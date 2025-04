5 důvodů, proč je Xiaomi 15 Ultra aktuálním králem Android scény

Není to tak dávno, co jsem měl možnost vzít do ruky nové Xiaomi 15 Ultra a už po prvních dnech používání jsem věděl, že tohle nebude jen obyčejná evoluce loňského modelu. Čínský výrobce se evidentně poučil z nedostatků předchozí generace a namísto kosmetických změn přináší vylepšení, která opravdu stojí za pozornost. Po několika týdnech intenzivního testování v různých podmínkách – od ulic Barcelony až po noční focení v Praze – jsem sestavil 5 hlavních důvodů, proč by tenhle kousek mohl být vaším příštím telefonem. A věřte mi, že důvodů jsem původně měl podstatně víc.

1. Fotografická soustava, která boří mobilní standardy

Začněme tím nejzásadnějším – fotoaparáty. Xiaomi 15 Ultra se pyšní sestavou, která zaskočila i ty největší skeptiky: 1″ hlavní senzor Sony LYT-900 (50 Mpx, f/1.63), 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv (115° záběr), 50Mpx teleobjektiv s 3x zoomem (70 mm) a konečně hvězda celého představení – 200Mpx periskopický teleobjektiv s obřím 1/1,4″ senzorem Samsung HP9.

Právě poslední zmíněný je největším tahákem, protože něco podobného zatím (kromě viva) výrobci zatím, z mně nepochopitelného důvodu, bojkotují. Výsledky tohoto mamutího senzoru jsou prostě neuvěřitelné – zatímco konkurenční Samsung a Apple sázejí na 5× přiblížení s menšími senzory, Xiaomi šlo jinou cestou. Periskopický teleobjektiv poskytuje 4,3× optický zoom (ekvivalent 100 mm u klasického fotoaparátu), ale díky použití gigantického senzoru a 200megapixelového rozlišení přináší detaily, které konkurence nemůže nabídnout.

V praxi to znamená, že i 10× přiblížení vypadá jako optický zoom, i když jde technicky o digitální výřez z 200Mpx snímače. Sám jsem tuto skutečnost otestoval při focení Sagrady Famílie v Barceloně a byl jsem ohromen tím, kolik detailů dokážete zachytit z dálky – od ornamentů po drobné praskliny v kamenných zdech. Při portrétním focení pak dosáhnete nádherného přirozeného rozmazání pozadí, které u telefonů běžně nevídáte.

Jediným krokem zpět je odstranění variabilní clony u hlavního senzoru, kterou měl předchůdce. Na druhou stranu, samotný 1″ senzor je natolik kvalitní, že i bez této funkce dosahuje výborných výsledků s přirozeným bokehem.

2. Drasticky lepší výdrž baterie a účinnější chlazení

Pokud jste majiteli loňského Xiaomi 14 Ultra nebo některého z předchozích vlajkových modelů značky, asi znáte dva hlavní problémy – průměrnou výdrž baterie a tendenci k přehřívání při náročnějších úkonech. Xiaomi se tentokrát rozhodlo tyto neduhy skutečně vyřešit.

Kapacita baterie u globální verze vzrostla na 5410 mAh (oproti 5000 mAh u předchůdce). Tohle společně s energeticky efektivnějším procesorem přináší znatelně delší výdrž. Při mém běžném používání, které zahrnuje focení, sociální sítě, občasné hraní her a spoustu času na YouTube, jsem se pravidelně dostával na 7-8 hodin aktivního používání. To je zhruba o hodinu a půl více než u loňského modelu. Konzistence výdrže je navíc mnohem lepší – i při náročnějších aktivitách jako je natáčení 4K videa nebo pořizování velkého množství fotografií.

Chlazení je druhým výrazným posunem. Nový systém IceLoop 3.0 s dvoukanálovou odpařovací komorou dělá divy, zvláště v porovnání s předchůdcem. V benchmarcích si Xiaomi 15 Ultra drží výkon mnohem stabilněji než jeho předchůdce i než konkurence. V praxi to znamená, že i po půlhodině hraní náročnějších titulů telefon zůstává v rozumných teplotních mezích a nedochází k výraznému propadu výkonu.

K tomu přidejte 90W drátové nabíjení, které dobije telefon z 0 na 100 % za pouhých 32 minut, a 80W bezdrátové nabíjení (s originální nabíječkou Xiaomi), které celý proces zvládne za 45 minut.

3. Retro design jako z pravého fotoaparátu

V ruce jsem měl právě tuto edici a poprvé za dlouhou dobu mohu říct, že telefon vzbuzoval pozornost – od zvědavých pohledů až po přímé otázky typu „co to máš za telefon?“. Kombinace prémiové umělé kůže se stříbrným pruhem na boku a nápis Leica ve správné orientaci pro focení dává jasně najevo, že tohle není jen telefon s fotoaparátem, ale spíše fotoaparát s telefonem.

Dominantní kruhový modul fotoaparátů na zadní straně může na první pohled působit mohutně (a ano, na stole se telefon kvůli němu dost kýve), ale jakmile si zvyknete na jeho rozměry, zjistíte, že má i praktické výhody. Při focení se pod něj totiž přirozeně zapře ukazováček, což zlepšuje úchop a stabilitu při pořizování snímků.

Důležitou novinkou, kterou jsem ocenil, je také ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji místo optické, která je výrazně rychlejší i spolehlivější. Jde rozhodně o tu nejrychlejší čtečku, jakou jsem kdy v telefonu testoval (a to včetně Galaxy S25 Ultra).

4. HyperOS 2.0 – systém, který konečně dospěl

Uživatelské rozhraní bylo vždy Achillovou patou čínských telefonů. Xiaomi po letech pokusů a omylů konečně představilo systém, který nejen vypadá dobře, ale také skutečně funguje. HyperOS 2.0 postavený na Androidu 15 přináší výrazně plynulejší animace, lepší odezvu, intuitivnější ovládání a co je nejdůležitější – stabilitu.

Za dva měsíce testování jsem nezaznamenal jediný crash aplikace nebo zamrznutí systému. Optimalizace je natolik dobrá, že i přes vysoké rozlišení displeje a výkonný procesor systém šetří baterii tam, kde je to možné – například automatickým snížením obnovovací frekvence na 1 Hz při zobrazení statického obsahu.

Zajímavé jsou také funkce umělé inteligence – od Circle to Search (podobně jako u Samsungu a Googlu) přes generativní AI v galerii až po pokročilé funkce jako odstraňování nežádoucích objektů z fotografií nebo živé titulky pro jakýkoliv obsah. Na rozdíl od konkurence, většina těchto funkcí navíc funguje i v češtině, což považuji za obrovskou výhodu.

Stinnou stránkou zůstávají předinstalované aplikace třetích stran a občasné reklamní bannery v systémových aplikacích. U telefonu s cenovkou 35 tisíc korun to působí lacině a Xiaomi by mělo na tomto aspektu ještě zapracovat.

5. Snapdragon 8 Elite – výkon, který překonává hranice

Posledním, ale rozhodně ne nejméně důležitým bodem je výkonnostní stránka. Xiaomi 15 Ultra pohání to nejlepší, co momentálně trh nabízí – Snapdragon 8 Elite vyráběný 3nm technologií, doplněný o 16 GB LPDDR5X RAM a 512GB UFS 4.1 úložiště.

V syntetických testech dosahuje Xiaomi 15 Ultra fenomenálních výsledků – přes 2,5 milionu bodů v AnTuTu, což je zhruba o 300 tisíc bodů více než u Galaxy S25 Ultra se stejným čipsetem. V Geekbench 6 pak telefon získal 3 031 bodů v single-core a 9 196 bodů v multi-core testu.

V reálném používání se to projevuje bleskurychlou odezvou systému, okamžitým spouštěním aplikací a plynulým multitaskingem i s desítkami aplikací v pozadí. Hry jako Genshin Impact běží bez problémů na nejvyšší detaily a s vysokou snímkovou frekvencí. Největším překvapením pro mě byla rychlost zpracování fotografií – i při sérii 10 HDR snímků v rychlém sledu je telefon schopen je zpracovat během sekund, zatímco loňský model by se s tím trápil výrazně déle.

Stojí to za to, nebo je to jen další drahá hračka?

S cenou nastavenou na 34 990 Kč (v rámci akce Xiaomi snížilo cenu a nyní se dá pořídit okolo 30 tisíc korun) rozhodně nejde o levnou záležitost. Xiaomi 15 Ultra je přímým konkurentem modelů jako Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max nebo Google Pixel 9 Pro XL, které se všechny pohybují v podobné cenové kategorii.

Je tedy Xiaomi 15 Ultra za tuto cenu dobrá koupě? Pokud patříte mezi nadšené mobilní fotografy, kteří chtějí absolutní špičku v oblasti fotomobilů, odpověď je jednoznačně ano. 200Mpx teleobjektiv s obřím senzorem nabízí kvalitu, kterou konkurence momentálně nemůže nabídnout (vyjma vivo X200 Pro).

Jestliže přecházíte z Xiaomi 14 Ultra, upgrade není vyloženě nutný – většina vylepšení je spíše evolučních. Výjimkou jsou ovšem právě teleobjektiv a výdrž baterie, které představují výrazný posun kupředu.

Pro uživatele, kteří hledají všestranný vlajkový telefon a nejsou vyloženě fotografickými nadšenci, je otázka složitější. Samsung i Apple nabízejí lepší ekosystém, delší softwarovou podporu a v některých aspektech (reproduktory, výdrž) jsou na tom podobně nebo lépe. Na druhou stranu, Xiaomi boduje rychlejším nabíjením, lepším chlazením a vyšším hrubým výkonem.

Závěr: Pro koho tedy Xiaomi 15 Ultra je?

Po třech týdnech intenzivního používání mohu říct, že Xiaomi 15 Ultra je telefon, který mě dokázal překvapit. A to se mi nestává často. Designově vystupuje z davu, fotograficky dominuje trhu, výkonnostně excelje v benchmarcích a baterie konečně vydrží celý náročný den.

Nechal by se shrnout jako telefon kombinující to nejlepší z konkurence s několika unikátními vlastnostmi navíc – fotoaparát kvalitou srovnatelný s profesionálními kompakty, nabíjení rychlejší než u většiny konkurentů a design, který skutečně vyčnívá.

Existuje samozřejmě několik oblastí, kde by Xiaomi mohlo zapracovat – zejména odstranění bloatwaru a reklam ze systému či přidání dedikovaného tlačítka spouště pro focení.

I přes tyto drobné nedostatky je Xiaomi 15 Ultra pravděpodobně tím nejlepším, co můžete aktuálně na trhu s Androidem v oblasti fotografování pořídit. Pokud jste ochotni investovat do špičkového fotomobilu, který navíc vypadá jako žádný jiný telefon na trhu, nebudete zklamáni.

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci s Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

