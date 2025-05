Vlastní jádro, komplexní ekosystém a skvělá AI. Vybrali jsme 4 nejlepší funkce HyperOS 2

Xiaomi na konci předloňského roku představilo systém HyperOS jako náhradu za dlouholetou nadstavbu MIUI a v únoru se nám představila společně s vlajkovými telefony její druhá generace. HyperOS 2 však není jen lehký facelift známého prostředí, ale zásadní proměna od základů. Xiaomi se totiž pustilo do vývoje vlastního systémového jádra a vsadilo na umělou inteligenci integrovanou přímo do systému. Pojďme se podívat, zda toto spojení dává smysl a co všechno přináší pro běžné uživatele.

Rychlý a plynulý základ s vlastním jádrem

Hlavní změnou, která běžnému uživateli zůstane skryta, je vývoj vlastního systémového jádra nazvaného HyperCore. Nejde jen o marketingový termín – Xiaomi se chlubí, že jde o zcela novou architekturu, která optimalizuje výkon přímo na úrovni procesoru. Zatímco u běžných telefonů se Android stará o výkon pomocí standardních nástrojů, HyperCore dokáže pracovat přímo s instrukčními frontami čipu a lépe plánovat konkrétní výpočetní operace.

V praxi to má snížit neaktivní čas procesoru o téměř 19 % a zrychlit přístup do paměti. Pro běžného uživatele to znamená, že aplikace se spouštějí znatelně rychleji a odezva celého systému je okamžitá. Při testování jsem nezaznamenal ani v nejmenším jakékoli zpomalení, ať už při přepínání mezi aplikacemi nebo hraní náročnějších her. Xiaomi 15 Ultra s procesorem Snapdragon 8 Elite tento efekt jistě ještě umocňuje, ale podobné výsledky vykazují i starší vlajkové telefony. Jakkoliv jsem nad HyperOS první generace trochu ohrnoval nos, druhá verze se v tomto ohledu o dost zlepšila.

Další vychytávkou je zdokonalená grafická architektura. Systém využívá veškerý dostupný hardware pro vykreslování efektů a přechodů. Animace při přechodu ze zamykací obrazovky na plochu, otevírání aplikací nebo stahování notifikačního panelu jsou nyní plynulejší a lépe navazují. Za zmínku stojí i rychlejší gesto pro vysunutí oznamovacího centra, které nyní vyletí z horního rohu namísto klasického stažení shora. Xiaomi zde evidentně našlo inspiraci u iOS, ale nutno dodat, že implementace je vyladěná velmi dobře.

Umělá inteligence, která skutečně pomáhá

Xiaomi naskočilo na vlnu AI integrací, ale na rozdíl od některých konkurentů nabízí funkce, které mají reálné využití v každodenním životě. Pod souhrnným označením HyperAI se skrývá celá řada vychytávek – od úprav fotografií přes chytré překlady až po vylepšení zamykací obrazovky.

Velmi praktickou funkcí jsou dle mého názoru AI Titulky, které dokáží v reálném čase titulkovat jakýkoli video nebo audio obsah. Během testování jsem si pustil anglické video a systém dokázal poskytovat poměrně přesné české titulky. U korejštiny už byl výsledek slabší, ale stále použitelný.

Pozoruhodné jsou rovněž AI funkce v galerii. Pomocí funkce AI Erase Pro můžete odstraňovat objekty z fotografií, což funguje lépe než v minulosti – odstraněné objekty jsou plynule nahrazeny generovaným pozadím. Image Expansion zase umožňuje „roztáhnout“ fotografii nebo video mimo původní kompozici. Zde záleží na složitosti snímku – u jednoduché krajiny je výsledek takřka k nerozeznání od reality, u složitějších výjevů už AI občas halucinuje, ale stále je výsledek použitelný.

Nechybí ani schopnost změnit oblohu na fotografiích nebo odstranit odlesky z oken, což funguje překvapivě dobře. Systém dokonce upraví celkový tón fotografie, aby odpovídal nové obloze. V galerii najdete i nástroj pro vylepšení fotografií jedním kliknutím, který dokáže zvýšit ostrost a opravit špatně exponované snímky.

Propojený ekosystém díky HyperConnect

Xiaomi v posledních letech cíleně buduje svůj ekosystém, který by propojil telefony, tablety, počítače a chytré domácí spotřebiče. HyperOS 2 v tomto směru udělal obrovský krok vpřed díky funkci HyperConnect. Ta umožňuje bezproblémový přesun aplikací a dat mezi zařízeními. Například funkce HomeScreen+ 2.0 dovoluje přesouvat aplikace z telefonu na tablet, kde je můžete používat, jako by šlo o nativní aplikace. Dokonce je můžete připnout na plochu tabletu, abyste je nemuseli pokaždé aktivovat znovu přes telefon.

Další vychytávkou je synchronizace hovorů. Když vám někdo zavolá na telefon, notifikace se zobrazí i na připojeném tabletu Xiaomi. Můžete tak přijmout hovor na kterémkoli zařízení, které máte právě po ruce. Podobně funguje i přehrávání hudby – snadno přesměrujete zvuk na chytré reproduktory v domácnosti.

Tvůrci obsahu ocení možnost duálního snímání kamerou. Můžete propojit kamery telefonu a tabletu a zaznamenávat video z více úhlů zároveň. To se hodí zejména při natáčení videí na sociální sítě nebo při streamování, kde oceníte možnost přepínat mezi pohledy bez nutnosti manipulovat s více zařízeními. I zde je patrná inspirace jablečným ekosystémem. Ale když to funguje? Proč ne.

Xiaomi integruje do HyperOS 2 i propojení s Windows prostřednictvím aplikace Propojení s telefonem. Díky tomu můžete přistupovat k obsahu telefonu přímo z počítače, sdílet schránku, streamovat aplikace nebo využívat notebook jako hotspot. Pokud používáte MacBook, můžete si nainstalovat aplikaci Xiaomi Interconnectivity Services, která umožňuje procházet soubory ve vašem telefonu, sdílet fotografie nebo přistupovat k dokumentům vytvořeným v aplikacích jako Keynote, Pages nebo Numbers.

Vyladěný design a praktické změny

HyperOS 2 prošel i kosmetickými změnami, které zpříjemňují každodenní používání. Aplikace jako Počasí, Kalendář a Hodiny dostaly zcela nový vzhled. Zejména aplikace Počasí vyniká. Předpověď už není jen nudnou tabulkou, ale parádní a přehlednou eskapádou 3D modelů, které vás vizuálně lépe informují o tom, co vás venku čeká.

Vylepšení se dočkala i zamykací obrazovka, kde můžete nyní upravovat nejen fotografie, ale i videa. Aplikace na efekt hloubky ostrosti funguje překvapivě dobře a vytváří dojem trojrozměrné scény. K dispozici jsou i dynamické AI tapety, které oživí statické fotografie. Uživatelské rozhraní pro úpravu zamykací obrazovky je intuitivní – snadno změníte styl hodin, barvy nebo text přímo na obrazovce.

Domovská obrazovka nabízí nové možnosti rozložení ikon – můžete zvolit hustší seskupení (5×9) nebo standardní (4×7) podle toho, jaký styl preferujete. Za zmínku stojí také widget galerie, jenž nyní umožňuje nastavit až 12 fotografií s efektem hloubky.

Systémové aplikace prošly drobnými, ale užitečnými vylepšeními. Například když nastavíte časovač v aplikaci Hodiny, nyní se zobrazí ve stavové liště, takže nemusíte otevírat oznámení, abyste viděli zbývající čas. Sekce O zařízení v nastavení byla přepracována – logo HyperOS má nyní osvěžené barevné schéma a hlavní specifikace jsou zvýrazněny, takže nemusíte procházet do podrobných informací, abyste zjistili základní parametry telefonu.

Bloatware a reklamy kazí dojem

Bohužel ne všechno je na HyperOS 2 růžové. Stejně jako v předchozích verzích se Xiaomi nezbavilo problému s přeinstalovanými aplikacemi. Jde o různé sociální sítě, rezervační aplikace a samozřejmě vlastní obchody a služby Xiaomi.

Ačkoliv většinu těchto aplikací lze odinstalovat, jejich počáteční přítomnost vytváří dojem zahlcení. Ještě horší jsou reklamy v systému a doporučené stahování aplikací, které se občas objevují v různých částech rozhraní. Naštěstí existují postupy, jak většinu reklamního obsahu vypnout, ale uživatel by se s tímto problémem vůbec neměl potýkat.

Podpora a aktualizace

Xiaomi u svého vlajkového telefonu slibuje čtyři velké aktualizace systému Android (až do verze Android 19) a šest let bezpečnostních aktualizací. To je sice méně než sedm let podpory, které nabízejí Google a Samsung u svých vlajkových zařízení, ale stále jde o velmi solidní závazek, který zajistí, že váš telefon zůstane aktuální po dlouhou dobu.

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci s Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Máte zkušenosti s HyperOS 2? Jaké funkce používáte nejčastěji?

Za poskytnutí Xiaomi 15 Ultra děkujeme českému zastoupení společnosti Xiaomi.