jeden ze zakladatelů a vůbec první CEO Tesla Motors Martin Eberhard. Obě značky jsou pak, spolu se značkami Stelato a Maextro součástí Harmony Intelligent Mobility Alliance. Ta, mimo jiné, umožňuje, že značky sdílí systém HarmonyOS Cocpit, autonomní řízení, některé technologie pohonného ústrojí či systém rychlého nabíjení.

Všech pět vystavených modelů Luxeed a Aito tak pochopitelně bylo až po střechu vybaveno technologiemi Huawei v čele s již zmíněným operačním systémem HarmonyOS Cocpit. Vedle něj zde naleznete také například systém Huawei MagLink sloužící pro připojení tabletu. Nejedná se však jen o jeho připevnění na záda předních sedaček ale tablet se pochopitelně také nabíjí a dokonce synchronizuje s infotaimentem – z něj tak můžete například ovládat, na co se budou děti na zadních sedadlech dívat. Zatímco modely Luxeed S7 (sedan) a R7 (SUV) jsou čistě elektrické s dojezdem až 855 km, vozidla značky Aito (M5, M7 a M9) se vyrábí i jako plug-in hybridy s kombinovaným dojezdem 1100 až 1400 km.

Chtěli byste aby i k nám jednou dorazil Huawei Store v plné síle?