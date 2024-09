Huawei představilo skládací telefon Mate XT, který jako první na světě místo dnes už běžné konstrukce do V, kdy se rozložené zařízení skládá jako kniha, je použit formát připomínající písmeno Z (co na to řekne Samsung?), takže se rozložené zařízení skládá na dvakrát, podobně jako například úřední dopis do obálky formátu DL.

Trojitý skládací design Mate XT umožňuje podstatně větší vnitřní obrazovku ve srovnání s konkurencí. V rozloženém stavu se může pochlubit působivým 10,2″ 3K displejem, jedná se tedy vlastně o tablet plné velikosti. Jako doplněk nabízí Huawei také volitelné příslušenství v podobě klávesnice.

Huawei Mate XT si zachovává štíhlý profil. Ve složeném stavu měří 12,8 mm na tloušťku – což je jen nepatrně více než Samsung Galaxy Z Fold6, který má ve složeného stavu 12,1 mm. Záhyb je viditelný, ale okraje displeje jsou zvláště ve srovnání se stejně velkými tablety velmi malé.

Čipset

Huawei sice oficiálně neoznámil, jaký čipset Mate XT používá, ale pravděpodobně běží na čipsetu Kirin 9010 5G. Jedná se o 7nm technologií vyráběný čipset s konfigurací 2 x 2,3 GHz + 6 x 2,18 GHz + 4 x 1,55 GHz. Čipset podporuje satelitní komunikaci.

Telefon je osazen 16 GB RAM, úložiště je možné volit mezi 256 GB, 512 GB a 1 TB.

Displej

Popsat parametry displeje takto komplikovaného zařízení začíná být docela složité. Displej jako celek je typu OLED LTPO s 1,07 miliardy barev, širokým barevným gamutem P3, 1440Hz vysokofrekvenčním PWM stmíváním a maximální odezvou na dotyk 240 Hz.

Jedna obrazovka (2232 x 1008 pixelů): šířka 73,5 mm, tloušťka 12,8 mm, 6,4 palce

Dvojitá obrazovka (2232 x 2048 pixelů): šířka 143,0 mm, tloušťka 7,45 mm / 4,75 mm, 7,9 palce

Tři obrazovky (2232 x 3184 pixelů): šířka 219,0 mm, tloušťka 3,6/3,6/4,75 mm, 10,2 palce

Fotoaparáty

Mate XT nabízí všestranné nastavení fotoaparátu:

Primární snímač: 50MP s 10stupňovou proměnlivou clonou (f/1,4 až f/4,0)

Ultraširokoúhlý fotoaparát: 12MP, f/2.2

Teleobjektiv periskopu 5,5x zoom: 12MP

Přední fotoaparát: 8MP pro selfie

Baterie

Jedním z klíčových faktorů umožňujících tenký design Mate XT je jeho pokročilá technologie baterie. Zařízení obsahuje 5600mAh křemíkovou uhlíkovou baterii, o které Huawei tvrdí, že je jednou z nejtenčích na světě. Navzdory svým kompaktním rozměrům podporuje baterie až 66W kabelové rychlé nabíjení a 50W bezdrátového nabíjení..

HUAWEI Mate XT Hands-on & Quick Review: Huawei leads the foldable phone trend again

Cena a dostupnost

Telefon se v Číně oficiálně začne prodávat od 20. září za cenu v přepočtu od asi 63 800 Kč (+ DPH). Dostupnost mimo Čínu není bohužel na programu dne.

Mate XT Ultimate Design (16 GB + 256 GB) – 19999 juanů (63 800 Kč + DPH)

Mate XT Ultimate Design (16 GB + 512 GB) – 21999 juanů (70 200 Kč + DPH)

Mate XT Ultimate Design (16 GB + 1 TB) – 23999 juanů (76 600 Kč + DPH)

Zdroj: cnet, gizmochina, huaweicentral