Chcete bezdrátové Android Auto? Řešení vás může stát těsně pod tisícovku

Android Auto umožňuje i bezdrátové spojení, ale podporují jej jen novější automobily

S krabičkou za tisícovku si můžete tuto výsadu dopřát i se starším vozidlem

Carlinkit A2A propojíte s mobilem přes Wi-Fi či Bluetooth a podporuje i Apple CarPlay

Oblíbený nástroj Android Auto, umožňující zrcadlení obrazovky a funkcí chytrého telefonu na displej automobilu, je možné používat i bezdrátově. Tuto vychytávku nicméně musí podporovat samotné vozidlo, přičemž se jedná o výsadu novějších modelů. Díky vychytávkám od výrobců třetích stran si nicméně můžete užít bezdrátové Android Auto i v případě, že s ním vaše kára přímo nespolupracuje.

Používat Android Auto bezdrátově může mít vícero výhod. Když pomineme ono otravné zapojování a vypojování telefonu před a po každé jízdě, dokážeme si představit i situaci, kdy mobil raději budeme chtít připojit třeba k výkonnější powerbance, aby se rychleji nabil.

Bezdrátové auto můžete mít i vy, a to se speciální krabičkou. My jsme v minulosti recenzovali produkt AAWireless, s nímž jsme byli velmi spokojeni, a později jsme vás také upozornili na cenově dostupné zařízení Carlinkit A2A. To v minulosti stálo přes třináct stovek, od té doby ale tak zlevnilo, že jej koupíte s cenou pod tisícovku.

Carlinkit A2A seženete například na internetovém tržišti Kaufland, a to za 999 Kč. S ohledem na uživatelské hodnocení si vede velice dobře, z pěti možných hvězdiček se aktuálně pyšní počtem 4,7 (na základě více než 400 recenzí).

Jednotku Carlinkit A2A stačí připojit do USB konektoru vozidla, chytrý telefon s ní propojíte prostřednictvím vygenerované Wi-Fi sítě nebo přes Bluetooth. Kompatibilní jsou smartphony využívající Android 10 nebo novější. Carlinkit A2A můžete díky podpoře Apple CarPlay doporučit i přátelům, kteří holdují spíše jablečným zařízením.

Jaké aplikace používáte v rámci Android Auto nejčastěji?